Почему самая распространённая в Казахстане зарплата выросла втрое?

"Медианная заработная плата в Казахстана значительно ниже среднемесячной номинальной заработной платы одного работника, равной 204,3 тысячи тенге.Уже 204000?
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danilov 22 Января 2021 в 18:19:04
Отмечается, что в 2019 году самая распространенная (модальная) зарплата казахстанцев была равна 58 тысячам тенге.
"Чем может быть обусловлен рост этого показателя почти втрое, сложно сказать", - пишет портал.
Аналитики портала рассказывают и о медианной зарплате казахстанцев. Проще говоря, это цифра, которая делит всех работающих на две равные части: у первой зарплата выше данной суммы, а у другой - ниже.
В Казахстане, согласно исследованию Бюро национальной статистики, она равна 142,3 тысячи тенге, так как ровно 50 процентов жителей получают меньше этой суммы, и 50 процентов - больше.
"Медианная заработная плата в Казахстана значительно ниже среднемесячной номинальной заработной платы одного работника, равной 204,3 тысячи тенге.
В 2020 году разница достигала 30,4 процента, что говорит о высоком уровне социального неравенства в стране. Чем больше этот разрыв, тем сильнее в стране ощущается неравенство в оплате труда и больше доля людей с низкой заработной платой", - пишут специалисты.
По регионам разрыв между медианным и средним значением зарплаты отличается и колеблется от 16 до 45 процентов. К примеру, в Нур-Султане медианная заработная плата составила 289,8 тысячи тенге, это на 31 процент меньше, чем средняя зарплата в регионе.
Самое большое отклонение медианной заработной платы от среднего значения наблюдается в "нефтегазовых" Мангистауской и Атырауской областях. При этом по размеру средней заработной платы эти регионы находятся среди лидеров.
"Становится очевидным, что высокие показатели среднемесячной номинальной заработной платы в этих регионах формируются исключительно за счет пула высокооплачиваемых сотрудников, которые тянут вверх эти значения, но на общем уровне оплаты труда населения в регионах это не сказывается", - резюмируют аналитики.
Также, по их данным, в Казахстане наблюдается значительное гендерное неравенство в оплате труда населения страны. Так, медианная заработная плата мужчин в 2020 году составила 151,6 тысячи тенге, а женщин - всего 134,1 тысячи.
http://finprom.kz/ru/article/polovina-kazahstancev-zarabatyvaet-menee-143-tysyach-tenge-mediannaya-zarabotnaya-plata-srazu-na-30-nizhe-nominalnoj-srednemesyachnoj-v-kazahstane
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Практичный 22.01.2021 в 20:46:35 # 770508
Цитата: старик от 22.01.2021 13:44:38начинают пиздеть со скоростью мысли
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Quote:
"Медианная заработная плата в Казахстана значительно ниже среднемесячной номинальной заработной платы одного работника, равной 204,3 тысячи тенге.Уже 204000?
В каком то месте не доврали , навёрстывают упущенное .