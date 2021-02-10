Ктонибудь из титусян закупается акциями через брокеров?

Ктонибудь из титусян закупается акциями через брокеров?

Помимо них у нас толковых брокеров и нету наверное.

Ктонибудь из титусян закупается акциями через брокеров?

Что бы спрыгнуть в числе первых, надо запрыгнуть в числе последних.