Казахстан забирает свой грузопоток из Прибалтики

Че за бред, казахи вложили 20 мультов зеленых, а теперь продают за 10 лямов. Либо обкатаная схема, выводят из гос имущеста в частные руки. Либо вброс типа вот у нас в СНГ все хорошо, а они еврососы сосут типа.