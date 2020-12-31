Как Астана Москву опередила

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портфил 30 Декабря 2020 в 23:37:14
Несколько лет назад российское руководство сообщило о планах создания международного финансового центра в Москве, однако проект до сих пор не реализован. Параллельно группа экспертов прорабатывает инициативу открытия МФЦ в Санкт-Петербурге. Тем временем замысел по созданию МФЦ уже реализовали в Казахстане.
Первый на постсоветском
Проект международного финансового центра «Астана» (МФЦА) был задуман еще в 2015 году, чтобы связать экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы. В июле 2018 года состоялось его официальное открытие, а в июле 2020-го принята стратегия развития до 2025 года. Документ предполагает формирование в регионе экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и цифрового финансового центра. Как отмечает президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона. «Созданный на базе современной архитектуры Astana EXPO, МФЦА воплотил в себе передовые практики ведущих финансовых центров Нью-Йорка, Сингапура, Лондона и Дубая», — говорит посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошербаев. Для резидентов центра предусмотрены налоговые льготы сроком на 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы.
МФЦА, где на середину ноября 2020 года были зарегистрированы 604 компании из 47 стран, станет посредником между Китаем и странами постсоветского пространства, прежде всего центральноазиатскими, говорит Дмитрий Кувалин. Ядром центра является фондовая биржа — Astana International Exchange (AIX), инфраструктура которой создавалась в партнерстве с NASDAQ, Goldman Sachs, Фондом Шелкового пути и Шанхайской фондовой биржей.
В официальном списке Астанинской биржи более 60 ценных бумаг. Требования для эмитентов официального списка соответствуют эквивалентным требованиям Лондонской фондовой биржи. Свои ценные бумаги на AIX разместили такие крупные эмитенты, как национальная атомная компания «Казатомпром», Kaspi.kz, Halyk Bank, Ferro Alloy и «Кселл».
В 2019 году AIX привлекла около $217 млн акционерного капитала — в несколько раз больше, чем весь фондовый рынок Казахстана за предшествующие три года (в Алматы с 1993 года работает Казахстанская фондовая биржа, Kazakhstan Stock Exchange — KASE). По сравнению с 2018 годом объем торгов на AIX в прошлом году увеличился в 2,7 раза. В 2020 году оборот торговых сделок на бирже вырос, несмотря на непростые условия работы. В октябре и сентябре он составил $5,4 млн и $3,9 млн соответственно против $0,7 млн и $2,2 млн годом ранее.
Экосистему биржи формируют более 20 местных и международных торговых членов, в том числе российские брокеры «ВТБ Капитал» и «Универ Капитал». В частности, «ВТБ Капитал» получил доступ к участию в торгах на AIX в ноябре 2020 года. Как отмечает руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ Айдар Калиев, членство «ВТБ Капитала» в AIX позволит расширить пул инвесторов, которые заинтересованы в прямом доступе к уже торгующимся на AIX финансовым инструментам и новым выпускам ценных бумаг казахстанских эмитентов. По его мнению, это будет способствовать дальнейшему развитию фондового рынка и повышению инвестиционной привлекательности экономики.
В этом году Астанинская биржа сместила фокус внимания с крупных корпораций на средний бизнес. В июле был запущен сегмент регионального рынка акций (REMS). В рамках этой инициативы растущие компании могут пройти листинг по ускоренной и менее затратной процедуре. Первым эмитентом этого сегмента стал казахстанский банк «ЦентрКредит».
На AIX созданы привлекательные условия и для компаний горнорудного сектора. В зависимости от масштаба они освобождены от ряда требований по листингу. Выбор горнорудного сектора для предоставления особых преференций объясним: в Центральной Азии много месторождений и рудников, некоторые из которых имеют всемирное значение. По мнению Дмитрия Кувалина, дополнительную пользу развитию МФЦА в будущем могут принести льготные условия для представителей отраслей, которые будут ускоренно развиваться в этом регионе. Не исключено, что в их числе окажутся предприятия по углубленной переработке сырья, отмечает эксперт.
