Сколько вкладываем в науку

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Гость 08 Января 2021 в 09:22:19
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Я уж не говорю, про то, что люди готовят публикации за свой счёт, на конференции ездят за свой счёт. А если когда и получают гранты от государства, то те обставлены такими обстоятельствами и условиями, что лучше бы их и не было
Цитата: bolatbol от 08.01.2021 05:22:53
Нельзя просто так платить, должна быть отдача. Допустим, мы много платим Майкрософту. Надо создать свою операционную систему и пррограмнощ обеспечение под нее. В этом случае все сэкономленные средства можно направить группе программистов, создать институт. Россия и Китай имеют успехи в этой области. Можно начать разработку микрочипов, их производство. Запад не будет делиться технологиями, это их хлеб. В рамках еаэс можно договориться. Также можно разрабатывать любые товары, на которые входят средства за границу
Нельзя просто так платить, должна быть отдача. Допустим, мы много платим Майкрософту. Надо создать свою операционную систему и пррограмнощ обеспечение под нее. В этом случае все сэкономленные средства можно направить группе программистов, создать институт. Россия и Китай имеют успехи в этой области. Можно начать разработку микрочипов, их производство. Запад не будет делиться технологиями, это их хлеб. В рамках еаэс можно договориться. Также можно разрабатывать любые товары, на которые входят средства за границу
Может колесо изобретем для начала?(ни одного шинного у нас), ступицу?(ЧЗКВ отъехал в мир иной лет 15 назад). Нехрен изобретать операционные системы, их изобрели без нас. Нужна нормальная интеграция в глобальные трудовые цепочки с поиском своего места в них.
Баранина, значит баранина(хотя тут Австралию сложно потеснить), свалка ядерных отходов, значит не ядерные отходы, а стратегические топливные элементы(хотя тут уже Россия конкурент).
Запад не будет делиться технологиями - естественно, поэтому их надо покупать, или брать франшизу с локализацией.
Цитата: bolatbol от 08.01.2021 05:22:53
Нельзя просто так платить, должна быть отдача. Допустим, мы много платим Майкрософту. Надо создать свою операционную систему и пррограмнощ обеспечение под нее. В этом случае все сэкономленные средства можно направить группе программистов, создать институт. Россия и Китай имеют успехи в этой области. Можно начать разработку микрочипов, их производство. Запад не будет делиться технологиями, это их хлеб. В рамках еаэс можно договориться. Также можно разрабатывать любые товары, на которые входят средства за границу
Нельзя просто так платить, должна быть отдача. Допустим, мы много платим Майкрософту. Надо создать свою операционную систему и пррограмнощ обеспечение под нее. В этом случае все сэкономленные средства можно направить группе программистов, создать институт. Россия и Китай имеют успехи в этой области. Можно начать разработку микрочипов, их производство. Запад не будет делиться технологиями, это их хлеб. В рамках еаэс можно договориться. Также можно разрабатывать любые товары, на которые входят средства за границу
Увы. Мы отстали. Навсегда. Впереди просматривается только монгольский вариант.
А по поводу чипов, таки у нас нет абсолютно ничего для их производства. Даже по финансам. Если верить тырнету, для 2010 года стоимость одного завода колоссальна.
" Стоимость такого завода составляет порядка $5млрд, а если делать сразу несколько заводов, то сумму инвестиций можно смело умножить. Если учесть, что смена технологий происходит раз в два года, то получается, что у завода есть ровно 4 года на то, чтобы «отбить» вложенные в него $5млрд и принести прибыль. Из чего напрашивается очевидный вывод — экономика очень даже диктует развитие технического прогресса… но, несмотря на все эти огромные цифры, стоимость производства одного транзистора продолжает падать — сейчас она составляет менее одной миллиардной доллара."
Так что увы. Пробешбармачили прогресс.
