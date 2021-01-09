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Экономика
Какие страны беднее Илона Маска
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Гость 08 Января 2021 в 19:04:45
Илoн Маск стал самым бoгатым чeловеком на планете — его сoстояние увeличилось до $188 500 000 000 из-за скачка акций Tesla
Илон ответил на это извеcтие лакoничным постом в Твиттере: "Очень cтранно...".


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 09.01.2021 в 12:43:47   # 769597
Интересно, а все вместе взятые власть имущие в казахстане богаче илона? И соответственно самой страны.
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  alpha_portal 09.01.2021 в 12:46:32   # 769598
И все люди земли все еще существуют в рабстве этого 1% богачей планеты
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  старик 09.01.2021 в 16:56:05   # 769605
Quote:
Интересно, а все вместе взятые власть имущие в казахстане богаче илона?
Их нельзя сравнивать: Маск ЗАРАБОТАЛ свое состояние, а наши - наворовали.
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  Lukas 09.01.2021 в 17:24:20   # 769608
Цитата: старик от 09.01.2021 10:56:05
Quote:
Интересно, а все вместе взятые власть имущие в казахстане богаче илона?
Их нельзя сравнивать: Маск ЗАРАБОТАЛ свое состояние, а наши - наворовали.


Мальчик рос замкнутым, любил чтение и, имея фотографическую память и прочитав два комплекта энциклопедий, стал всезнайкой, что не прибавило ему популярности. В школе Илон подвергался насилию со стороны сверстников; после одного из избиений ему пришлось восстанавливать сломанный нос. - из открытых источников. Умница и предприимчивый.
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  Kukaracha 09.01.2021 в 18:05:53   # 769610
Цитата: старик от 09.01.2021 10:56:05
Quote:
Интересно, а все вместе взятые власть имущие в казахстане богаче илона?
Их нельзя сравнивать: Маск ЗАРАБОТАЛ свое состояние, а наши - наворовали.


Цель вопроса не в сравнении, а в наглядности для простолюдина показать, что личное состояние наших больше состояния государства т.е. нас.
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