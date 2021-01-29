Пользователи Reddit объявили войну «жадным хедж-фондам»

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danilov 29 Января 2021 в 16:50:45
В последние дни едва ли не главная тема на фондовом рынке — беспрецедентный взлет акций сети магазинов видеоигр GameStop. Ее бумаги растут на сотни процентов и несут миллиардные убытки хедж-фондам, открывшим по ним большие короткие позиции .
Еще пару лет назад в такое бы никто не поверил, но причина происходящего — флешмоб в интернете: разогрев котировок устроили пользователи социальной платформы Reddit из тематического форума про инвестиции. Все настолько серьезно, что комментарии уже дают власти США: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 27 января заявила, что министр финансов Джанет Йеллен и другие члены администрации Байдена следят за огромными движениями средств в акциях GameStop и некоторых других.
«Это хорошее напоминание, что фондовый рынок — не единственный индикатор здоровья нашей экономики», — сказала Псаки.
GameStop — представитель традиционного ретейла: она продает консоли, диски с играми и фильмами и другие товары в обычных магазинах. В последние годы, по мере того как рынок все больше уходил в онлайн, продажи сети постоянно падали вместе с котировками — с октября 2015-го до осени 2020-го она потеряла почти 90% рыночной стоимости. В Bloomberg ожидают, что компания будет убыточной в 2021 и 2022 годах. Но это не помешало ее акциям прибавить более 1600% за последние пару недель — и возможно, это не предел. Как это вообще возможно?
Все началось еще в конце ноября с поста пользователя u/ronoron в r/wallstreetbets: он выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, открывавшим короткие позиции по акциям GameStop. Юзер считал компанию недооцененной и перспективной.
«Эти бумеры по-прежнему думают, что цифровые консоли убьют GameStop даже несмотря на то, что им помогает Microsoft и что дисковые консоли по-прежнему составляют подавляющее большинство продаж», — писал он. Тогда бумаги сети на Нью-Йоркской фондовой бирже стоили около $16 и она была крайне популярна у шортселлеров (тех, кто ставил на падение акций): по данным CNBC, 138% находившихся в свободном обращении акций были проданы по шортам — компания была одним из лидеров по этому показателю на рынке США.
Участники форума в комментариях поддержали пользователя и решили начать скупку акции GameStop, чтобы «лишить денег жадные хедж-фонды». За декабрь акции прибавили около 20%, а в январе им придало новый импульс назначение бывшего CEO интернет-магазина товаров для домашних животных Chewy Райана Коэна (державшего около 10% бумаг сети) в совет директоров GameStop.
Коэн был известен как активный сторонник смещения фокуса GameStop с традиционного ретейла на цифровые продажи — в частности, он поддерживал развитие интернет-магазина. После этого акции компании взлетели — их рост подогревали все те же пользователи Reddit, которым помог еще и твит Илона Маска. По данным Reuters, около 34% сделок обеспечили индийские платформы для частных инвесторов Vested Finance и Stockal. Взлет на сотни процентов объясняется тем, что флешмоберы добились так называемого шорт-сквиза.
Quote:
Илон Маск:
Ты не можешь продать дом, который тебе не принадлежит
Вы не можете продать автомобиль, которым ты не владеешь
но
ты * можешь * продавать акции, которыми ты не владеешь !?
это бред - шорт это мошенничество
Ты не можешь продать дом, который тебе не принадлежит
Вы не можете продать автомобиль, которым ты не владеешь
но
ты * можешь * продавать акции, которыми ты не владеешь !?
это бред - шорт это мошенничество
Шорт-сквиз — ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок.
Один из пользователей утверждает, что благодаря инвестициям в Gamestop превратил $50,8 тыс. в $22,8 млн — и продолжает удерживать позицию.
Из-за гиперволатильности биржи несколько раз останавливали торги бумагами. По итогам торгов 27 января одна акция Gamestop стоила $347,51 (хотя на максимуме котировки превышали $370), а рыночная капитализация сети превысила $41 млрд. На премаркете 28 января по состоянию на 14:00 мск бумаги растут еще на 29%, до $450 за штуку.