Тоже хорошая идея. Каждый казахстанец в среднем покупает 4 колеса. Отбросим детей и неводителей, все равно так выйдет. За шины мы платим Китаю, Корее, России, Белоруссии, Польше. Надо построить свой шинный, по лицензии, деньги останутся у нас. А насчёт операционки. Если посчитать сколько компьютеров в гос.структурах, сколько стоит Виндоус, офис, антивирус, то это миллиарды из казны в чужие карманы. Не стоит недооценивать своих программистов, хакеров, промышленных разведчиков, перетягивание зарубежных спецов за хорошее вознаграждение. Если поставить перед собой задачу, бросить на эту операцию все государственные возможности, то можно. Россия создала, надо погуглить, на э называется, Китай, даже бесплатный Линукс можно испгльзовать, поработать над драйверами и совместимостью программ, и миллиарды сэконосим
alpha_portal 08.01.2021 в 12:32:50 # 769494
Наверно это секретные лаьоратории
82 млрд да они там инопланетян содержат не иначе
Китай тупо копировал и воровал технологии. Если заручиться поддержкой России, то можно ввести пошлины на ввоз чипов и всей электроники с ними на территорию еаэс. Производители будут вынуждены строить заводы у нас, с привлечением наших граждан. Договориться с Россией можно, типа мы у вас покупаем авто, но ничего не производим сами, чипы будут у нас. Дальше больше
Китай не тупо копировал, с умом. Параллельно выращивая свои, национальные кадры. И с латиницей не заморачивались, так и пишут иероглифами.
Шинный у нас уже был. Прославились одной технологией, как покрышки через забор кидать. Потом и завод перекидали на металлолом.
Не в обиду, джентльмены, но это просто шапкозакидательство. Поезд ушел.
шымкентский 08.01.2021 в 14:15:04 # 769500
Цитата: bolatbol от 08.01.2021 06:37:59
Leksus 08.01.2021 в 12:22
Китай тупо копировал и воровал технологии. Если заручиться поддержкой России, то можно ввести пошлины на ввоз чипов и всей электроники с ними на территорию еаэс. Производители будут вынуждены строить заводы у нас, с привлечением наших граждан. Договориться с Россией можно, типа мы у вас покупаем авто, но ничего не производим сами, чипы будут у нас. Дальше больше
Leksus 08.01.2021 в 12:22
Китай тупо копировал и воровал технологии. Если заручиться поддержкой России, то можно ввести пошлины на ввоз чипов и всей электроники с ними на территорию еаэс. Производители будут вынуждены строить заводы у нас, с привлечением наших граждан. Договориться с Россией можно, типа мы у вас покупаем авто, но ничего не производим сами, чипы будут у нас. Дальше больше
Ага, давайте запретим или ограничим ввоз электроники
Каждый будет молиться на свой смартфон, холодильник и тд
Ибо цены улетят в космос сразу
Опять , как в 90-е телик и видик можно будет поменять на ладу))
Прям эффективные меры по подъему страны))
Не развиваться и конкурировать , а запрещать побольше
И будем
Статейки про экологию пишет.
Дословно из уст политолога (для меня профессионального баляхора) Айдоса Сарыма. Из контекста особо не вырывал, но все же посыл понятен. "У нашего народа была мощная экология." Перевести на нормальный язык просто невозможно, это шедевр пустозвонства. Вот так 30 лет и пустозвоним. Деньги налево, деньги направо, деньги в оффшоры,Нью-Васюки, Экспо, Туркестан и всякие мегапроекты.Теперь за экологию поборемся, производство не нужно, денег валом, все купим.
На пустом месте ничего не вырастает, разорвалась цепочка. У нас не то что инженера и IT-шника искать замучаешься, токаря обычного в городе не найдешь.
Хотелось бы позитива, но неполучается.
Цитата: bolatbol от 08.01.2021 06:44:05
Туполев тупо разобрал американский бомбардировщик и построил аналогичный назвал Ту. На лицензии вытаращил член, потому что имеет ядерное оружие. Так что законы для слабых, если мы будем в союзе с сильным, то скопируем ли, украдем ли технологии, переманим спецов это наше право
Туполев тупо разобрал американский бомбардировщик и построил аналогичный назвал Ту. На лицензии вытаращил член, потому что имеет ядерное оружие. Так что законы для слабых, если мы будем в союзе с сильным, то скопируем ли, украдем ли технологии, переманим спецов это наше право
Сколько самолётов ОКБ Туполев создал, до того как "тупо" скопировал американский?
