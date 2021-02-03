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Экономика
Ещё 18 дорог станут платными в Казахстане
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danilov 03 Февраля 2021 в 06:52:58
Среди них Шымкент - Тараз и Ташкентская трасса

Комментарии, по рейтингу, по дате
  zergost 03.02.2021 в 08:39:35   # 771298
Гондоны!!!!!!!
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  GoodZone 03.02.2021 в 09:06:46   # 771301
Когда уже нажрутся? Мы же платим налог на транспорт, платим на медицину, платим государству 10%, платим непонятно на что пенсионные, платим за образование детей, у нас ничего бесплатного по-сути не осталось, мало? осталось только налог на воздух и солнечный свет ввести... где наш нуротан, куда засунул язык? Достали...
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  alpha_portal 03.02.2021 в 09:11:32   # 771302
С самого начала стырили бабки и построели гамно! А теперь задолбались это гамно чинить
Не, ну ладно бы щас на наши деньги это гамно бы переделали по-человечески, но фишка то в том, что это тоже предлог, чтобы доить водителей в чей то карман и делать вид что у нас супер трасса за которую можно платить
Е@анаты. Че сказать. И мы все будем платить. И хер кто куда денется. Так что хоть обосрись ниче не изменишь.
Ташкентская трасса - это просто позор.
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  332-712 03.02.2021 в 10:08:11   # 771315
Шымкент-Тараз - гавно, а не трасса. Хрен я платить буду за ямы и колдоебины с заплатками...
ЗЫ. Пусть сначала альтернативный маршрут параллельный сделают...
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  alpha_portal 03.02.2021 в 10:16:47   # 771317
Цитата: 332-712 от 03.02.2021 04:08:11
Шымкент-Тараз - гавно, а не трасса. Хрен я платить буду за ямы и колдоебины с заплатками...
ЗЫ. Пусть сначала альтернативный маршрут параллельный сделают...

Будете, как милинький
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  Lokki 03.02.2021 в 10:32:09   # 771321
Да качество догор удручает, какой там нахер платные дороги? там яма на яме, сплошь села и в голой степи знаки то 50 то 70. В городе 60 едем а по трассе 50 и еще не везде стоят знаки "конец зоны ограничения". За что платить? За то что в сторону Тамерлановки после моста через Арысь кусок дороги уже 4 года сделать никак не могут, без колес остаться можно. За то что 7 лет никак тоннель рядом с Жамбыльской областью никак доделать не могут? Кусок дороги через Шакпак-Бабу идет. За то что Ташкентская трасса настолько убогая и вся латаная перелатаная, что там полдороги тупо украли. За что мы будем платить? Я ездил по трассе Алматы-Хоргос. Она платная, так там все отлично, шпаришь 140 ниям ни колдобин, ни ментов за занками 50 с непонятной зоной ограничения. готов платить за такую догогу, пусть только сделают все чин-чинарем, а не то что нам сейчас впаривают.
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  alpha_portal 03.02.2021 в 10:35:24   # 771322
Цитата: Lokki от 03.02.2021 04:32:09
Да качество догор удручает, какой там нахер платные дороги? там яма на яме, сплошь села и в голой степи знаки то 50 то 70. В городе 60 едем а по трассе 50 и еще не везде стоят знаки "конец зоны ограничения". За что платить? За то что в сторону Тамерлановки после моста через Арысь кусок дороги уже 4 года сделать никак не могут, без колес остаться можно. За то что 7 лет никак тоннель рядом с Жамбыльской областью никак доделать не могут? Кусок дороги через Шакпак-Бабу идет. За то что Ташкентская трасса настолько убогая и вся латаная перелатаная, что там полдороги тупо украли. За что мы будем платить? Я ездил по трассе Алматы-Хоргос. Она платная, так там все отлично, шпаришь 140 ниям ни колдобин, ни ментов за занками 50 с непонятной зоной ограничения. готов платить за такую догогу, пусть только сделают все чин-чинарем, а не то что нам сейчас впаривают.

Не сделают. То что здесь два "коллеки" напечатали - ничего не изменится. И будете платить за то что впаривают. Как в принципе и всегда и всю жизнь в этом городе и в этом государстве. А почему? А подумайте
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  строитель 03.02.2021 в 12:11:43   # 771339
Это власть так борется с оттоком населения из страны. Чимкент уж точно в осаде оказался, в любое направление выезд платный
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  Маке0912 03.02.2021 в 13:08:46   # 771354
Строили для народа за народные деньги. Что бы потом у этого народа опять забирать.
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  Денис222 03.02.2021 в 13:10:18   # 771356
А с кого дербанить бабло неконкурентоспособному государству? А "управленцы" молодцы, марку держат...нас и в хвост и в гриву.
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