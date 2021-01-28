159 тенге и 24 рубля за доллар: почему валюты Казахстана и России настолько недооценены

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danilov 28 Января 2021 в 20:00:49
Долгое время экономисты пытались найти этому простое и понятное для всех объяснение. Но оно всегда выходило слишком сложным. Да и неточным. Надо было найти группу товаров, сделанных по одной технологии, по единому стандарту, из одинаковых материалов, всё сложить в корзину, пересчитать… И всё снова становится непонятным.
В 1986 году британский журнал “The Economist” рассчитал индекс Биг-Мака – стоимость стандартного большого гамбургера с 2 бифштексами в сети “МакДональдс”. Сначала Big Mac Index показался всем шуткой журналистов: ну как можно говорить о бутерброде серьезно? Да еще о продукте из фастфуда! Но были фундаментальные причины, почему был избран именно гамбургер. А именно:
распространен по всему миру – Биг-Мак продается более чем в 100 странах;
стандартизирован по составу – бургер не отличается в России, США или Великобритании;
востребован людьми из всех социальных групп;
в него входит много ингредиентов: хлеб, мясо, сыр, лук, огурцы, салат, специи. Всего 60 составляющих – от воды и уксуса до муки и сливок.
То есть в его составе есть почти все основные продукты питания, входящие в продовольственную корзину. Что позволяет оценивать состояние сразу большого сектора экономики – пищевой индустрии. Все его составляющие должны быть местного производства. Если же что-то проскочило из импорта, то тоже неплохо – можно оценить и влияние на экономику таможенного законодательства. Косвенно, конечно. Но это уже позволяет рассматривать его как инструмент сравнения покупательной способности разных валют на основе 1 продукта.
В первые годы индекс рассчитывался только в 15 странах. На тот момент распространенность сети “МакДональдс” не была велика. Но потом, с ростом франшизы, появилась возможность оценивать большинство экономик мира.
Подсчет Big Mac Index производится очень просто. За основу берем доллар и цену гамбургера в США. Например, в российском ресторане по состоянию на январь 2021 год сэндвич стоил 136 рублей, в американском – 5,66 доллара. Делим цены между собой: 136 : 5,66 = 24.
То есть реальный курс, по мнению журнала “The Economist”, должен быть 24 рубля за доллар. Это и есть показатель паритета покупательской способности (ППС).
Когда создавался индекс, курс был 74,63 рубля за доллар. Если сравнить реальный и приведенный показатель, то выходит:
1 - (24 / 74,63) = 67.
Получается, рубль недооценен на 67 процентов.
Почему здесь взят за пример рубль? По недавно опубликованному индексу российская валюта – одна из самых недооцененных в мире, вместе с ливанским фунтом и турецкой лирой. Каждая – по своим причинам.
История индекса почти полностью отражает всё, через что проходила экономика каждой страны. Провалы курса рубля происходили в 2008 году – после мирового финансового кризиса 2007 года, в 2015 году – после введения санкций США и Европы, в 2019 году, и теперь, в 2021 году, во время глобального коронакризиса.
Валюты 3 стран, наоборот, переоценены относительно доллара. Это швейцарский франк (дороже на 28,8 процента), шведская (на 12,6) и норвежская кроны (на 7,5 процента).
Если применить индекс гамбургера к Казахстану, получится так.
В Алматы Биг-Мак стоит 900 тенге. Курс Нацбанка – 420 тенге за доллар. Получается: 900 : 5,66 = 159 тенге.
Именно таков реальный курс тенге по паритету покупательской способности.
Наша валюта недооцена на 1 - (159 / 420) = 62 процента.
По мнению журнала “The Economist”, примерно так же недооценен южноафриканский рэнд. Кстати, у ЮАР примерно такая же, как у Казахстана, структура экономики, если не считать, что она может производить большое количество готовых изделий и у страны большие социальные проблемы.