46 разных моделей и модификаций. Сорок шесть!
Вы думаете что скопировать бомбер это тупо раз плюнуть?
В29 копировал конструктор Марков.
Сталин получил разрушенную гражданской войной аграрную страну. Бросив все ресурсы, договорились с американцами построил заводы. Станкостроительные, металлургические. Дальше начал производить технику. У нас положение получше. Тем более Россия заинтересована в сильном союзника. Надо договориться с Путиным, объединить знания, наработки и постепенно перекрыть кислород Китаю и СШа, открыть кислород своим производителям.
"Вы думаете что скопировать бомбер это тупо раз плюнуть"
Много легче чем создавать с нуля. Первый автомобиль ЗИЛа был модернизированный форд. Первый ВАЗ это Фиат. Поэтому можно взломать Винду, изменить слегка и создать "Терезе". Или купить хр и модернизировать. У россиян есть наработки. Надо работать, а не платить миллиарды Гейтсу
"У нашего народа была мощная экология."
На заре сурепка крепко пахнет
Радует колхозника роса
Жирненьких коровок гонят бабки
Деревенская вокруг краса
Кочет драный на плетне скукожился
Курицы не топтаны давно
Главное топеречь экология
На замок закрытое сельпо
Сладкий корень на века повыдерган
Сахара известный недород
Самогон не лучшего разлива пользует теперь народ.
Цитата: bolatbol от 08.01.2021 08:51:18
Сталин получил разрушенную гражданской войной аграрную страну. Бросив все ресурсы ... построил заводы. Станкостроительные, металлургические...
Сталин получил разрушенную гражданской войной аграрную страну. Бросив все ресурсы ... построил заводы. Станкостроительные, металлургические...
Надеюсь вы в курсе о каких ресурсах речь? Либералы прямо избрызгались слюнями, обвиняя Сталина в "недемократичных методах".
Условием помощи США были поставки зерна. Сталин продал зерно, но никто не знал, что в последующем будет засуха и неурожай. В любом случае, если бы СССР не был готов к войне, то нас бы не было. Мышцы мы нарастили, и все годы управления Сталина можно назвать войной за независимость.
Не надо недооценивать свои возможности. Кармет продает прокат. Выплавить чугун, потом сталь, прокатить листы тоже мозги надо. Продаем Китаю, покупаем гвозди и шурупы. Могли бы делать сами. Балхашмедь выплавляет чушки и сдает Китаю. Потом покупаем проволоку. Могли бы сами. Делать моторы, вагоны. Тупо введя большие пошлины на шины можно заставить Мишлен построить завод в РК. Они и научат и будут контролировать качество. Если на ввоз спецов установить квоты. Тут нужен государственный подход, а не речи
Наше фсе купается в биткоинном эфире
Цифирка важнее куска хлеба
Будем жрать биткоин за обедом?
Солнечной энергией питаться?
Гордо ИИ мы будем называться!
Цитата: bolatbol от 08.01.2021 09:47:15
Leksus 08.01.2021 в 15:24:
Не надо недооценивать свои возможности. Кармет продает прокат. Выплавить чугун, потом сталь, прокатить листы тоже мозги надо. Продаем Китаю, покупаем гвозди и шурупы. Могли бы делать сами. Балхашмедь выплавляет чушки и сдает Китаю. Потом покупаем проволоку. Могли бы сами. Делать моторы, вагоны. Тупо введя большие пошлины на шины можно заставить Мишлен построить завод в РК. Они и научат и будут контролировать качество. Если на ввоз спецов установить квоты. Тут нужен государственный подход, а не речи
Leksus 08.01.2021 в 15:24:
Не надо недооценивать свои возможности. Кармет продает прокат. Выплавить чугун, потом сталь, прокатить листы тоже мозги надо. Продаем Китаю, покупаем гвозди и шурупы. Могли бы делать сами. Балхашмедь выплавляет чушки и сдает Китаю. Потом покупаем проволоку. Могли бы сами. Делать моторы, вагоны. Тупо введя большие пошлины на шины можно заставить Мишлен построить завод в РК. Они и научат и будут контролировать качество. Если на ввоз спецов установить квоты. Тут нужен государственный подход, а не речи
От хорошей жизни мозги обрастают жиром. Мы ещё не достигли дна. Когда достигнем начнем думать и делать правильные вещи
Цитата: bolatbol от 08.01.2021 09:54:11Этот день наступит, когда мы поймем
Zoggyla 08.01.2021 в 15:48:09
От хорошей жизни мозги обрастают жиром. Мы ещё не достигли дна. Когда достигнем начнем думать и делать правильные вещи
Zoggyla 08.01.2021 в 15:48:09
От хорошей жизни мозги обрастают жиром. Мы ещё не достигли дна. Когда достигнем начнем думать и делать правильные вещи
Что - на дне , дождались, и теперь всплывем!
