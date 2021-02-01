Баффет сдурел?

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danilov 01 Февраля 2021 в 13:37:23
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Это ж во сколько раз цены в акциях почти всех компаний должны упасть, чтобы отражать фундаментальные показатели?
Он одурел?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 01.02.2021 07:52:31
Ни фига непонятно
Ни фига непонятно
Фейсбук может стоить сегодня 2 млрд, завтра 4, а вчера он был 20. Стоимость акций всего лишь результат махинаций, прогнозов, игр на финансовой бирже. Реальная стоимость - это принадлежащие фирме недвижимость, счета в банках, другое ликвидное имущество. Реально Фейсбук небольшая компания
Американские бизнесмены старого склада понимают, что пузырь который надувается на фондовом рынке , лопнет и накроет весь мир и их в том числе.
Разрешить противоречия сможет только глобальная война, вот и переживают.
Реальная стоимость - это принадлежащие фирме недвижимость, счета в банках, другое ликвидное имущество
в таком случае акции газпрома должны стоить в сотни раз меньше ... изведанные запасы? они же все еще под землей, кроме того реальные запасы добыча могут оказаться ниже
в случае фейсбук изведанные запасы это количество юзеров в сети / рынок сбыта для рекламы, по которым можно оценить будущую "добычу"
Цитата: Dimmon от 01.02.2021 09:51:42
Quote:
в таком случае акции газпрома должны стоить в сотни раз меньше ... изведанные запасы? они же все еще под землей, кроме того реальные запасы добыча могут оказаться ниже
в случае фейсбук изведанные запасы это количество юзеров в сети / рынок сбыта для рекламы, по которым можно оценить будущую "добычу"
Quote:
Реальная стоимость - это принадлежащие фирме недвижимость, счета в банках, другое ликвидное имущество
в таком случае акции газпрома должны стоить в сотни раз меньше ... изведанные запасы? они же все еще под землей, кроме того реальные запасы добыча могут оказаться ниже
в случае фейсбук изведанные запасы это количество юзеров в сети / рынок сбыта для рекламы, по которым можно оценить будущую "добычу"
Разведанные запасы это вполне материальная величина. При современных методах геологоразведки погрешности в определении количества углеводородов пренебрежимо малы.
Единственный момент не позволяющий реализовать эти запасы это внезапные перебои с оборудованием для добычи и эксплуатации месторождений. Ваша аналогия не корректна.