"Трансмашхолдинг" покупает у Rolls-Royce завод двигателей

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Февраля 2021 в 11:45:19
"Международное подразделение ТМХ, компания TMH International, достигла соглашения с британской компанией Rolls-Royce Group plc о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, расположенного в г. Берген (Королевство Норвегия). В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира", — говорится в сообщении.
TMH International, приобретая Bergen Engines, рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий.
"Ожидается, что синергия инжиниринговых и производственных компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок "Трансмашхолдинга" ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода", — добавляется в сообщении.