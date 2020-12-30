Jýsan Bank приобрел 99,76 процентов акций АТФБанка

Вот есть у меня контора в которой 100% акций - мои. В каком случае я продам этот пакет? Варианты ответов:1. Надоело все, катись оно все к черту , на пмж на Мальдивы.2. Трест, который (рухнул) лопнул.3. Семейный бизнес.4. Просто бизнес, ничего личного.А какие ваши варианты произошедшего?