Почему курс у нас не 159 тенге, а намного ниже? Это наша плата за проблемы, которые мы сами себе же и создаем. Прежде всего – риски. В Казахстане создали экономическую зону, где не действуют местные законы. То есть нашей правовой системе не доверяют иностранцы с деньгами. Это коррупция, которую мы видим каждый день. Это непонятные структуры типа государственных холдингов, которые не могут получать прибыль даже в тепличных условиях. А теперь вспомните о них, когда будете обменивать валюту. Или решите съесть гамбургер.
Автор: Адил Урманов
https://www.caravan.kz/gazeta/159-tenge-i-24-rublya-za-dollar-pochemu-valyuty-kazakhstana-i-rossii-nastolko-nedooceneny-709231/
Комментарии, по рейтингу, по дате
увы пока искринкой еще и "не пахнет"
Цитата: Dimmon от 28.01.2021 15:06:59Чем "революции" в Киргизии с Украиной не устраивают?
много раз говорил, если искринка и загорится то она загорится именно в России, остальные не решатся,
увы пока искринкой еще и "не пахнет"
много раз говорил, если искринка и загорится то она загорится именно в России, остальные не решатся,
увы пока искринкой еще и "не пахнет"
Абсолютно согласен.
Судебная система у нас как часть единого государственного механизма наряду со следствием и прокуратурой. Без независимых судов невозможно правосудие. Без правосудия нет доверия.
И чем больше участие государства в бизнесе - тем хуже для рыночной экономики. И поэтому китайский юань не является мировой резервной валютой и пока не будет, даже при всем известной их экономической мощи
Судя же по последствиям глобализации и монополизации, чем больше влияние крупного бизнеса на управление государством - тем хуже для рыночной экономики...
Западные кредиты выходят дешевле и длиннее. Одним из условий для получения западных денег требуют реформ судебной системы.
Наши правители видят в этом вмешательство во внутренние дела, демонстрируют средний палец и втягивают свои страны со всем населением в кредитную кабалу Китаю, которому глубоко насрать на судебную систему, честность выборов, здоровую конкуренцию и т.д.
Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире https://www.titus.kz/?previd=112823Quote:
По итогам 2020 года общий объем прямых иностранных инвестиций сократился на 42% – с $1,489 трлн до $859 млрд, следует из отчета Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
Больше всего прямых инвестиций из других стран привлек Китай – по сравнению с 2019 годом их объем увеличился на 4%, до $163 млрд.
В результате Китай стал главным «инвестнаправлением» мира, обойдя США, объем прямых иностранных инвестиций в экономику которых упал почти вдвое – до $134 млрд, отмечает UNCTAD.
...
По итогам 2020 года общий объем прямых иностранных инвестиций сократился на 42% – с $1,489 трлн до $859 млрд, следует из отчета Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
Больше всего прямых инвестиций из других стран привлек Китай – по сравнению с 2019 годом их объем увеличился на 4%, до $163 млрд.
В результате Китай стал главным «инвестнаправлением» мира, обойдя США, объем прямых иностранных инвестиций в экономику которых упал почти вдвое – до $134 млрд, отмечает UNCTAD.
...
25 янв
Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире
По итогам 2020 года прямые иностранные инвестиции в Китай эксперты ООН оценили в $163 млрд, в США — в $134 млрд
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/01/2021/600e84fa9a7947f03c97bcdc
Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире
По итогам 2020 года прямые иностранные инвестиции в Китай эксперты ООН оценили в $163 млрд, в США — в $134 млрд
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/01/2021/600e84fa9a7947f03c97bcdc
Почему западные инвесторы стали предпочитать Китай?
которому глубоко насрать на судебную систему, честность выборов, здоровую конкуренцию и т.д. ©
Ара горный 28.01.2021 в 23:06:21 # 770999
Почему постсовок берет кредиты у Китая? В частности, мы, киргизы, таджики,белорусы, в последнее время и узбеки и т.д.Западные кредиты выходят дешевле и длиннее. Одним из условий для получения западных денег требуют реформ судебной системы.
Все гораздо проще, ведь как утверждает местный многомудрый Шал:
Quote:
Хочешь денег-становись раком и будь готов принять большой член в попу.
Ну а исходя из исследований специалистов, размеры елдаков мужиков сильно коррелируют в мире.
