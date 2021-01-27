Ловушка для автолюбителя

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GoodZone 27 Января 2021 в 09:49:21
Неразбериха с начисленным налогом за давно проданные автомобили началась еще в прошлом году. Тогда сотни людей по всему Казахстану в буквальном смысле штурмовали налоговые службы. Граждане, исправно платившие налоги, не могли взять в толк: как они могли оказаться в списках должников да еще за давно отсутствующее имущество?! Людям приходили уведомления, согласно которым они должны за последние три года за машины, которые в глаза не видели все это время.
Правда, позже в комитете государственных доходов объяснили, что такая ситуация произошла из-за интеграции баз МВД и комитета, мол, по каждому случаю налоговики тщательно разбираются. Однако в действительности доказать, что автомобиль давно не твой, оказалось не так-то просто.
Так, в конце прошлого года заложником ситуации стала автор этой статьи и, как говорится, на своей шкуре испытала, кто и как разбирается в этой путанице. В департаменте государственных доходов мне объяснили начисление налога на транспорт за проданный мной в 2007 году по доверенности автомобиль все тем же слиянием в 2019 году баз полиции и налоговиков. А на вопрос, что мне теперь делать, отослали разбираться в ГАИ.
Придя туда, я обнаружила, что не одна такая. На входе толпились десятки бедолаг из Актау, а по области - сотни. Услышав, по какому поводу я обращаюсь, люди наперебой стали жаловаться и рассказывать свои истории.
- Я продал свой автомобиль в 2013 году. После этого новый владелец перепродал его другому человеку, а машина до сих пор числится на мне, - рассказывает Михаил КОВАЛЕВ. - В аналогичной ситуации очень много людей из моего окружения. Друг продал машину в 2015-м, а в прошлом году случайно обнаружил, что на нем около 100 тысяч налога висит. Сейчас людям приходится тратить много времени и денег, чтобы снять с себя это налоговое бремя.
При этом суммы налогов - от 40 тысяч до сотен тысяч тенге. За эти долги людям блокируют все банковские счета, а также при определенном пороге ограничивают выезд за пределы страны.
Я решила пройти весь путь, чтобы найти ответы на вопросы, откуда и каким образом у людей всплыли несуществующие долги. В управлении дорожной полиции выяснилось, что действительно проданный автомобиль каким-то чудом является до сих пор моим. При этом за 13 лет мне (как, впрочем, и другим пострадавшим) ни разу не приходило ни одного уведомления о задолженности по налогу именно на эту машину.
Более того, я не получала никаких сообщений о продлении страховки либо прохождении техосмотра. Каким образом новый владелец колесил по дорогам спустя три года, когда прошел срок доверенности на автомобиль, мне также не смогли ответить. К слову, не смогли внятно объяснить, как так получилось, что автомобиль продан 13 лет назад, а уведомление о налогах пришло лишь в конце прошлого года. А до этого куда приходили эти уведомления?
Я регулярно проверяю задолженность по налогам на сайте комитета государственных доходов, и ранее этой суммы не было. Например, летом 2019 года я оплатила налог за свой существующий автомобиль при помощи банковской карты. Сумму налога узнала на вышеназванном сайте. Тогда это было чуть более 32 тысяч тенге. Я все оплатила, и потом тишина - никаких долгов.
И вот сейчас мне начислили около 80 тысяч тенге, не считая пени. Во всех ведомствах, куда бы я ни обращалась, все ссылались друг на друга и путаницу, которая возникла в результате интеграции баз МВД и КГД. Однако во всех ведомствах мне не преминули напомнить, что погасить налоговую задолженность все же придется.
Тем временем, после того как мне продиктовали все данные о якобы моем автомобиле, я отправилась в канцелярию дорожной полиции, где необходимо было написать заявление. Его содержание меня, если честно, очень удивило. В нем я должна была указать не о снятии с учета моего проданного авто, а о выдаче мне справки для его утилизации. А дальше меня ждала бесконечная беготня.
С этой справкой надо идти в ЦОН, куда необходимо принести квитанцию об оплате всех налогов за проданную машину. Лишь после этих процедур автомобиль снимут с учета, и только затем необходимо обратиться в налоговую службу и предоставить бумагу, согласно которой мне перестанут начислять налог.
И тут я вспомнила про содержание моего заявления о выдаче справки для утилизации авто. Опять задаю вопросы: почему утилизация? А если эта машина еще на ходу, то после получения этой справки ее нынешний владелец уже не сможет на ней передвигаться? В ответ развели руками и опять сослались на путаницу в базах.
А между тем, как известно, по закону за утилизацию автомобиля владельцам полагается компенсация - более 200 тысяч тенге. В Казахстане утилизацией всего и вся занимается единственная компания - ТОО “Оператор РОП”. Чтобы стать участником этой программы, надо встать в электронную очередь и предоставить документы, самым главным из которых является как раз таки эта пресловутая справка из управления дорожной полиции.
Поразмыслив, я пришла к выводу, что, в принципе, сейчас могу спокойно прийти к новому владельцу проданного мной авто и совершенно на законных основаниях забрать машину и сдать ее в утиль. С этим, кстати, отчасти соглашаются и юристы, которые прокомментировали сложившуюся ситуацию. Правда, они советуют все решать в правовом поле и не заниматься самодеятельностью.
- Раз приобретатель, который купил автомобиль по доверенности, не произвел его перерегистрацию на свое имя, то он, таким образом, согласился с тем, что машина остается за старым владельцем. И, соответственно, старый владелец вправе возвратить эту машину себе. В данном случае мы советуем написать претензию новому владельцу вашего автомобиля и попросить его заплатить задолженность по налогам. Если новый владелец откажется погашать долги, то вы имеете полное право вернуть автомобиль. Но опять же для этого необходимо обратиться в суд, - советует адвокат Радик УМИРБУЛАТОВ.
Пока же наши справки об утилизации отправляются прямиком в ЦОН, а оттуда явно к единственному монополисту по утилизации автомобилей, который, скорее всего, и получает деньги из бюджета, как выясняется, за воздух.
Я надеюсь, что МВД и комитет государственных доходов найдут время и дадут подробные ответы на каждый вопрос, поставленный в этой статье. А так получается, что и государственную казну пополнили несуществующим налогом, и фирму, занимающуюся утилизацией машин, озолотили...
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https://time.kz/articles/territory/2021/01/26/lovushka-dlya-avtolyubitelya
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Sr. Leonsio 27.01.2021 в 10:48:14 # 770870