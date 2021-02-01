В Испании в пробном режиме внедрят четырехдневную рабочую неделю

К чему привела 4-дневная рабочая неделя в зарубежных компаниях?

Microsoft недавно поделилась результатами эксперимента по тестированию четырехдневной рабочей недели. Проект был реализован в рамках программы «Work-Life Choice Challenge», благодаря которому компания рассчитывает найти наиболее интересные решения по повышению креативности и производительности, предоставляя сотрудникам более гибкий график работы.



Четырехдневку опробовали сотрудники Японского филиала. На протяжении августа офисы компании были закрыты каждую пятницу. Сокращенная рабочая неделя привела к увеличению производительности на 40%.



Где еще пытались перейти на четырехдневную рабочую неделю и к чему это привело? Вот обзор итогов тестирования в компаниях от Shake Shack до Uniqlo.



Разработчик программного обеспечения для управления проектами Basecamp летом 2019 года сократил рабочую неделю до 32 часов, перейдя на четырехдневный график работы. Экспериментальный период продолжался с 1 мая по 31 августа. Новые сотрудники могли воспользоваться привилегией после прохождения испытательного срока.



«32-часовая рабочая неделя помогает сотрудникам сосредоточиться на задачах, которые являются наиболее важными для работы», – говорит Чейз Клемонс, руководитель группы поддержки клиентов. «32 часа заставляют сотрудников правильнее расставлять приоритеты. Дело не в том, чтобы работать быстрее, а в том, чтобы работать умнее».



https://www.e-xecutive.ru/career/lichnaya-effektivnost/1991491-k-chemu-privela-4-dnevnaya-rabochaya-nedelya-v-zarubezhnyh-kompaniyah