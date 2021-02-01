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Экономика
Reddit-армия?
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danilov 01 Февраля 2021 в 13:40:30
"GOLDMAN ПРЕДУПРЕЖДАЕТ — ЕСЛИ ШОРТ СКВИЗ ПРОДОЛЖИТСЯ, ВЕСЬ РЫНОК МОЖЕТ РУХНУТЬ"


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"На этой неделе армия Reddit уничтожила 3.7 триллионов долларов, что сопоставимо с размером ВВП Германии. Поскольку шорт-сквиз создает сильную опасность, хедж-фонду пришлось продать свои длинные позиции, чтобы покрыть убытки от шортовых операций."
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  ЛиКа 01.02.2021 в 14:08:09   # 771178
кто-нибудь может объяснить, о чем речь?)
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  bolatbol 01.02.2021 в 14:22:40   # 771180
Цитата: ЛиКа от 01.02.2021 08:08:09
кто-нибудь может объяснить, о чем речь?)

Один геймер решил, что хедж фонды искусственно занижают стоимость его любимой компании, играя на бирже на снижение стоимости ее акций и получая дивиденды от своих действий. Парень призвал других геймеров скупать акции, а там на платформе реддит из миллионы. Началась массированная скупка и повышение стоимости акции, противостоять которой не смогли даже миллиардные фонды. На росте стоимости некоторые геймеры стали миллионерами, что подхлестнуло ажиотаж и цены на акции взлетели вверх ещё больше.
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  Nafis 01.02.2021 в 14:39:29   # 771182
Ну если совсем просто то да. А на самом деле все намного сложнее. Посмотрите ролик Рынок акций капут от автора Саня во флориде. Из всех более доступно рассказал.
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  lado 01.02.2021 в 14:55:10   # 771183
а пусть черти шорты не открывают
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  Konstant 01.02.2021 в 17:15:06   # 771190
Надо же из ричего сделали ничего. Трагедия
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