Посетители интернет-форума способны на такое, серьезно?
Да. Во-первых, Reddit — это по-настоящему огромная площадка. По данным Statista, в декабре 2020 года она привлекла 1,735 млрд уникальных посетителей. А на сабреддит r/wallstreetbets подписано 4,2 млн человек — и это лишь один из множества других тематических форумов по фондовому рынку на Reddit.
Во-вторых, в 2020 году на рынок хлынула армия новых инвесторов — физических лиц. Причины — мартовский обвал, резкое снижение ключевых ставок центробанками по всему миру, сделавшее малопривлекательным банковские вклады, и повышение доступности инвестиций благодаря современным платформам вроде Robinhood.
«Посты на Reddit, позволяющие увеличить влияние отдельных людей, кредитные плечи и тщательно подобранные цели — благодаря всему этому частные инвесторы теперь могут оказывать значительное воздействие на рынок», — цитирует CNBC главного инвестиционного стратега Leuthold Group Джима Полсена.
Однако важно понимать, что хотя армия частных инвесторов способна влиять на отдельные акции, она не сможет переворачивать рынок в целом. «У частных инвесторов нет достаточного количества активов, чтобы постоянно влиять на глобальные рынки. Небольшие отдельные компании? Разумеется. Но менять весь ландшафт рынка? Вряд ли», — сказал глава отдела распределения активов Pacific Life Fund Advisors Макс Гохман.
Шортселлеры несут огромные убытки, а глава крупного фонда даже подвергся травле
Пользователи Reddit объявили настоящую войну шортистам — например, от них пострадала известная исследовательская фирма Citron Research, ищущая переоцененные компании и открывающая по их акциям короткие позиции, фонд Citron Capital и лично их основатель Эндрю Лефт.
Citron Research собиралась опубликовать видеоразбор с описанием причин, по которым акции GameStop ждет обвал, но не смогла это сделать вовремя из-за многочисленных попыток взлома своих аккаунтов в соцсетях.
Фонд Citron Capital закрыл большую часть коротких позиций по акциям GameStop со 100%-ными потерями. Эндрю Лефт заявил: «Я совершенно поражен размахом этого движения, но все так. Это рынок, это игра, в которую играют, никак иначе это не назвать». Он рассказал, что фонд будет более рассудительным с короткими позициями и планирует открыть несколько длинных позиций в будущем.
Лефт не думает, что увлечение шорт-сквизами будет продолжаться долго. «Нет никаких «они», — сказал Эндрю Лефт. — «Это кучка ребятишек, которые все решили покупать «коллы» (колл-опцион — это биржевой контракт, который дает возможность купить биржевой товар (акции) по заранее определенной цене. — «РБК Инвестиции»).
Также Лефт добавил, что в последнее время он меняет свой голос, когда отвечает на звонки, потому что, по его словам, пользователи Reddit звонят ему без остановки. Они создали ему поддельный профиль в Tinder, появились у его дома и взломали твиттер-аккаунт Citron.
«Они преследуют меня, как могут», — сказал Лефт. — Такого еще никогда не случалось».
Также сильно пострадал топовый хедж-фонд Melvin Capital Management, который и был изначальной целью инвесторов с Reddit. В прошлом году он вырос на 52%, заняв первое место среди наиболее эффективных фондов. В начале года Melvin Capital управлял $12,5 млрд, но потерял $3,75 млрд, или почти 30%, в пятницу, 22 января, рассказали The Wall Street Journal и Financial Times люди, знакомые с вопросом.
Чтобы справиться с растущими потерями, основатель Melvin Гейб Плоткин организовал экстренную сделку с фондом Citadel, который немедленно инвестировал $2,75 млрд для стабилизации ситуации. По условиям договора, Citadel получил долю в Melvin на три года. Представители Melvin уже объявили, что фонд закрыл позицию в GameStop и реорганизовал портфель.
