Evans (ФРС): США - 2,5% инфляция приветствуются, 3% - тоже не проблема

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danilov 05 Февраля 2021 в 11:39:29
Chicago Federal Reserve Bank President Charles Evans: «2.5% inflation would be welcome….3% not a problem either»
Инфляция в 2.5% желательна, инфляция в 3% не будет проблемой, в некотором смысле акцентируя ориентиры, которые были бы комфортны для ФРС на горизонте ближайших лет. Что торгует рынок сейчас, если смотреть на краткосрочные инфляционные ожидания – то он торгует отрицательную реальную ставку на уровне -2.4% при номинальной 0.1% на ближайшие пару лет, исходя из ожиданий «желательной для ФРС» инфляции ~2.5% в ближайшие пару лет.
Весной (апрель-май) инфляция в США может вырасти до 3-3.5% за счет эффекта базы 2020 года, но есть риски того, что она подберется к 4%, тогда у ФРС внутренние дискуссии могут сильно обостриться.
Хотя, в целом, конечно, отрицательные реальные ставки с нами надолго – это вряд ли как-то изменится, инвесторы готовы держать бумаги, которые в ближайшие пару лет будут приносить убыток 2.4% после инфляции.
https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-aprele-mae-inflyaciya-v-ssha-mozhet-vyrasti-do-3-3-5-za-schet-effekta-bazy-2020-goda-20210204-14400/
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