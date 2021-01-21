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Экономика
Какое место занимает Казахстан в рейтинге стран по доступности ипотеки
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Гость 21 Января 2021 в 14:04:26
На платежи по ипотеке некоторые казахстанские семьи отдают все свои доходы. Часть из них не справляется с обязательствами и продает ипотечное жилье. Чтобы узнать примерное отношение среднего ежемесячного платежа по ипотеке к средним доходам одной семьи в Казахстане и в других странах мира, мы заглянули в глобальную базу статистических данных Numbeo. Здесь представлена таблица «Какой процент от дохода составляет ипотека», где собрана актуальная информация об условиях в 109 странах мира, в том числе и в Казахстане. Данные в ней постоянно обновляются и настраиваются под годовые периоды. Читайте больше:

В качестве платежа по ипотеке аналитики портала взяли среднюю ежемесячную стоимость стопроцентной ипотеки, то есть с учетом первоначального взноса. При этом учитывался заем сроком на 20 лет, взятый на покупку дома или квартиры площадью 90 квадратных метров по средней цене, которая актуальна для той или иной страны. В качестве дохода была взята среднемесячная заработная плата в Казахстане и остальных странах. А в целом, рейтинг показывает, сколько средних зарплат нужно потратить на средний ежемесячный платеж по ипотеке. Ипотека в мире В десятке стран с самыми неблагоприятными условиями для оформления ипотеки оказались следующие участники: Аргентина - 9,41 Иран – 7,30 Сирия – 7,09 Шри-Ланка – 5,34 Камбоджа – 4,29 Кения – 4,20 Ямайка – 3,74 Узбекистан – 3,37 Непал – 3,07 Филиппины – 2,95

То есть в этих десяти странах на среднее ежемесячное погашение ипотеки может уйти 2,95 до 9,41 среднемесячной зарплаты по стране. Теперь рассмотрим лидеров рейтинга. Жители десятки стран с лучшими условиями по ипотеке тратят на нее меньше половины своей зарплаты. На средний платеж по ипотеке в этих странах уходят следующие части средних зарплат: Саудовская Аравия - 0,19 Пуэрто-Рико - 0,28 Соединенные Штаты Америки - 0,29 Объединенные Арабские Эмираты - 0,36 Дания - 0,39 Бельгия - 0,41 Оман - 0,44 Нидерланды - 0,45 Южно-Африканская Республика - 0,46 Катар – 0,46

Отношение среднего платежа по ипотеке к средней зарплате в разных странах. Инфографика: numbeo.com

Ипотека в Казахстане и ближайших странах Казахстан оказался в середине рейтинга на 74 месте. На средний ежемесячный платеж по ипотеке, учитывая первоначальный взнос, местным жителям приходится отдавать полторы среднемесячные зарплаты, точнее 147,96% от ее размера.

На соседних местах с похожими условиями расположились: Алжир, Молдова, Эквадор, Тайвань, Афганистан и Монголия. Россия заняла 65 место. На ежемесячный платеж здесь в среднем уходит 1,3 зарплаты. Китай на 94 месте – 2,32 средние зарплаты уходит на погашение среднего платежа по ипотеке в этой стране. Рядом, на 98 месте, Кыргызстан – 2,62 зарплаты. А граничащего с Казахстаном Туркменистана в этом списке не оказалось.

https://www.nur.kz/nurfin/economy/1894752-kakoe-mesto-zanimaet-kazahstan-v-rejtinge-stran-po-dostupnosti-ipoteki/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 21.01.2021 в 14:35:21   # 770425
А какое место в мире РК занимает по аренде госжилфонда?
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