GameStop — не единственная компания, чьи котировки разогрели реддиторы
Пользователи Reddit разгоняют не только котировки GameStop: таким же образом они подняли стоимость бумаг Nokia, Blackberry и крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment.
Financial Times отметила, что 27 января также резко выросли акции американского ретейлера товаров для дома Bed Bath & Beyond, немецкой фармацевтической компании Evotec, производителя аккумуляторов Varta и польского разработчика игр CD Projekt.
Что будет с акциями GameStop и других «разогретых» компаний дальше
Ситуация с GameStop уже привлекла всеобщее внимание и наверняка вызовет какую-то реакцию регуляторов. Сотрудники SEC, скорее всего, изучают торговую активность и сообщения на Reddit, считает бывший руководитель Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA — Financial Industry Regulatory Authority) Брэд Беннетт.
«Если это просто люди, которые подбивают друг друга на безумия в интернете, то здесь трудно найти нарушение. Но если есть те, кто размещает информацию на сайте, рекомендуют акции, а затем продают их во время безумия и не раскрывают эту информацию, то они могут быть мошенниками», — сказал Беннетт.
Аналитики не верят, что эта ситуация с акциями GameStop продлится достаточно долго — по их мнению, крах котировок неизбежен. Консенсус-прогноз по ним — всего $13,44, что примерно в 30 раз ниже актуальной цены. Американский финансист Майкл Бьюрри назвал ралли GameStop «неестественным, безумным и опасным»
«Ребята, покупающие за $300, думают, что какой-нибудь больший дурак купит за $400, и до сих пор такие дураки продолжают появляться. Это финансовая пирамида», — сказал аналитик Wedbush Майкл Пачтер, который следит за акциями GameStop c 2002 года.
А аналитик Mirabaud Securities Нил Кэмпинг так отозвался о перспективах акций Nokia, также поднятых реддиторами: «Это все равно что найти журнал за 2006 год и выбирать самую успешную компанию по нему. Добавьте к этому изначально низкую цену акций и популярность бренда в прошлом. Люди скупают акции Nokia с таким энтузиазмом, будто нашли новую Tesla».
https://quote.rbc.ru/news/article/601281b09a7947c3df186842
https://smart-lab.ru/gr/NYSE.GME
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Битва между физиками и хедж-фондами, потрясшая американские и европейские фондовые рынки, в четверг перекинулась на рынки Азии и Австралии - RTRS
BBG: GameStop-мания распространяется по миру
American Airlines разогнали на 52%!!!
Koss разогнали за сегодня на почти 200%!!!!
Naked Brand +114%!!!!
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Я так понимаю, "игроки" освоили правила системы и стали играть с ней по ее же правилам в своих интересах. Сейчас настала пора срочно менять правила.
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Генеральный директор Nasdaq предлагает приостанавливать торговлю [акциями, на которых пытаются заработать пользователи WallStreetBets], чтобы позволить крупным инвесторам «перекалибровать свои позиции» для борьбы с пользователями Reddit
https://www.mediaite.com/news/nasdaq-ceo-suggests-halt-to-trading-to-allow-big-investors-to-recalibrate-their-positions-to-combat-reddit-users/
Белый дом [т.е. администрация Байдена] "мониторит ситуацию" с GameStop и другими компаниями [т.е. акциями, на которых пытаются заработать пользователи WallStreetBets], сообщает агенство Рейтер.
