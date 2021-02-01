В Испании в пробном режиме внедрят четырехдневную рабочую неделю

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danilov 01 Февраля 2021 в 21:26:04
На первую подобную инициативу власти согласились выделить 50 миллионов евро. Министерство финансов страны будет предоставлять финансовую помощь компаниям, которые сократят рабочую неделю до 32 часов без потери заработной платы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 01.02.2021 15:29:00
Откуда столько денег у Испании?
Откуда столько денег у Испании?
В кризис возможно возникновение проблемы перепроизводства. Если, к примеру, не реализуется мебель, то выгоднее не работать 3-4 дня в неделю с сохранением зарплаты. Экономится электроэнергия на оборудовании, расходы на топливо, воду, отопление и кондиционирование. Без ущерба для страны можно увеличить количество выходных для министерств культуры и спорта, здравоохранения, всяких гороно и здравотделов, налоговиков и прочих чиновников.
К чему привела 4-дневная рабочая неделя в зарубежных компаниях?
Microsoft недавно поделилась результатами эксперимента по тестированию четырехдневной рабочей недели. Проект был реализован в рамках программы «Work-Life Choice Challenge», благодаря которому компания рассчитывает найти наиболее интересные решения по повышению креативности и производительности, предоставляя сотрудникам более гибкий график работы.
Четырехдневку опробовали сотрудники Японского филиала. На протяжении августа офисы компании были закрыты каждую пятницу. Сокращенная рабочая неделя привела к увеличению производительности на 40%.
Где еще пытались перейти на четырехдневную рабочую неделю и к чему это привело? Вот обзор итогов тестирования в компаниях от Shake Shack до Uniqlo.
Разработчик программного обеспечения для управления проектами Basecamp летом 2019 года сократил рабочую неделю до 32 часов, перейдя на четырехдневный график работы. Экспериментальный период продолжался с 1 мая по 31 августа. Новые сотрудники могли воспользоваться привилегией после прохождения испытательного срока.
«32-часовая рабочая неделя помогает сотрудникам сосредоточиться на задачах, которые являются наиболее важными для работы», – говорит Чейз Клемонс, руководитель группы поддержки клиентов. «32 часа заставляют сотрудников правильнее расставлять приоритеты. Дело не в том, чтобы работать быстрее, а в том, чтобы работать умнее».
https://www.e-xecutive.ru/career/lichnaya-effektivnost/1991491-k-chemu-privela-4-dnevnaya-rabochaya-nedelya-v-zarubezhnyh-kompaniyah
Microsoft недавно поделилась результатами эксперимента по тестированию четырехдневной рабочей недели. Проект был реализован в рамках программы «Work-Life Choice Challenge», благодаря которому компания рассчитывает найти наиболее интересные решения по повышению креативности и производительности, предоставляя сотрудникам более гибкий график работы.
Четырехдневку опробовали сотрудники Японского филиала. На протяжении августа офисы компании были закрыты каждую пятницу. Сокращенная рабочая неделя привела к увеличению производительности на 40%.
Где еще пытались перейти на четырехдневную рабочую неделю и к чему это привело? Вот обзор итогов тестирования в компаниях от Shake Shack до Uniqlo.
Разработчик программного обеспечения для управления проектами Basecamp летом 2019 года сократил рабочую неделю до 32 часов, перейдя на четырехдневный график работы. Экспериментальный период продолжался с 1 мая по 31 августа. Новые сотрудники могли воспользоваться привилегией после прохождения испытательного срока.
«32-часовая рабочая неделя помогает сотрудникам сосредоточиться на задачах, которые являются наиболее важными для работы», – говорит Чейз Клемонс, руководитель группы поддержки клиентов. «32 часа заставляют сотрудников правильнее расставлять приоритеты. Дело не в том, чтобы работать быстрее, а в том, чтобы работать умнее».
https://www.e-xecutive.ru/career/lichnaya-effektivnost/1991491-k-chemu-privela-4-dnevnaya-rabochaya-nedelya-v-zarubezhnyh-kompaniyah
я бы в качестве эксперимента укоротил рабочее время на 1-2 часа, для тех у производительность никак не изменилась в лучшую сторону вернул бы прежний график
действительно производительность труда со временем падает, человек по настоящему продуктивен в одном направлении около 3-5 часов потом необходим отдых (альтернативное занятие).
по той же причине мне нравится японская ротация кадров, из всех можно извлечь толк если грамотно распределить функции