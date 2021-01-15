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Экономика
Wildberries запустил продажи в Германии
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danilov 15 Января 2021 в 12:10:36
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи в Германии, говорится в сообщении компании.

"Wildberries открыл продажи на территории Германии. Германия стала десятой страной присутствия компании. В ближайшее время Wildberries планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании", - отмечается в сообщении.

Заказать товары покупатели смогут в отдельном интернет-магазине de.wildberries.eu, а также через мобильные приложения. Жителям Германии будет доступно около 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов, свои заказы они смогут получить в 40 тыс. партнерских точек или с помощью курьерской доставки.

В 2019 году Wildberries запустил продажи в четырех новых странах: Польше, Словакии, Украине и Израиле. Помимо этих стран и Германии, Wildberries присутствует в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Оборот Wildberries за январь - сентябрь 2020 года вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг $4 млрд.

https://tass.ru/ekonomika/10457051
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 15.01.2021 в 12:21:40   # 769960
Цены у них в зтом шпилибарисе ломовые.
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  ЛиКа 15.01.2021 в 13:31:11   # 769967
Цитата: Zoggyla от 15.01.2021 06:21:40
Цены у них в зтом шпилибарисе ломовые.
на акциях цены нормальные, но сервис очень испортился.
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  Konstant 15.01.2021 в 13:47:13   # 769968
Просветите что это и что продают
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  Zoggyla 15.01.2021 в 13:53:07   # 769969
Это интернет-магазин. Зайди в плэй маркет. Там качни это приложение и будет у тебя" али экспресс" v.хз какой)
Правда есть свои плюсы. Работает этот магаз через свои представительства- офисы, доставка заказа именно туда, там проверяешь и забираешь. Казпочта побоку.
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