Ну и постсовковые банкиры решают получить в анаАл от азиатов, нежели от американцев или немцев. Тем более что немецкий банкир может оказаться бывшим актером игравшим роли сантехников в фильмах для взрослых, а американский банкир окажется афроамериканцем чьи предки были выходцами из Конго.
Вот такая геополитика от старика.
Причем "шал" упоминал местных любителей западных денех, которые кредиты с инвестициями путают...
25.01.2021
Почти половина жителей Латвии ищут возможности дополнительных доходов (2) https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/pochti-polovina-zhitelej-latvii-ischut-vozmozhnosti-dopolnitelnyh-dohodov.d?id=52871459
...
Три копейки
25.01.2021 23:03:28
Новая налоговая реформа покажет вам подработки, как кузькину мать. Теперь не выгодно будет брать на работу на неполный рабочий день.
4
Почти половина жителей Латвии ищут возможности дополнительных доходов (2) https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/pochti-polovina-zhitelej-latvii-ischut-vozmozhnosti-dopolnitelnyh-dohodov.d?id=52871459
...
Три копейки
25.01.2021 23:03:28
Новая налоговая реформа покажет вам подработки, как кузькину мать. Теперь не выгодно будет брать на работу на неполный рабочий день.
4
Хмм.. а других вариантов получения денег старик не рассматривает чтоле?
Цитата: старик от 27.01.2021 17:50:32Как очевидно, подонки вырвали фразу из контекста...
Честно говоря вообще не помню про такой вопрос и почему я слился, потому что у меня есть ответ на этот вопрос: дружба НИ С ОДНИМ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ПРИВЕЛИ К ПРОЦВЕТАНИЮ НИКОГО. СССР платили деньги за "дружбу". Это то, что сейчас делают Евросоюз и Америка. Но в отличие от СССР они разваливают промышленность и экономику купленных "друзей" чтобы загнать их в рабскую зависимость. А СССР еще и строил у друзей дороги, школы, больницы и промышленные предприятия. Примеров тому множество:забейте вопрос про СЭВ(страны экономической взаимопомощи. А уж в Африке СССР столько настроили, что голова кругом. В Афгане СССР (агрессор) тоже строил дороги больницы и школы. А уж в союзных республиках тоже настроили столько, что экономикам этих стран до сих пор удается держаться на плаву. Да вот только нынешние "друзья" этих республик позакрывали все предприятия. Примеров тому множество: АЭС в Литве, Болгарии(хоть она и не союзная) , а Украину просто порвали на портянки, уничтожив мощную промышленность , построенную "агрессором". Вам не надо перечислять промышленные предприятия , порты ,ГЭС ТЭЦ, которые строил "Агрессор"? Ну и в завершение: Дружить надо всем со всеми, но теперь никто в мире халявных денег не дает. Хочешь денег-становись раком и будь готов принять большой член в попу.Государствам надо не искать друзей , которые дадут халявных денег, а развиваться. Тогда получится быть гордым и независимым, но если ты действительно независимый, будь готов к тому, что друзей у тебя не будет. В мире сейчас независимых стран-пальцев одной руки хватит. Америка, Китай, Россия, КНДР ,Венесуэла, Индия. А самые независимые после Америки-Китай и Россия. Именно поэтому штаты стирают зубы в порошок, именно поэтому так ненавидят Путина, который превратил свою страну из половой тряпки в гордую и независимую страну. Чудовищное экономическое давление бывших"друзей"(был такой период в истории России) не заставил Россию прогнуться. Скажете агитка? Ну возразите , я то высказал свои мысли , не прибегая к интернету и телевизору. Все что я Вам привел, я видел своими глазами, и участвовал в стройках СССР. Я бы с удовольствием поспорил с Вами очно, потому что у меня есть еще много чего сказать, но стучать по клавишам надоело.
