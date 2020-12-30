Jýsan Bank приобрел 99,76 процентов акций АТФБанка

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Декабря 2020 в 14:42:56
Сообщается, что Jýsan Bank также осуществил докапитализацию АТФБанка на сумму 97 миллиардов тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
1. Надоело все, катись оно все к черту , на пмж на Мальдивы.
2. Трест, который (рухнул) лопнул.
3. Семейный бизнес.
4. Просто бизнес, ничего личного.
А какие ваши варианты произошедшего?
Практичный 30.12.2020 в 16:47:19 # 769007
Цитата: Zoggyla от 30.12.2020 10:41:08заставили продать-у нас один вариант
Вот есть у меня контора в которой 100% акций - мои. В каком случае я продам этот пакет? Варианты ответов:
1. Надоело все, катись оно все к черту , на пмж на Мальдивы.
2. Трест, который (рухнул) лопнул.
3. Семейный бизнес.
4. Просто бизнес, ничего личного.
А какие ваши варианты произошедшего?
Вот есть у меня контора в которой 100% акций - мои. В каком случае я продам этот пакет? Варианты ответов:
1. Надоело все, катись оно все к черту , на пмж на Мальдивы.
2. Трест, который (рухнул) лопнул.
3. Семейный бизнес.
4. Просто бизнес, ничего личного.
А какие ваши варианты произошедшего?
KapitanNemo 30.12.2020 в 19:40:49 # 769011
alpha_portal 30.12.2020 в 20:09:32 # 769013
Цитата: Dimmon от 30.12.2020 11:01:20
акулы поедают "карликов"
акулы поедают "карликов"
Принцип капитализма.