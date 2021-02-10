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Экономика
Пузырики
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danilov 10 Февраля 2021 в 11:45:13
Совокупный торговый объем на всех биржах (+ внебиржа) – в 4 раза выше исторического среднего!
Исторические максимумы


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Epihot 10.02.2021 в 11:54:09   # 771750
Пояснительную бригаду
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  Dimmon 10.02.2021 в 12:23:48   # 771752
пузыри не пузыри ... не знаешь что делать, то ли стоять кусать локти что не запрыгнул, то ли запрыгнуть,
главное спрыгнуть в числе первых
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  Ара горный 10.02.2021 в 13:26:47   # 771754
Что бы спрыгнуть в числе первых, надо запрыгнуть в числе последних.
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  Nafis 10.02.2021 в 13:29:09   # 771755
Ктонибудь из титусян закупается акциями через брокеров?
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  Ара горный 10.02.2021 в 13:42:18   # 771757
Бычок, ягненок, жеребенок. Нормальные акции, растут постоянно. Самая быстрорастущая акция поросенок, но токсичная (харам).
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  ЛиКа 10.02.2021 в 13:50:29   # 771758
Цитата: Nafis от 10.02.2021 07:29:09
Ктонибудь из титусян закупается акциями через брокеров?
Фридом финанс.
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  lado 10.02.2021 в 14:02:10   # 771759
ну так стимулы плюс деньги многие заносят
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  Panasonic 10.02.2021 в 14:22:12   # 771762
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  ЛиКа 10.02.2021 в 14:41:22   # 771764
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  Dimmon 10.02.2021 в 15:35:48   # 771765
Quote:
Что бы спрыгнуть в числе первых, надо запрыгнуть в числе последних.

чем раньше тем лучше, чем позже тем меньше шансов вовремя спрыгнуть
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  Dimmon 10.02.2021 в 15:37:33   # 771766
Quote:
Ктонибудь из титусян закупается акциями через брокеров?

через амер. брокеров, но не акции
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  Dimmon 10.02.2021 в 15:41:34   # 771767
Quote:
Помимо них у нас толковых брокеров и нету наверное.


они вроде Кассанова банк прикупили недавно
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  Zoggyla 10.02.2021 в 17:18:29   # 771780
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