Честно говоря вообще не помню про такой вопрос и почему я слился, потому что у меня есть ответ на этот вопрос: дружба НИ С ОДНИМ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ПРИВЕЛИ К ПРОЦВЕТАНИЮ НИКОГО. СССР платили деньги за "дружбу". Это то, что сейчас делают Евросоюз и Америка. Но в отличие от СССР они разваливают промышленность и экономику купленных "друзей" чтобы загнать их в рабскую зависимость. А СССР еще и строил у друзей дороги, школы, больницы и промышленные предприятия. Примеров тому множество:забейте вопрос про СЭВ(страны экономической взаимопомощи. А уж в Африке СССР столько настроили, что голова кругом. В Афгане СССР (агрессор) тоже строил дороги больницы и школы. А уж в союзных республиках тоже настроили столько, что экономикам этих стран до сих пор удается держаться на плаву. Да вот только нынешние "друзья" этих республик позакрывали все предприятия. Примеров тому множество: АЭС в Литве, Болгарии(хоть она и не союзная) , а Украину просто порвали на портянки, уничтожив мощную промышленность , построенную "агрессором". Вам не надо перечислять промышленные предприятия , порты ,ГЭС ТЭЦ, которые строил "Агрессор"? Ну и в завершение: Дружить надо всем со всеми, но теперь никто в мире халявных денег не дает. Хочешь денег-становись раком и будь готов принять большой член в попу.Государствам надо не искать друзей , которые дадут халявных денег, а развиваться. Тогда получится быть гордым и независимым, но если ты действительно независимый, будь готов к тому, что друзей у тебя не будет. В мире сейчас независимых стран-пальцев одной руки хватит. Америка, Китай, Россия, КНДР ,Венесуэла, Индия. А самые независимые после Америки-Китай и Россия. Именно поэтому штаты стирают зубы в порошок, именно поэтому так ненавидят Путина, который превратил свою страну из половой тряпки в гордую и независимую страну. Чудовищное экономическое давление бывших"друзей"(был такой период в истории России) не заставил Россию прогнуться. Скажете агитка? Ну возразите , я то высказал свои мысли , не прибегая к интернету и телевизору. Все что я Вам привел, я видел своими глазами, и участвовал в стройках СССР. Я бы с удовольствием поспорил с Вами очно, потому что у меня есть еще много чего сказать, но стучать по клавишам надоело.
27.01.2020Имеется график кому и сколько должен Казахстан. Китай далеко не на первом месте...
Внешний долг Казахстана снижается на фоне роста мирового
Крупнейшие кредиторы страны – Нидерланды, Великобритания и США...
...
Подробнее: https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-01/vneshniy-dolg-kazakhstana-snizhaetsya-na-fone-rosta-mirovogo
Копирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.
Внешний долг Казахстана снижается на фоне роста мирового
Крупнейшие кредиторы страны – Нидерланды, Великобритания и США...
...
Подробнее: https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-01/vneshniy-dolg-kazakhstana-snizhaetsya-na-fone-rosta-mirovogo
Копирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.
Придут ли в Казахстан иностранные банки https://forbes.kz/process/pridut_li_v_kazahstan_inostrannyie_bankiQuote:
04 ноября 2020
Об этом говорилось в среду, 4 ноября, на пленарном заседании мажилиса
...
04 ноября 2020
Об этом говорилось в среду, 4 ноября, на пленарном заседании мажилиса
...
В Казахстане иностранные банки смогут открывать свои филиалы по принципу «одного заявления» https://liter.kz/108097-2/Quote:
Эти меры позволят усилить конкуренцию на банковском рынке.
Редакция "Литер" 5 января, 2021
...
Эти меры позволят усилить конкуренцию на банковском рынке.
Редакция "Литер" 5 января, 2021
...
Токаев подписал поправки, запрещающие чиновникам иметь счета в иностранных банках https://vlast.kz/novosti/43016-tokaev-podpisal-popravki-zapresausie-cinovnikam-imet-sceta-v-inostrannyh-bankah.html
Также расширяются основания для обжалования и пересмотра постановлений следственного судьи
20.12.2020
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», сообщается на сайте Акорды.
Законом запрещается госслужащим, депутатам парламента и судьям иметь счета в иностранных банках. При этом запрет на владение счетами не распространяется на членов их семей, включая несовершеннолетних детей.
...
Также расширяются основания для обжалования и пересмотра постановлений следственного судьи
20.12.2020
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», сообщается на сайте Акорды.
