Какие страны беднее Илона Маска

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Гость 08 Января 2021 в 19:04:45
Илон ответил на это извеcтие лакoничным постом в Твиттере: "Очень cтранно...".
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Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 09.01.2021 в 12:46:32 # 769598
Интересно, а все вместе взятые власть имущие в казахстане богаче илона?Их нельзя сравнивать: Маск ЗАРАБОТАЛ свое состояние, а наши - наворовали.
Цитата: старик от 09.01.2021 10:56:05
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Quote:
Интересно, а все вместе взятые власть имущие в казахстане богаче илона?Их нельзя сравнивать: Маск ЗАРАБОТАЛ свое состояние, а наши - наворовали.
Мальчик рос замкнутым, любил чтение и, имея фотографическую память и прочитав два комплекта энциклопедий, стал всезнайкой, что не прибавило ему популярности. В школе Илон подвергался насилию со стороны сверстников; после одного из избиений ему пришлось восстанавливать сломанный нос. - из открытых источников. Умница и предприимчивый.
Цитата: старик от 09.01.2021 10:56:05
Quote:
Quote:
Интересно, а все вместе взятые власть имущие в казахстане богаче илона?Их нельзя сравнивать: Маск ЗАРАБОТАЛ свое состояние, а наши - наворовали.
Цель вопроса не в сравнении, а в наглядности для простолюдина показать, что личное состояние наших больше состояния государства т.е. нас.