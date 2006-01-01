Подать заявку на снятие пенсионных накоплений казахстанцы смогут уже завтра

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danilov 22 Января 2021 в 12:34:31
Уполномоченным оператором по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ на улучшение жилищных условий и оплаты лечения является Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».
По сообщению с сайта уполномоченного оператора завтра, то есть 23 января, он запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.
Сразу отметим, что со дня запуска эта онлайн-платформа будет активна постоянно (за исключением технических работ), и сроки для подачи заявок на получение пенсионных накоплений не ограничены.
Правила использования пенсионных накоплений
Согласно утвержденным правилам, единовременные пенсионные выплаты можно использовать самому или уступить их своему близкому родственнику.
Данные выплаты допускается использовать на цели:
Погашение задолженности по ипотечному займу, полученному в любом банке или ипотечной компании. Также можно погасить заем, полученный по системе жилищных строительных сбережений, выданный на строительство индивидуального жилого дома.
Приобретение жилья без ипотеки, то есть полный выкуп на первичном или вторичном рынке, а также в строящемся доме путем долевого участия в жилищном строительстве. К пенсионным накоплениям можно будет добавить свои деньги.
Получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений в "Отбасы банке". Жилище можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Также в рамках одного договора банкового займа можно приобрести жилье с проведением ремонта или произвести строительство индивидуального жилого дома.
Внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа. Жилье можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Так же, в рамках одного договора банкового займа можно приобрести жилье с проведением ремонта.
Частичное или полное погашение задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ.
Строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка). Вы можете приобрести участок и построить индивидуальный жилой дом за счет пенсионных накоплений. При нехватке можно добавить свои деньги.
Рефинансирование ипотечного жилищного займа, выданного банками на приобретение жилья (в том числе с проведением ремонта), строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка).
Как подать заявку на использование пенсионных накоплений
До подачи заявления необходимо иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) с актуальным сроком действия. Уточнить доступную сумму пенсионных накоплений можно на портале ЕНПФ.
Единовременные пенсионные выплаты на цели улучшения жилищных условий и оплату лечения, определенные правилами, можно использовать на разные цели и неограниченное количество раз.
Необходимо посредством ЭЦП или иным электронным способом авторизироваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора, открыть свой личный кабинет и подать заявку на открытие специального счета.
Заявитель может также открыть специальный счет иным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора. Например, специальный счет можно открыть и в Народном банке Казахстана.
После открытия специального счета нужно заполнить электронные заявления на единовременную пенсионную выплату с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога.
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Получатель после поступления средств на специальный счет течение 45 рабочих дней предоставляет в "Отбасы банк" документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат.
В случае не предоставления подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.
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Доступными для использования будут средства, накопленные на пенсионном счету сверх порога достаточности и за вычетом ИПН (индивидуального подоходного налога) в случае выбора оплаты ИПН без отсрочки.
Вместе с тем, получателям может быть предоставлена отсрочка по уплате ИПН. В этом случае клиент может воспользоваться всей суммой пенсионных накоплений свыше порога достаточности.
Сроки одобрения использования пенсионных накоплений
"Отбасы банк" в течение двух рабочих дней после рассмотрения заявления на единовременную пенсионную выплату направляет сведения о зарегистрированных заявлениях в ЕНПФ.
ЕНПФ в течение пяти рабочих дней с даты получения электронного уведомления от "Отбасы банк" перечисляет сумму единовременной пенсионной выплаты в "Отбасы банк", который зачисляет ее на специальный счет заявителя.
При уступке близкому родственнику единовременные пенсионные выплаты переводятся со специального счета заявителя на специальный счет получателя в течение трех рабочих дней с момента предоставления подтверждающих документов.
"Отбасы банк" проверяет предоставленные получателем документы по целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение 10 десяти рабочих дней с даты их предоставления и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.
Использование единовременной пенсионной выплаты
Важно отметить, что эти средства будут максимально защищены, их нельзя будет списать в рамках каких-то других долговых обязательств заявителя.
"Отбасы банк", как уполномоченный оператор, не будет взимать комиссию за оказание агентских услуг, связанных с открытием и ведением специальных текущих счетов, на которые будут зачислены пенсионные сбережения, а также за перевод пенсионных выплат со специального текущего счета по их целевому назначению.
Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет за исключением случаев:
реализации заложенного недвижимого имущества залогодержателем в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества»;
реализации недвижимого имущества по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
В целях контроля исполнения настоящего пункта получатель в личном кабинете на дату перечисления единовременной пенсионной выплаты подписывает обязательство об ограничении реализации недвижимого имущества, на которое была использована единовременная пенсионная выплата.
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Также не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга или супруги и близких родственников получателя.
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