Законом запрещается госслужащим, депутатам парламента и судьям иметь счета в иностранных банках. При этом запрет на владение счетами не распространяется на членов их семей, включая несовершеннолетних детей.
...
Ара горный 29.01.2021 в 00:10:03 # 771009
Цитата: walker от 28.01.2021 17:29:05
==Хочешь денег-становись раком и будь готов принять большой член в попу.==
Хмм.. а других вариантов получения денег старик не рассматривает чтоле?
==Хочешь денег-становись раком и будь готов принять большой член в попу.==
Хмм.. а других вариантов получения денег старик не рассматривает чтоле?
В его кругу наверное так заведено. Решил у "друга" денег занять, prepare your anus.©
Содом и Гоморра какой-то, ей-ей.
Цитата: walker от 28.01.2021 15:57:58
Почему постсовок берет кредиты у Китая? В частности, мы, киргизы, таджики,белорусы, в последнее время и узбеки и т.д.
Западные кредиты выходят дешевле и длиннее. Одним из условий для получения западных денег требуют реформ судебной системы.
Наши правители видят в этом вмешательство во внутренние дела, демонстрируют средний палец и втягивают свои страны со всем населением в кредитную кабалу Китаю, которому глубоко насрать на судебную систему, честность выборов, здоровую конкуренцию и т.д.
Почему постсовок берет кредиты у Китая? В частности, мы, киргизы, таджики,белорусы, в последнее время и узбеки и т.д.
Западные кредиты выходят дешевле и длиннее. Одним из условий для получения западных денег требуют реформ судебной системы.
Наши правители видят в этом вмешательство во внутренние дела, демонстрируют средний палец и втягивают свои страны со всем населением в кредитную кабалу Китаю, которому глубоко насрать на судебную систему, честность выборов, здоровую конкуренцию и т.д.
За белорусов информации нет, а за остальных, в первую очередь Казахстан, все просто и понятно. Все сырье продаем китайцам, все товары покупаем в Китае. Не возьмут кредиты у них, оборвется вся цепочка и рухнут все, от металлургии до вещевых рынков. Страна сидит на китайской игле, да так крепко, что соскочить будет неимоверно трудно.
Ара горный 29.01.2021 в 00:33:00 # 771015
Цитата: walker от 28.01.2021 18:22:41
Вон, уже сочувствующий или однопартиец евонный впрягается.
Содом и Гоморра какой-то, ей-ей.
Вон, уже сочувствующий или однопартиец евонный впрягается.
Содом и Гоморра какой-то, ей-ей.
Ара горный 29.01.2021 в 00:39:20 # 771018
Вы не онанист, вы педераст! Это портрет Ломоносова!
Цитата: Leksus от 28.01.2021 18:34:35Суть упомянутой ошибки в том, что комментатор мыслит категориями финансового спекулянта.
Вывод в конце непонятен и ИМХО, неверен. Коррупция - внутренний продукт, и иностранцев тут притянули за уши. Почему тенге дешевый? Не надо академий заканчивать, чтобы понять, что зарплата и налоги платятся в тенге, а та же нефть уходит на экспорт за доллары. Чем дешевле тенге, тем больше прибыли. Только бизнес.
Вывод в конце непонятен и ИМХО, неверен. Коррупция - внутренний продукт, и иностранцев тут притянули за уши. Почему тенге дешевый? Не надо академий заканчивать, чтобы понять, что зарплата и налоги платятся в тенге, а та же нефть уходит на экспорт за доллары. Чем дешевле тенге, тем больше прибыли. Только бизнес.
Кредиты дают при гарантии на возврат. При этом долги компаний с госучастием "вытянуть" проще.
Инвестируют частники при возможности навариться.
При этом для удержания курса местной валюты необходим экспортно / импортный баланс...
Цитата: walker от 28.01.2021 18:18:36
Мда, не самый легкий и простой способ добычи денег. Хотя уже х.з. Может, нравится?
Мда, не самый легкий и простой способ добычи денег. Хотя уже х.з. Может, нравится?
Твои слова излучают уверенность.
Выходит, что с впрягшимися за тебя сочувствующими и однопартийцами пробовал...