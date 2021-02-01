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Экономика
Баффет сдурел?
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danilov 01 Февраля 2021 в 13:37:23
Баффет: SEC должен предпринять шаги для того, чтобы цены в акциях отражали фундаментальные показатели компаний

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Это ж во сколько раз цены в акциях почти всех компаний должны упасть, чтобы отражать фундаментальные показатели?
Он одурел?
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  Даун 01.02.2021 в 13:52:31   # 771176
Ни фига непонятно
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  bolatbol 01.02.2021 в 14:30:10   # 771181
Цитата: Даун от 01.02.2021 07:52:31
Ни фига непонятно

Фейсбук может стоить сегодня 2 млрд, завтра 4, а вчера он был 20. Стоимость акций всего лишь результат махинаций, прогнозов, игр на финансовой бирже. Реальная стоимость - это принадлежащие фирме недвижимость, счета в банках, другое ликвидное имущество. Реально Фейсбук небольшая компания
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  kubik 01.02.2021 в 15:23:06   # 771186
Сейчас его, как Трампа разъяснят по-быстрому, чтобы против линии партии не шёл.
Американские бизнесмены старого склада понимают, что пузырь который надувается на фондовом рынке , лопнет и накроет весь мир и их в том числе.
Разрешить противоречия сможет только глобальная война, вот и переживают.
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  Dimmon 01.02.2021 в 15:51:42   # 771187
Quote:
Реальная стоимость - это принадлежащие фирме недвижимость, счета в банках, другое ликвидное имущество

в таком случае акции газпрома должны стоить в сотни раз меньше ... изведанные запасы? они же все еще под землей, кроме того реальные запасы добыча могут оказаться ниже
в случае фейсбук изведанные запасы это количество юзеров в сети / рынок сбыта для рекламы, по которым можно оценить будущую "добычу"
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  kubik 01.02.2021 в 17:29:53   # 771191
Цитата: Dimmon от 01.02.2021 09:51:42
Quote:
Реальная стоимость - это принадлежащие фирме недвижимость, счета в банках, другое ликвидное имущество

в таком случае акции газпрома должны стоить в сотни раз меньше ... изведанные запасы? они же все еще под землей, кроме того реальные запасы добыча могут оказаться ниже
в случае фейсбук изведанные запасы это количество юзеров в сети / рынок сбыта для рекламы, по которым можно оценить будущую "добычу"

Разведанные запасы это вполне материальная величина. При современных методах геологоразведки погрешности в определении количества углеводородов пренебрежимо малы.
Единственный момент не позволяющий реализовать эти запасы это внезапные перебои с оборудованием для добычи и эксплуатации месторождений. Ваша аналогия не корректна.
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