Цитата: bolatbol от 08.01.2021 09:47:15
Leksus 08.01.2021 в 15:24:
Не надо недооценивать свои возможности. Кармет продает прокат. Выплавить чугун, потом сталь, прокатить листы тоже мозги надо. Продаем Китаю, покупаем гвозди и шурупы. Могли бы делать сами. Балхашмедь выплавляет чушки и сдает Китаю. Потом покупаем проволоку. Могли бы сами. Делать моторы, вагоны. Тупо введя большие пошлины на шины можно заставить Мишлен построить завод в РК. Они и научат и будут контролировать качество. Если на ввоз спецов установить квоты. Тут нужен государственный подход, а не речи
Leksus 08.01.2021 в 15:24:
Не надо недооценивать свои возможности. Кармет продает прокат. Выплавить чугун, потом сталь, прокатить листы тоже мозги надо. Продаем Китаю, покупаем гвозди и шурупы. Могли бы делать сами. Балхашмедь выплавляет чушки и сдает Китаю. Потом покупаем проволоку. Могли бы сами. Делать моторы, вагоны. Тупо введя большие пошлины на шины можно заставить Мишлен построить завод в РК. Они и научат и будут контролировать качество. Если на ввоз спецов установить квоты. Тут нужен государственный подход, а не речи
Мишлен ЗАСТАВИТЬ? Интересно.Пошлины - ну это мы могем на раз-два, а вот насчет заставить кого-то это большой вопрос. Пошлют нас мишленовцы далеко и надолго. Ну как например немцы с проектом "Неоплан". Даже Назарбаев с Каримовым и Акаевым приезжали, только что-то как всегда, погода помешала.
Сталелитейное производство за последние лет 50 технологически не поменялось, кроме автоматизации, конечно. А лист - всего лишь сырье. Как и от проволоки до электродвигателя долгая дорога.
Насчет государственного подхода - это таки да, правильно. Только государство похоже больше другими делами занимается. Оно БЮДЖЕТ ОСВАИВАЕТ.Как, рассказывать не буду.
Цитата: Zoggyla от 08.01.2021 10:07:18
Что - на дне , дождались, и теперь всплывем!
Цитата: bolatbol от 08.01.2021 09:54:11Этот день наступит, когда мы поймем
Zoggyla 08.01.2021 в 15:48:09
От хорошей жизни мозги обрастают жиром. Мы ещё не достигли дна. Когда достигнем начнем думать и делать правильные вещи
Zoggyla 08.01.2021 в 15:48:09
От хорошей жизни мозги обрастают жиром. Мы ещё не достигли дна. Когда достигнем начнем думать и делать правильные вещи
Что - на дне , дождались, и теперь всплывем!
Нет еще. Как дойдем до натурального хозяйства, будет дно. Двух коров хватит, сказано же. Так что ориентир обозначен, алга.
Давай Лексус ты президент Мишлена. Я посол РК. Прихожу к тебе и предлагаю
Дорогой, рк введёт пошлины на ввоз шин, рынок несколько миллионов, прибыль вся твоя, построишь завод? Льготы на первое время, ты должен обучить местные кадры, контролируй качество и все.
Когда экономисты посчитают прибыль сразу согласишься. А мы займем 2000 людей работой, будем получать налоги и стричь бабло с пошлин других производителей.
Не успеешь, есть корейцы, японцы.
Сырье никто по дешёвке не продаст.