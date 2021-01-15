АНПЗ начал выпуск дизтоплива c предельной температурой застывания минус 45˚С

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danilov 15 Января 2021 в 15:55:12
Атырауский НПЗ начал выпуск зимнего дизтоплива Altay-45 c предельной температурой застывания минус 45˚С, сообщает служба по связям с общественностью завода.
В январе 2021 года на заводе произведена первая партия топлива марки ДТ-А-К5 Altay -45, выпущенного на установке гидроочистки дизельного топлива Prime D 3205 комплекса глубокой переработки нефти. Новый продукт соответствует экологическим требованиям класса К5.
"Минимальное содержание серы и отсутствие присадок делают продукт соответствующим качеству арктического дизтоплива. Необходимо отметить, что Атырауский НПЗ стал первым в стране предприятием по выпуску топлива с рекордно низкой температурой замерзания", – говорится в сообщении.
Первая партия нового дизтоплива будет произведена в небольшом объёме для закрытия потребности на внутреннем рынке. В дальнейшем, по мере востребованности объём отгрузки дизтоплива Altay -45 будет увеличен.
В 2019 году в ТОО "АНПЗ" началась выработка на тот момент самого низкотемпературного в Казахстане дизтоплива Khazar-38. Таким образом, с началом производства Altay -45 завод продолжил линейку морозоустойчивых дизельных продуктов с низкими температурами фильтруемости.
Производство высококачественных низкотемпературных видов дизельного топлива стало возможным после запуска в эксплуатацию новых установок, построенных в рамках трёхэтапной модернизации АНПЗ.
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