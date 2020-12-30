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Экономика
Jýsan Bank приобрел 99,76 процентов акций АТФБанка
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danilov 30 Декабря 2020 в 14:42:56
Сделка получила одобрение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Сообщается, что Jýsan Bank также осуществил докапитализацию АТФБанка на сумму 97 миллиардов тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 30.12.2020 в 16:13:36   # 769003
А 0.24 процента на туалетную бумагу пустят
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  Zoggyla 30.12.2020 в 16:41:08   # 769005
Вот есть у меня контора в которой 100% акций - мои. В каком случае я продам этот пакет? Варианты ответов:
1. Надоело все, катись оно все к черту , на пмж на Мальдивы.
2. Трест, который (рухнул) лопнул.
3. Семейный бизнес.
4. Просто бизнес, ничего личного.
А какие ваши варианты произошедшего?
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  Практичный 30.12.2020 в 16:47:19   # 769007
Цитата: Zoggyla от 30.12.2020 10:41:08
Вот есть у меня контора в которой 100% акций - мои. В каком случае я продам этот пакет? Варианты ответов:
1. Надоело все, катись оно все к черту , на пмж на Мальдивы.
2. Трест, который (рухнул) лопнул.
3. Семейный бизнес.
4. Просто бизнес, ничего личного.
А какие ваши варианты произошедшего?
заставили продать-у нас один вариант
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  Dimmon 30.12.2020 в 17:01:20   # 769009
акулы поедают "карликов"
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  KapitanNemo 30.12.2020 в 19:40:49   # 769011
Кто стоит за жусан банком?
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  alpha_portal 30.12.2020 в 20:09:32   # 769013
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