Привлекать капитал на AIX могут не только казахстанские, но и российские компании. Этой возможностью воспользовалась, например, горнорудная компания из РФ «Полиметалл». Только за первый день торгов на AIX инвесторы купили простых акций компании на сумму $17 млн. По мнению Дмитрия Кувалина, размещение на AIX может быть подспорьем для российских компаний, которые собираются всерьез работать в государствах Центральной Азии и Казахстане.
На понятном языке
Официальный язык МФЦА — английский. Одна из причин интереса иностранных инвесторов к площадке — действие на ее территории принципов английского права. Как отмечает Дмитрий Кувалин, функционирование по международному законодательству — большое преимущество МФЦА.
Применение английского права на отдельно взятой территории — почти беспрецедентный и оригинальный ход, говорит адвокат, партнер Grad Мария Аграновская. По ее словам, эта правовая система более понятна крупным и средним зарубежным инвесторам. Для решения гражданских и коммерческих споров были созданы суд МФЦА и Международный арбитражный центр. Обе структуры могут работать в удаленном режиме на базе электронной платформы eJustice.
В МФЦА также созданы AIFC Expat Centre (для упрощения интеграции иностранных представителей в казахстанское бизнес-сообщество), отдельное подразделение AIFC Business Connect Ltd (стимулирует привлечение прямых инвестиций в Центрально-Азиатский регион, предоставляя информационное и организационное сопровождение проектов), а также AIFC Green Finance Centre Ltd (продвигает устойчивое финансирование в Казахстане и Центральной Азии).
Финтех в фокусе
В МФЦА имеется собственный финансовый регулятор — Комитет по регулированию финансовых услуг (AFSA). Этот орган разработал и принял 30 законов о финансовых услугах, действующих на территории финансового центра «Астана». Комитет является членом глобальных организаций, устанавливающих стандарты (IOSCO, BSCEE, IFSB и др.), и сотрудничает более чем с 220 регулирующими органами по всему миру. На сегодняшний день активы компаний финансового сектора МФЦА достигают $569,8 млн.
Особый акцент в рамках международного финансового центра сделан на финансовых технологиях. Инфраструктуру МФЦА дополняет «песочница» с гибким правовым режимом FinTech Lab, куда уже приняты 30 стартапов из десяти стран. Компании занимаются краудфандингом, цифровыми активами, банковским делом, робоконсультированием, исламским финансированием, факторингом и оформлением кредитных линий. По мнению Марии Аграновской, в рамках «песочницы» МФЦА реализована попытка работы с лучшими зарубежными практиками. В действующем параллельно с «песочницей» финтеххабе (Fintech Hub) стартапы могут получать консультации, участвовать в акселерационных программах и работать с менторами со всего мира, развивая необходимые компетенции.
Кроме того, финтехподразделение МФЦА занимается поддержкой венчурного капитала (VC Support), развитием корпоративных инноваций (Corporate Innovations) и исследованиями рынка. Несмотря на кризис, зарубежные венчурные инвесторы по-прежнему проявляют интерес к финтехкомпаниям из стран Евразийского региона, отмечают в пресс-службе МФЦА.
Сегодня финансовые центры развивающихся стран вынуждены конкурировать с международными, имеющими многолетнюю историю, говорит Дмитрий Кувалин. Чтобы преодолеть этот разрыв, им потребуется немало времени и средств. При этом первостепенными должны выступать меры по укреплению экономики и лишь затем — по развитию финансовой инфраструктуры, убежден представитель РАН. География международных финансовых центров медленно меняется и за свою двухлетнюю историю Астанинская международная биржа уже внесла вклад в развитие евразийского финансового рынка, отмечают аналитики «ВТБ Капитала».
Автор: Дарья Балабошина.
https://plus.rbc.ru/news/5fdca11b7a8aa9af2aa5efc3
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Удачи Вам
Цитата: строитель от 31.12.2020 11:39:10От этого удивительного публициста только замечательные новости!
Замечательная новость !
Удачи Вам
Замечательная новость !
Удачи Вам