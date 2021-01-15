Wildberries запустил продажи в Германии

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danilov 15 Января 2021 в 12:10:36
"Wildberries открыл продажи на территории Германии. Германия стала десятой страной присутствия компании. В ближайшее время Wildberries планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании", - отмечается в сообщении.
Заказать товары покупатели смогут в отдельном интернет-магазине de.wildberries.eu, а также через мобильные приложения. Жителям Германии будет доступно около 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов, свои заказы они смогут получить в 40 тыс. партнерских точек или с помощью курьерской доставки.
В 2019 году Wildberries запустил продажи в четырех новых странах: Польше, Словакии, Украине и Израиле. Помимо этих стран и Германии, Wildberries присутствует в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Оборот Wildberries за январь - сентябрь 2020 года вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг $4 млрд.
https://tass.ru/ekonomika/10457051
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 15.01.2021 06:21:40на акциях цены нормальные, но сервис очень испортился.
Цены у них в зтом шпилибарисе ломовые.
Цены у них в зтом шпилибарисе ломовые.
Правда есть свои плюсы. Работает этот магаз через свои представительства- офисы, доставка заказа именно туда, там проверяешь и забираешь. Казпочта побоку.