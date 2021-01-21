Какое место занимает Казахстан в рейтинге стран по доступности ипотеки

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Гость 21 Января 2021 в 14:04:26
В качестве платежа по ипотеке аналитики портала взяли среднюю ежемесячную стоимость стопроцентной ипотеки, то есть с учетом первоначального взноса. При этом учитывался заем сроком на 20 лет, взятый на покупку дома или квартиры площадью 90 квадратных метров по средней цене, которая актуальна для той или иной страны. В качестве дохода была взята среднемесячная заработная плата в Казахстане и остальных странах. А в целом, рейтинг показывает, сколько средних зарплат нужно потратить на средний ежемесячный платеж по ипотеке. Ипотека в мире В десятке стран с самыми неблагоприятными условиями для оформления ипотеки оказались следующие участники: Аргентина - 9,41 Иран – 7,30 Сирия – 7,09 Шри-Ланка – 5,34 Камбоджа – 4,29 Кения – 4,20 Ямайка – 3,74 Узбекистан – 3,37 Непал – 3,07 Филиппины – 2,95
То есть в этих десяти странах на среднее ежемесячное погашение ипотеки может уйти 2,95 до 9,41 среднемесячной зарплаты по стране. Теперь рассмотрим лидеров рейтинга. Жители десятки стран с лучшими условиями по ипотеке тратят на нее меньше половины своей зарплаты. На средний платеж по ипотеке в этих странах уходят следующие части средних зарплат: Саудовская Аравия - 0,19 Пуэрто-Рико - 0,28 Соединенные Штаты Америки - 0,29 Объединенные Арабские Эмираты - 0,36 Дания - 0,39 Бельгия - 0,41 Оман - 0,44 Нидерланды - 0,45 Южно-Африканская Республика - 0,46 Катар – 0,46
Отношение среднего платежа по ипотеке к средней зарплате в разных странах. Инфографика: numbeo.com
Ипотека в Казахстане и ближайших странах Казахстан оказался в середине рейтинга на 74 месте. На средний ежемесячный платеж по ипотеке, учитывая первоначальный взнос, местным жителям приходится отдавать полторы среднемесячные зарплаты, точнее 147,96% от ее размера.
На соседних местах с похожими условиями расположились: Алжир, Молдова, Эквадор, Тайвань, Афганистан и Монголия. Россия заняла 65 место. На ежемесячный платеж здесь в среднем уходит 1,3 зарплаты. Китай на 94 месте – 2,32 средние зарплаты уходит на погашение среднего платежа по ипотеке в этой стране. Рядом, на 98 месте, Кыргызстан – 2,62 зарплаты. А граничащего с Казахстаном Туркменистана в этом списке не оказалось.
https://www.nur.kz/nurfin/economy/1894752-kakoe-mesto-zanimaet-kazahstan-v-rejtinge-stran-po-dostupnosti-ipoteki/