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Экономика
Казахстан забирает свой грузопоток из Прибалтики
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danilov 27 Января 2021 в 13:10:44
Вслед за Россией сворачивает свой бизнес в Прибалтике и Казахстан. Его инвесторы продают зерновой терминал Ventspils Grain Terminal (VGT) в порту Вентспилса.

Данное предложение уже фигурирует на электронной торговой площадке Реестра государственного имущества Казахстана. И это, конечно, повергло в шок и руководство Вентспилсского порта и власти Латвии. Ведь сейчас, после ухода из страны российского транзита, эта сфера и без того на глазах рушится.

Но если уход из Прибалтики, в частности, из Латвии России понятен – это русофобская политика местных властей, что толкнуло Казахстан к исходу из региона?

Зерновой терминал Ventspils Grain Terminal был построен в 2005 году и превозносился с большой помпой и на самом высшем уровне. Целью этого проекта было привлечение азиатских инвесторов и их миллиардов. Тем более, 2004-м Латвия вошла в ЕС, что придавало проекту еще больший стимул.

С тех пор казахстанская сторона привлекла сюда более двадцати миллиардов долларов, и во многом благодаря их усилиям и доверию Вентспилс и Латвия снова продемонстрировали всему миру свою инвестиционную привлекательность.

И это при том, что казахстанскому бизнесу здесь не раз вставляли палки в колеса. По словам экспертов, управление Вентспилсского свободного порта без всякого объяснения причин отказывало терминалу в приеме судов и искусственно тормозило решение вопросов, связанных с его функционированием.

Тем не менее, зерновой терминал не только исправно функционировал, но и увеличивал объемы перевалки грузов. Это позволяло зарабатывать всем сторонам, а казахи продолжали инвестировать в проект десятки и сотни миллионов долларов.

И со временем узкоспециализированный объект начал превращаться в универсальный перевалочный пункт. Через него пошел транзит других грузов. И снова все зарабатывали, все были довольны.

А потом что-то пошло не так. И казахстанский актив в Латвии уже выставлен на торги. Начальная цена вопроса чуть более четырех миллиардов тенге. Или порядка 9,7 миллиона долларов.

Почему решили уйти инвесторы из Казахстана, ведь проект давал прибыль. И вроде бы как его дальнейшие перспективы тоже были вполне радужными. Какая тут кроется загадка?

По мнению экспертов, разгадывается ситуация достаточно просто. Ни для кого не секрет, что прибалтийская, в том числе, латвийская транзитная отрасль впала в глубочайший в независимой истории кризис.

Только по сравнению с 2019 годом в 2020-м отмечено падение более, чем на четверть. Это в целом по Латвии. Конкретно по морскому порту Вентспилс - минус 37%. Катастрофа? Однозначно катастрофа.

Но самая большая проблема даже не в текущем снижении транзитных объемов, а в том, что Рига совершенно не знает, как эту проблему решать. А, значит, дальше будет только хуже.

И каким образом казахам, скажите на милость, привлекать сюда новых инвесторов, если гавань на глазах превращается в пустырь? Никак. Свое бы сохранить. А еще лучше, спихнуть этот актив и забыть все, как страшный сон. Спихнуть, пока этот актив еще что-то стоит.

Да, в Риге уже понеслось. Там в спину казахам уже применяют известную фразу про крыс, бегущих с тонущего корабля. Только вот «корабль» этот латвийский. И то, что он тонет, вина Латвии, ее властей. И спасать транзитную отрасль страны, и, конкретно порт Вентспилс - это их задача, а не казахстанских инвесторов. Поэтому их решение уйти из Латвии иначе, как мудрым, и не назовешь.

Россия из региона уже практически ушла. Собирается уйти Казахстан. На очереди Белоруссия, ибо непризнанный Прибалтикой Александр Лукашенко не намерен и в дальнейшем пополнять бюджеты столь враждебно настроенных стран.

Беларусь может спокойно направлять свой транзит через российские гавани. И с чем останется Прибалтика? А останется она с опустевшими портами, пустой железной дорогой, десятками тысяч новых безработных и окончательно прохудившимися бюджетами.

Но зато в Евросоюзе. Прибалтика мечтала об этом. И ее мечты сбылись. Правда, европейская сказка почему-то оказалась грустной былью. И прибалты никак не поймут - почему.

Хотя ведь ответ лежит в буквальном смысле на поверхности… Вентспилсского порта. Латвия, как и вся Прибалтика, говорили плохо про Россию. Но очень любили российские грузы.

Россия слушала-слушала в свой адрес некрасивые вещи, а потом отсюда ушла. И после этого начался крах. Зарабатывать здесь стало сложно, доходы начали падать. До дна - рукой подать. Казахи решили не тонуть вместе с латышами. Вот и вся недолга…

https://www.infox.ru/usefull/297/250033-kazahstan-uhodit-iz-pribaltiki
Комментарии, по рейтингу, по дате
  PHATik 27.01.2021 в 13:18:46   # 770887
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.
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  alpha_portal 27.01.2021 в 13:59:51   # 770893
Цитата: PHATik от 27.01.2021 07:18:46
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.

Упустили момент: сколько заработали между покупкой и продажей
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  Pole13 27.01.2021 в 14:12:51   # 770895
Читал что Россия "ушла" не полностью, опасные грузы через Прибалтику отправляет, им еще от этого обидней
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  kubik 27.01.2021 в 14:35:56   # 770896
Россия построила порт в Луге, туда перенаправили сначала нефтяные и потоки а потихоньку и все остальные грузы. В Луге грузиться выгоднее поэтому и уходят туда. Латвия это таможня, граница и все такое , а в России таможни нет, вот и вся выгода.
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  строитель 27.01.2021 в 14:40:14   # 770897
Цитата: Pole13 от 27.01.2021 08:12:51
Читал что Россия "ушла" не полностью, опасные грузы через Прибалтику отправляет, им еще от этого обидней




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  PHATik 27.01.2021 в 15:14:54   # 770901
Цитата: alpha_portal от 27.01.2021 07:59:51
Цитата: PHATik от 27.01.2021 07:18:46
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.

Упустили момент: сколько заработали между покупкой и продажей

ну это и так понятно, все равно в чем смысл отдавать за бесценок? Это ведь не логично совсем
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  Hairless 27.01.2021 в 15:37:41   # 770904
Цитата: PHATik от 27.01.2021 09:14:54
Цитата: alpha_portal от 27.01.2021 07:59:51
Цитата: PHATik от 27.01.2021 07:18:46
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.

Упустили момент: сколько заработали между покупкой и продажей

ну это и так понятно, все равно в чем смысл отдавать за бесценок? Это ведь не логично совсем

Видимо, задорого никто не хочет брать.
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  Konstant 27.01.2021 в 16:34:51   # 770907
Наверное либо дружить и работать либо заниматься демокоатией...что то одно
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