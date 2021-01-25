Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире

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danilov 25 Января 2021 в 22:17:50
Больше всего прямых инвестиций из других стран привлек Китай – по сравнению с 2019 годом их объем увеличился на 4%, до $163 млрд.
В результате Китай стал главным «инвестнаправлением» мира, обойдя США, объем прямых иностранных инвестиций в экономику которых упал почти вдвое – до $134 млрд, отмечает UNCTAD.
Forbes отмечает, что Китай сместил США с позиции лидера по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций впервые в истории.
BBC отмечает, что приток прямых иностранных инвестиций в экономику США достиг своего пика в 2016 году ($472 млрд), однако с тех пор ежегодно снижался. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в 2016 году составлял $134 млрд.
Прямые иностранные инвестиции в Россию, по данным UNCTAD, сократились в 2020 году на 96% – c $32 млрд до $1,1 млрд.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 26.01.2021 в 09:57:52 # 770777
Цитата: Ratkhan от 25.01.2021 19:51:35В вашем портвейне,крови не обнаруженно
Причём тут Россия, Российские пропагандисты. Где Казахстан? Хоть добавь в конце о Казахстане, может мы определили Россию!
Причём тут Россия, Российские пропагандисты. Где Казахстан? Хоть добавь в конце о Казахстане, может мы определили Россию!