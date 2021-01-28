Вакцинация от Covid-19 будет бесплатной для всех граждан Казахстана

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danilov 28 Января 2021 в 12:53:43
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан РК. Она будет проводиться за счет государства. На это выделено 50 млрд тенге.
Ценовая политика на российскую продукцию одинаковая. Цены партий в различные периоды могут варьировать от 20 до 26 долларов. Окончательная сумма будет объявлена после завершения всех подписаний договоров и предоставления окончательного коммерческого предложения. В бюджете заложены средства на обеспечение 10 млн человек как казахстанской, так и вакциной "Спутник V", возможно, других - это порядка 50 млрд тенге, - сообщил Марат Шоранов.
Цены на вакцину "Спутник V" будут одинаковыми, независимо от того, в России она была произведена или в Караганде.
Порядка 20 долларов за две дозы вакцины. 16-17 млрд тенге предусмотрены на российскую вакцину, остальное на казахстанскую вакцину, - добавил первый вице-министр.
Напомним, с 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация населения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 28.01.2021 в 14:00:17 # 770965
Цитата: Практичный от 28.01.2021 08:00:17- Казахстанская - эта та же вакцина Спутник-V, только произведенная в Караганде, из российских компонентов, по одной технологии. У РФ просто нет производственных площадок и мощностей выпустить сразу, для всех желающих. Поэтому не только в РК, но и в других странах сейчас по этой же схеме выпускают.
Казахстанской вакцины будет 8 млн,российской 2 млн. За российскую будет борьба на уровне связей и взяток. Я лично кз колоть под дулом автомата не буду.
Казахстанской вакцины будет 8 млн,российской 2 млн. За российскую будет борьба на уровне связей и взяток. Я лично кз колоть под дулом автомата не буду.
других не отговариваю , каждый решает сам
Цитата: GoodZone от 28.01.2021 09:14:32
Интересно, а после вакцинации границы откроют? Уже хочется куда-нибудь смотаться, отдохнуть, пообщаться не по телефону или воцапу...
Интересно, а после вакцинации границы откроют? Уже хочется куда-нибудь смотаться, отдохнуть, пообщаться не по телефону или воцапу...
Есть опасения, что вакцинация не спасет от других штаммов вируса, к тому же она имеет временный эффект и иммунитет теряется. Поэтому скорее всего маски навсегда, туризм под запретом, карантин при росте заболевания и постоянные прививки от новых штаммов
Цитата: GoodZone от 28.01.2021 09:14:32
Интересно, а после вакцинации границы откроют? Уже хочется куда-нибудь смотаться, отдохнуть, пообщаться не по телефону или воцапу...
Интересно, а после вакцинации границы откроют? Уже хочется куда-нибудь смотаться, отдохнуть, пообщаться не по телефону или воцапу...
Ага, щщщщас
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aeroflot-prodlil-zapret-na-poletyi-v-sem-gorodov-kazahstana-427239/
Цитата: старик от 28.01.2021 07:09:37
Очень хорошая новость, только непонятно почему не будут вакцинировать граждан старше 65? В России вакцинируют не спрашивая возраст.
Очень хорошая новость, только непонятно почему не будут вакцинировать граждан старше 65? В России вакцинируют не спрашивая возраст.
Наоборот, спрашивая. И пропуская пожилых в первую очередь. А в Англии так пока всех старше 70 не привьют, другие категории будут ждать. У нас, видимо, считают , что на стариков не стоит тратиться