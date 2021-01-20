Раздутый рынок недвижимости: что делать Казахстану

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Гость 20 Января 2021 в 11:07:41
@FINANCEkaz предлагает посмотреть, как с этим справились в Сингапуре, на который так любят кивать наши чиновники.
Коротко. 80% жителей Сингапура живут в социальном жилье, построенном по разнообразным льготным программам. Уровень владения жильем 91%. Всё социальное жилье продаётся в собственность на условиях 99-летней аренды. Социальное жильё в Сингапуре не считается признаком бедности или низкого уровня жизни.
Длинно. Большинство жилых домов в Сингапуре находятся под государственным управлением и построены Государственным советом по жилищному строительству и развитию (HDB). Там не строят отдельно жилых комплексы — HDB строит сразу микрорайоны в каждом из которых есть школы, ТРЦ, больницы, станции метро или общественный транспорт.
Новые квартиры в государственном жилом доме могут быть приобретены только гражданами Сингапура. Жилищные схемы и гранты, доступные для финансирования покупки квартиры, также распространяются только на домохозяйства (участие в большинстве программ закрыто для не семейных граждан), принадлежащие сингапурцам, в то время как постоянные жители не получают никаких жилищных субсидий или субсидий от правительства Сингапура и могут покупать вторичные квартиры только на вторичном рынке по рыночной цене.
Кроме этого действует сложная система квот, в частности, по национальному признаку, которая не позволяет создавать "закрытые" национальные общества и равномерно расселяет жителей по разным комплексам.
се квартиры продаются в собственность на условиях 99-летней аренды, которая делает, по сути, невозможной их перепродажу на вторичном рынке. Перепродажа возможна лишь внутри системы при соблюдении достаточно сложных условий, которые не позволяют использовать эти квартиры для обогащения, накапливая недвижимость для сдачи или других целей. Также есть различные требования к минимальному проживанию в квартире (от года до семи лет) прежде чем будет доступна возможность её продажи даже внутри системы.
Таким образом Сингапур действительно добился впечатляющих результатов построив качественное и дешевое жилье и не затронув обычный свободный рынок жилой недвижимости. Основная причина — полная стерилизация льготной и дешевой недвижимости, которая не попадает на рынок.
Что делать Казахстану? Сокращать льготную ипотеку, которая раздувает рынок. Вводить дополнительные моратории для недопущения спекулятивной перепродажей полученных по льготным программам квартир.
Источник: Telegram-канал @tengenomika
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 20.01.2021 в 11:50:14 # 770325
Если квартира в собственности менее двух лет, тогда при продаже будет налог 10%.
KapitanNemo 20.01.2021 в 11:53:57 # 770328
Во всем развитом мире ипотека 2-3%
У нас 12-15%
Легче аренду платить, чем ипотеку.
Поэтому много сдают а аренду.
у них твердая валюта, другая инфляция
у нас сейчас 3 самые льготные ипотеки
6% ставка 10% перв взнос 20 лет для нуждающихся
7-20-25 на новое жилье для всех не имеюших жилья (только на момент покупки)
на вторичку есть баспана хит по ставке НБРК + 1,75%, сейчас 10,75% годовых
при официальной инфляции 6,5% ставки норм,
статья о другом, "дешевое" фондирование предоставляет государство, но вместо удовлетворения спроса мы получаем раздутые цены, в результате страдают все а результаты программ размываются
вот автор и предлагает установить какие то моратории по госпрограммам, скажем запрет на отчуждение в течение 5 лет с даты приобретения
сам недавно брал квартиру по 7-20-25
Если квартира в собственности менее двух лет, тогда при продаже будет налог 10%.
пока вроде 1 год
Практичный 20.01.2021 в 18:02:09 # 770349