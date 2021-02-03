Ещё 18 дорог станут платными в Казахстане

Да качество догор удручает, какой там нахер платные дороги? там яма на яме, сплошь села и в голой степи знаки то 50 то 70. В городе 60 едем а по трассе 50 и еще не везде стоят знаки "конец зоны ограничения". За что платить? За то что в сторону Тамерлановки после моста через Арысь кусок дороги уже 4 года сделать никак не могут, без колес остаться можно. За то что 7 лет никак тоннель рядом с Жамбыльской областью никак доделать не могут? Кусок дороги через Шакпак-Бабу идет. За то что Ташкентская трасса настолько убогая и вся латаная перелатаная, что там полдороги тупо украли. За что мы будем платить? Я ездил по трассе Алматы-Хоргос. Она платная, так там все отлично, шпаришь 140 ниям ни колдобин, ни ментов за занками 50 с непонятной зоной ограничения. готов платить за такую догогу, пусть только сделают все чин-чинарем, а не то что нам сейчас впаривают.