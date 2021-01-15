У Дурова хотят купить 10% Telegram

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danilov 15 Января 2021 в 23:12:01
По их словам, речь шла о покупке доли в 5-10%. При этом весь Telegram инвесторы оценили в 30 млрд долларов.
Исходя из этой оценки Дуров, 36-летний уроженец Санкт-Петербурга, уехавший из страны после вынужденной продаже «ВКонтакте», стал богатейшим человеком России, намного опережая нынешнего лидера списка Forbes - владельца «Норникеля» Владимира Потанина, чьи активы оцениваются в 19,7 млрд долларов.
По словам источников The Bell, Дуров отказался продавать долю даже несмотря на то, что созданный им мессенджер инвесторы оценили как одну из дорогих компаний России - дороже, например, чем «Яндекс» (22 млрд долларов), крупнейший золотодобытчик «Полюс» (27,3 млрд долларов), или четвертая по объемам добычи нефтаная компания «Сургутнефтегаз» (21,9 млрд долларов).
Покинувший РФ с выручкой от пакета «ВКонтакте» и 2 тысячами биткоинов, Дуров вместе со старшим братом Николаем, математиком и программистом, совершенствовал свои программные разработки, переезжая из страны в страну и избегая рекрутеров из разведывательных и правоохранительных органов, таких как ФБР, которое, как рассказывал сам Дуров, пыталось подкупить одного из его разработчиков в Сан-Франциско.
В интервью Bloomberg в 2017 году он сообщил, что получал предложения купить Telegram от ряда крупнейших компаний Силиконовой долины. Тогда мессенджер оценивали в 3-5 млрд долларов.
На январь 2020-го аудитория Telegram превысила 500 млн человек. При этом, по словам Дурова, только за 10-12 января к мессенджеру присоединились 25 млн новых пользователей. Новый всплеск популярности спровоцировали новая политика мессенджера WhatsApp (обязывает делиться личными данными с Facebook) и массовая блокировка аккаунтов Дональда Трампа в Twitter, Facebook и YouTube.
Ранее Дуров рассказывал, что оплачивает счета компании из личных сбережений. Но делать это бесконечно он не может.
В 2019 году Дуров привлек средства инвесторов через размещение криптовалюты TON, но сделку заблокировала Комиссия по ценным бумагам биржам США, обязавшая Дурова вернуть инвесторам все деньги.
Срок расплаты наступает в апреле. И, как пишет The Information, Telegram хочет обойтись без продажи доли и привлечь кредит. Его сумма может составить 1 млрд долларов.
Сам Дуров заявил, что для мессенджера получение кредита - один из способов «оставаться полностью независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации».
Представитель Telegram Маркус Ра в разговоре с The Information признал: переговоры с потенциальными инвесторами ведутся. Но решения, «по какому пути пойти», по его словам, еще нет.
Источники The Information, впрочем, утверждают, что продажа или IPO Telegram неизбежны. Дуров это опровергает, как и три года назад.
Telegram «не продается даже за 20 млрд долларов», говорил он тогда: «Даю пожизненную гарантию».
https://thebell.io/telegram-otklonil-predlozhenie-ob-investitsiyah-s-otsenkoj-v-30-mlrd
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