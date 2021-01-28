159 тенге и 24 рубля за доллар: почему валюты Казахстана и России настолько недооценены

Честно говоря вообще не помню про такой вопрос и почему я слился, потому что у меня есть ответ на этот вопрос: дружба НИ С ОДНИМ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ПРИВЕЛИ К ПРОЦВЕТАНИЮ НИКОГО. СССР платили деньги за "дружбу". Это то, что сейчас делают Евросоюз и Америка. Но в отличие от СССР они разваливают промышленность и экономику купленных "друзей" чтобы загнать их в рабскую зависимость. А СССР еще и строил у друзей дороги, школы, больницы и промышленные предприятия. Примеров тому множество:забейте вопрос про СЭВ(страны экономической взаимопомощи. А уж в Африке СССР столько настроили, что голова кругом. В Афгане СССР (агрессор) тоже строил дороги больницы и школы. А уж в союзных республиках тоже настроили столько, что экономикам этих стран до сих пор удается держаться на плаву. Да вот только нынешние "друзья" этих республик позакрывали все предприятия. Примеров тому множество: АЭС в Литве, Болгарии(хоть она и не союзная) , а Украину просто порвали на портянки, уничтожив мощную промышленность , построенную "агрессором". Вам не надо перечислять промышленные предприятия , порты ,ГЭС ТЭЦ, которые строил "Агрессор"? Ну и в завершение: Дружить надо всем со всеми, но теперь никто в мире халявных денег не дает. Хочешь денег-становись раком и будь готов принять большой член в попу.Государствам надо не искать друзей , которые дадут халявных денег, а развиваться. Тогда получится быть гордым и независимым, но если ты действительно независимый, будь готов к тому, что друзей у тебя не будет. В мире сейчас независимых стран-пальцев одной руки хватит. Америка, Китай, Россия, КНДР ,Венесуэла, Индия. А самые независимые после Америки-Китай и Россия. Именно поэтому штаты стирают зубы в порошок, именно поэтому так ненавидят Путина, который превратил свою страну из половой тряпки в гордую и независимую страну. Чудовищное экономическое давление бывших"друзей"(был такой период в истории России) не заставил Россию прогнуться. Скажете агитка? Ну возразите , я то высказал свои мысли , не прибегая к интернету и телевизору. Все что я Вам привел, я видел своими глазами, и участвовал в стройках СССР. Я бы с удовольствием поспорил с Вами очно, потому что у меня есть еще много чего сказать, но стучать по клавишам надоело.