Баффет сдурел?

Реальная стоимость - это принадлежащие фирме недвижимость, счета в банках, другое ликвидное имущество

Quote:в таком случае акции газпрома должны стоить в сотни раз меньше ... изведанные запасы? они же все еще под землей, кроме того реальные запасы добыча могут оказаться нижев случае фейсбук изведанные запасы это количество юзеров в сети / рынок сбыта для рекламы, по которым можно оценить будущую "добычу"