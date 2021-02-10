Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Февраля 2021 в 11:45:13
Исторические максимумы
Комментарии, по рейтингу, по дате
главное спрыгнуть в числе первых
Ара горный 10.02.2021 в 13:26:47 # 771754
Ара горный 10.02.2021 в 13:42:18 # 771757
Цитата: ЛиКа от 10.02.2021 07:50:29
Помимо них у нас толковых брокеров и нету наверное.
Цитата: Panasonic от 10.02.2021 08:22:12Еще Казпочта, но.. я эту организацию недолюбливаю)
Помимо них у нас толковых брокеров и нету наверное.
Цитата: ЛиКа от 10.02.2021 07:50:29
Помимо них у нас толковых брокеров и нету наверное.
Что бы спрыгнуть в числе первых, надо запрыгнуть в числе последних.
чем раньше тем лучше, чем позже тем меньше шансов вовремя спрыгнуть
Ктонибудь из титусян закупается акциями через брокеров?
через амер. брокеров, но не акции
Помимо них у нас толковых брокеров и нету наверное.
они вроде Кассанова банк прикупили недавно