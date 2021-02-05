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Экономика
"Трансмашхолдинг" покупает у Rolls-Royce завод двигателей
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danilov 05 Февраля 2021 в 11:45:19
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей в Норвегии, сообщил ТМХ.

"Международное подразделение ТМХ, компания TMH International, достигла соглашения с британской компанией Rolls-Royce Group plc о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, расположенного в г. Берген (Королевство Норвегия). В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира", — говорится в сообщении.

TMH International, приобретая Bergen Engines, рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий.

"Ожидается, что синергия инжиниринговых и производственных компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок "Трансмашхолдинга" ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода", — добавляется в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 05.02.2021 в 13:52:19   # 771567
А как зелена энергетика?
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