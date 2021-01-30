Токаев: Каждый гражданин нашей страны должен иметь возможность получить часть национального богатства

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danilov 30 Января 2021 в 17:24:39
В соответствии с ранее данным поручением главы государства перечень организаций, которые будут полностью или частично переданы в частный конкурентный сектор, был расширен со 176 до 736.
Передача в конкурентную среду активов на 5 трлн тенге позволит сократить присутствие государства в экономике до 14 %. При этом будет обеспечено привлечение стратегических инвесторов, сохранен и расширен доступ МСБ к услугам приватизируемых компаний.
Остановившись на перспективах снижения доли государства в экономике, президент напомнил об опыте предыдущих подобных кампаний, когда приватизация значительной части объектов была перенесена на более поздний срок либо вовсе отменена.
- Важно четко следовать плану. Здесь необходима жесткая позиция правительства. Нельзя допустить, чтобы приватизация приводила к возникновению частных монополий, и, как следствие, к общественному недовольству. Требуется обеспечить транспарентность и справедливость процесса приватизации, - сказал Токаев.
Глава государства дал поручение правительству выработать механизм общественного мониторинга за реализацией объектов. Наряду с этим он заявил о необходимости максимально использовать инструменты IPO, отметив приоритетность этого механизма в вопросе приватизации.
- Следует возобновить программу "Народное IPO", реализуя акции в первую очередь физическим лицам - гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства, - подчеркнул президент.
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/prezident-kasym-zhomart-tokaev-provel-zasedanie-vysshego-coveta-po-reformam#2
Комментарии, по рейтингу, по дате
Токаев: Каждый гражданин нашей страны должен иметь возможность получить часть национального богатстваДайте адрес где я могу получить свою часть национального богатства.
А что , ещё что то осталось ? .