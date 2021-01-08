Сколько вкладываем в науку

Нельзя просто так платить, должна быть отдача. Допустим, мы много платим Майкрософту. Надо создать свою операционную систему и пррограмнощ обеспечение под нее. В этом случае все сэкономленные средства можно направить группе программистов, создать институт. Россия и Китай имеют успехи в этой области. Можно начать разработку микрочипов, их производство. Запад не будет делиться технологиями, это их хлеб. В рамках еаэс можно договориться. Также можно разрабатывать любые товары, на которые входят средства за границу