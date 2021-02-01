Reddit-армия?

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danilov 01 Февраля 2021 в 13:40:30
"На этой неделе армия Reddit уничтожила 3.7 триллионов долларов, что сопоставимо с размером ВВП Германии. Поскольку шорт-сквиз создает сильную опасность, хедж-фонду пришлось продать свои длинные позиции, чтобы покрыть убытки от шортовых операций."
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 01.02.2021 08:08:09
кто-нибудь может объяснить, о чем речь?)
кто-нибудь может объяснить, о чем речь?)
Один геймер решил, что хедж фонды искусственно занижают стоимость его любимой компании, играя на бирже на снижение стоимости ее акций и получая дивиденды от своих действий. Парень призвал других геймеров скупать акции, а там на платформе реддит из миллионы. Началась массированная скупка и повышение стоимости акции, противостоять которой не смогли даже миллиардные фонды. На росте стоимости некоторые геймеры стали миллионерами, что подхлестнуло ажиотаж и цены на акции взлетели вверх ещё больше.