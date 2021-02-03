Ещё 18 дорог станут платными в Казахстане

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danilov 03 Февраля 2021 в 06:52:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 03.02.2021 в 09:11:32 # 771302
Не, ну ладно бы щас на наши деньги это гамно бы переделали по-человечески, но фишка то в том, что это тоже предлог, чтобы доить водителей в чей то карман и делать вид что у нас супер трасса за которую можно платить
Е@анаты. Че сказать. И мы все будем платить. И хер кто куда денется. Так что хоть обосрись ниче не изменишь.
Ташкентская трасса - это просто позор.
ЗЫ. Пусть сначала альтернативный маршрут параллельный сделают...
alpha_portal 03.02.2021 в 10:16:47 # 771317
Цитата: 332-712 от 03.02.2021 04:08:11
Шымкент-Тараз - гавно, а не трасса. Хрен я платить буду за ямы и колдоебины с заплатками...
ЗЫ. Пусть сначала альтернативный маршрут параллельный сделают...
Шымкент-Тараз - гавно, а не трасса. Хрен я платить буду за ямы и колдоебины с заплатками...
ЗЫ. Пусть сначала альтернативный маршрут параллельный сделают...
Будете, как милинький
alpha_portal 03.02.2021 в 10:35:24 # 771322
Цитата: Lokki от 03.02.2021 04:32:09
Да качество догор удручает, какой там нахер платные дороги? там яма на яме, сплошь села и в голой степи знаки то 50 то 70. В городе 60 едем а по трассе 50 и еще не везде стоят знаки "конец зоны ограничения". За что платить? За то что в сторону Тамерлановки после моста через Арысь кусок дороги уже 4 года сделать никак не могут, без колес остаться можно. За то что 7 лет никак тоннель рядом с Жамбыльской областью никак доделать не могут? Кусок дороги через Шакпак-Бабу идет. За то что Ташкентская трасса настолько убогая и вся латаная перелатаная, что там полдороги тупо украли. За что мы будем платить? Я ездил по трассе Алматы-Хоргос. Она платная, так там все отлично, шпаришь 140 ниям ни колдобин, ни ментов за занками 50 с непонятной зоной ограничения. готов платить за такую догогу, пусть только сделают все чин-чинарем, а не то что нам сейчас впаривают.
Да качество догор удручает, какой там нахер платные дороги? там яма на яме, сплошь села и в голой степи знаки то 50 то 70. В городе 60 едем а по трассе 50 и еще не везде стоят знаки "конец зоны ограничения". За что платить? За то что в сторону Тамерлановки после моста через Арысь кусок дороги уже 4 года сделать никак не могут, без колес остаться можно. За то что 7 лет никак тоннель рядом с Жамбыльской областью никак доделать не могут? Кусок дороги через Шакпак-Бабу идет. За то что Ташкентская трасса настолько убогая и вся латаная перелатаная, что там полдороги тупо украли. За что мы будем платить? Я ездил по трассе Алматы-Хоргос. Она платная, так там все отлично, шпаришь 140 ниям ни колдобин, ни ментов за занками 50 с непонятной зоной ограничения. готов платить за такую догогу, пусть только сделают все чин-чинарем, а не то что нам сейчас впаривают.
Не сделают. То что здесь два "коллеки" напечатали - ничего не изменится. И будете платить за то что впаривают. Как в принципе и всегда и всю жизнь в этом городе и в этом государстве. А почему? А подумайте