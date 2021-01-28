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Экономика
Вакцинация от Covid-19 будет бесплатной для всех граждан Казахстана
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danilov 28 Января 2021 в 12:53:43
Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов озвучил объем средств, выделенных на вакцинацию населения.

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан РК. Она будет проводиться за счет государства. На это выделено 50 млрд тенге.

Ценовая политика на российскую продукцию одинаковая. Цены партий в различные периоды могут варьировать от 20 до 26 долларов. Окончательная сумма будет объявлена после завершения всех подписаний договоров и предоставления окончательного коммерческого предложения. В бюджете заложены средства на обеспечение 10 млн человек как казахстанской, так и вакциной "Спутник V", возможно, других - это порядка 50 млрд тенге, - сообщил Марат Шоранов.

Цены на вакцину "Спутник V" будут одинаковыми, независимо от того, в России она была произведена или в Караганде.

Порядка 20 долларов за две дозы вакцины. 16-17 млрд тенге предусмотрены на российскую вакцину, остальное на казахстанскую вакцину, - добавил первый вице-министр.

Напомним, с 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация населения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 28.01.2021 в 13:09:37   # 770964
Очень хорошая новость, только непонятно почему не будут вакцинировать граждан старше 65? В России вакцинируют не спрашивая возраст.
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  Практичный 28.01.2021 в 14:00:17   # 770965
Казахстанской вакцины будет 8 млн,российской 2 млн. За российскую будет борьба на уровне связей и взяток. Я лично кз колоть под дулом автомата не буду.
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  ЛиКа 28.01.2021 в 14:21:07   # 770966
Цитата: Практичный от 28.01.2021 08:00:17
Казахстанской вакцины будет 8 млн,российской 2 млн. За российскую будет борьба на уровне связей и взяток. Я лично кз колоть под дулом автомата не буду.
- Казахстанская - эта та же вакцина Спутник-V, только произведенная в Караганде, из российских компонентов, по одной технологии. У РФ просто нет производственных площадок и мощностей выпустить сразу, для всех желающих. Поэтому не только в РК, но и в других странах сейчас по этой же схеме выпускают.
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  Dimmon 28.01.2021 в 14:35:43   # 770967
я и спутнику не доверяю, наспех созданная вакцина, пока воздержусь от всех, переживу на "имунитете", потом будет ясно
других не отговариваю , каждый решает сам
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  GoodZone 28.01.2021 в 15:14:32   # 770969
Интересно, а после вакцинации границы откроют? Уже хочется куда-нибудь смотаться, отдохнуть, пообщаться не по телефону или воцапу...
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  bolatbol 28.01.2021 в 15:40:47   # 770971
Цитата: GoodZone от 28.01.2021 09:14:32
Интересно, а после вакцинации границы откроют? Уже хочется куда-нибудь смотаться, отдохнуть, пообщаться не по телефону или воцапу...

Есть опасения, что вакцинация не спасет от других штаммов вируса, к тому же она имеет временный эффект и иммунитет теряется. Поэтому скорее всего маски навсегда, туризм под запретом, карантин при росте заболевания и постоянные прививки от новых штаммов
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  строитель 28.01.2021 в 15:41:31   # 770972
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  Софруджу 28.01.2021 в 15:48:50   # 770973
Цитата: старик от 28.01.2021 07:09:37
Очень хорошая новость, только непонятно почему не будут вакцинировать граждан старше 65? В России вакцинируют не спрашивая возраст.


Наоборот, спрашивая. И пропуская пожилых в первую очередь. А в Англии так пока всех старше 70 не привьют, другие категории будут ждать. У нас, видимо, считают , что на стариков не стоит тратиться
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