https://www.reuters.com/article/us-gamestop-white-house-idUSKBN29W2I1
Discord забанил за "язык ненависти и вражды" сервер WallStreetBets (т.е. убил платформу через которую профессиональные вдохновители координировали действия) - https://www.theverge.com/2021/1/27/22253251/discord-bans-the-r-wallstreetbets-server
SEC [финансовый регулятор США] изучит ситуацию с опционами и "деятельностью финансовых структур и других участников рынка"
https://finance.yahoo.com/news/yellen-monitoring-gamestop-market-activity-183420988.html
TDAmeritrade и Schwab запретили торговлю GME и AMC на своих платформах (ибо нефиг присоединяться к успешным трейдам WSB, ведь не для этого клиентов привлекали)
https://www.marketwatch.com/story/gamestop-amc-trading-is-now-being-restricted-at-td-ameritrade-11611769804
ОНИ НАЦЕЛИЛИСЬ НА СЕРЕБРО
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ШОРТ-СКВИЗ В МИРЕ – СЕРЕБРО 25$ до 1000$
Рынок серебряных слитков-один из самых манипулируемых на земле. Любой шорт-сквиз в серебре был бы ЭПИЧЕСКИМ. Мы знаем, что миллиардные банки манипулируют золотом и серебром, чтобы покрыть реальную инфляцию.
Как в промышленном, так и в денежном случае печать долгов никогда не была более благоприятной для хеджирования инфляции № 1 - Серебро.
Серебро с поправкой на инфляцию должно быть на уровне 1000 долларов вместо 25 долларов.
Почему бы сделать шорт-сквиз серебра до реальной физической цены?
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Председатель interactive Brokers только что допустил большую ошибку в прямом эфире CNBC... На вопрос ведущих о причине блокировки AMC и GAMESTOP у себя на платформе - он ответил, что они делают это ДЛЯ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, а затем он добавил "ну и конечно для наших пользователей"
Т.е. их не волнуют убытки пользователей, все брокеры делают это для себя.
Из-за большой волатильности и большого количества ритейл-инвесторов сами брокеры могут нести большие риски, например в случае с маржинальными аккаунтами неопытных игроков.
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Deutsche: объемы торгов в опционах колл на акции и фондовые индексы США по состоянию на 27 января 2021г – гипертрофированный рекорд!
Финансовый популизм
Внимание всего мира приковано к стремительному взлёту акций фирмы GameStop, которые выросли более чем в 20 раз с начала 2021 года. Это произошло из-за организованной рядовыми инвесторами на сабреддите WallStreetBets кампании по скупке акций и опционов GameStop.
Конкретная фирма была выбрана не случайно - она давно считалась умирающей компанией, которую использовали крупные хедж-фонды для получения лёгких денег с продажи её акций. Но когда те начали быстро расти, финансистам пришлось срочно закрывать шорт-позиции, неся большие убытки.
Несколько крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит оказались на грани разорения и потребовали срочной финансовой поддержки от банков и финрегуляторов. Их общие потери оцениваются в миллиарды долларов, в то время как рядовые инвесторы с реддита заработали на этом многие миллионы.
Либеральная пресса тут же обозвала случившееся проявлением “трампизма”. Ведь задача участников кампании была не только в том, чтобы просто заработать, но и чтобы нанести как можно более сильный урон финансовым институтам, к которым никто из них не питает особых симпатий.
Конечно, модераторов WallStreetBets по традиции обвинили в потворствовании “белому национализму” и экстремизму. Основной дискорд сабреддита был временно удалён, и доступ к самой площадке WallStreetBets несколько раз ограничивался цензорами Reddit.
Катастрофический кризис доверия ко всем институтам в США не оставил в стороне и финучреждения. Бесконтрольная эмиссия денег ФРС привела к взлёту криптовалют. А искусственное удержание рынков от любых спадов сделало популярной стратегию безумной игры на рост активов для атаки на хедж-фонды.
Хоть эпоха Трампа и закончена, но популистские настроения в обществе никуда не исчезли. И теперь они направлены на все институты власти, которые срослись при Байдене в одну монолитную систему - политический режим в Белом доме и Конгрессе, Уолл-Стрит и Кремниевая долина.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Hedge funds: продали 120% short calls (называется naked shorts я не уверен что это легально), пользователи реддит решили скупать и держать. Позиции short должны быть закрыты и купят по любой цене.
Bed bath на 80% short
В общем хеджи хотели утопить эти компании и заработать, но «невидимая рука» реддит играет по их правилам.
Говорят что 2018 и 1962 именно так и произошли из-за short, но тогда не было возможности (технологий) обычному человеку инвестировать.