Казахстан забирает свой грузопоток из Прибалтики

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danilov 27 Января 2021 в 13:10:44
Данное предложение уже фигурирует на электронной торговой площадке Реестра государственного имущества Казахстана. И это, конечно, повергло в шок и руководство Вентспилсского порта и власти Латвии. Ведь сейчас, после ухода из страны российского транзита, эта сфера и без того на глазах рушится.
Но если уход из Прибалтики, в частности, из Латвии России понятен – это русофобская политика местных властей, что толкнуло Казахстан к исходу из региона?
Зерновой терминал Ventspils Grain Terminal был построен в 2005 году и превозносился с большой помпой и на самом высшем уровне. Целью этого проекта было привлечение азиатских инвесторов и их миллиардов. Тем более, 2004-м Латвия вошла в ЕС, что придавало проекту еще больший стимул.
С тех пор казахстанская сторона привлекла сюда более двадцати миллиардов долларов, и во многом благодаря их усилиям и доверию Вентспилс и Латвия снова продемонстрировали всему миру свою инвестиционную привлекательность.
И это при том, что казахстанскому бизнесу здесь не раз вставляли палки в колеса. По словам экспертов, управление Вентспилсского свободного порта без всякого объяснения причин отказывало терминалу в приеме судов и искусственно тормозило решение вопросов, связанных с его функционированием.
Тем не менее, зерновой терминал не только исправно функционировал, но и увеличивал объемы перевалки грузов. Это позволяло зарабатывать всем сторонам, а казахи продолжали инвестировать в проект десятки и сотни миллионов долларов.
И со временем узкоспециализированный объект начал превращаться в универсальный перевалочный пункт. Через него пошел транзит других грузов. И снова все зарабатывали, все были довольны.
А потом что-то пошло не так. И казахстанский актив в Латвии уже выставлен на торги. Начальная цена вопроса чуть более четырех миллиардов тенге. Или порядка 9,7 миллиона долларов.
Почему решили уйти инвесторы из Казахстана, ведь проект давал прибыль. И вроде бы как его дальнейшие перспективы тоже были вполне радужными. Какая тут кроется загадка?
По мнению экспертов, разгадывается ситуация достаточно просто. Ни для кого не секрет, что прибалтийская, в том числе, латвийская транзитная отрасль впала в глубочайший в независимой истории кризис.
Только по сравнению с 2019 годом в 2020-м отмечено падение более, чем на четверть. Это в целом по Латвии. Конкретно по морскому порту Вентспилс - минус 37%. Катастрофа? Однозначно катастрофа.
Но самая большая проблема даже не в текущем снижении транзитных объемов, а в том, что Рига совершенно не знает, как эту проблему решать. А, значит, дальше будет только хуже.
И каким образом казахам, скажите на милость, привлекать сюда новых инвесторов, если гавань на глазах превращается в пустырь? Никак. Свое бы сохранить. А еще лучше, спихнуть этот актив и забыть все, как страшный сон. Спихнуть, пока этот актив еще что-то стоит.
Да, в Риге уже понеслось. Там в спину казахам уже применяют известную фразу про крыс, бегущих с тонущего корабля. Только вот «корабль» этот латвийский. И то, что он тонет, вина Латвии, ее властей. И спасать транзитную отрасль страны, и, конкретно порт Вентспилс - это их задача, а не казахстанских инвесторов. Поэтому их решение уйти из Латвии иначе, как мудрым, и не назовешь.
Россия из региона уже практически ушла. Собирается уйти Казахстан. На очереди Белоруссия, ибо непризнанный Прибалтикой Александр Лукашенко не намерен и в дальнейшем пополнять бюджеты столь враждебно настроенных стран.
Беларусь может спокойно направлять свой транзит через российские гавани. И с чем останется Прибалтика? А останется она с опустевшими портами, пустой железной дорогой, десятками тысяч новых безработных и окончательно прохудившимися бюджетами.
Но зато в Евросоюзе. Прибалтика мечтала об этом. И ее мечты сбылись. Правда, европейская сказка почему-то оказалась грустной былью. И прибалты никак не поймут - почему.
Хотя ведь ответ лежит в буквальном смысле на поверхности… Вентспилсского порта. Латвия, как и вся Прибалтика, говорили плохо про Россию. Но очень любили российские грузы.
Россия слушала-слушала в свой адрес некрасивые вещи, а потом отсюда ушла. И после этого начался крах. Зарабатывать здесь стало сложно, доходы начали падать. До дна - рукой подать. Казахи решили не тонуть вместе с латышами. Вот и вся недолга…
https://www.infox.ru/usefull/297/250033-kazahstan-uhodit-iz-pribaltiki
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 27.01.2021 в 13:59:51 # 770893
Цитата: PHATik от 27.01.2021 07:18:46
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.
Упустили момент: сколько заработали между покупкой и продажей
Цитата: Pole13 от 27.01.2021 08:12:51
Читал что Россия "ушла" не полностью, опасные грузы через Прибалтику отправляет, им еще от этого обидней
Читал что Россия "ушла" не полностью, опасные грузы через Прибалтику отправляет, им еще от этого обидней
Цитата: alpha_portal от 27.01.2021 07:59:51
Упустили момент: сколько заработали между покупкой и продажей
Цитата: PHATik от 27.01.2021 07:18:46
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.
Упустили момент: сколько заработали между покупкой и продажей
ну это и так понятно, все равно в чем смысл отдавать за бесценок? Это ведь не логично совсем
Цитата: PHATik от 27.01.2021 09:14:54
ну это и так понятно, все равно в чем смысл отдавать за бесценок? Это ведь не логично совсем
Цитата: alpha_portal от 27.01.2021 07:59:51
Упустили момент: сколько заработали между покупкой и продажей
Цитата: PHATik от 27.01.2021 07:18:46
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.
Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.
Упустили момент: сколько заработали между покупкой и продажей
ну это и так понятно, все равно в чем смысл отдавать за бесценок? Это ведь не логично совсем
Видимо, задорого никто не хочет брать.