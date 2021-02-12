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Экономика
Глава ФРС призвал власти США не беспокоиться о росте госдолга
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danilov 12 Февраля 2021 в 09:43:19
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что власти США на данном этапе не должны беспокоиться по поводу роста госдолга, так как в настоящий момент важно стимулировать экономику.
Об этом Пауэлл сказал, выступая по видеосвязи в Экономическом клубе Нью-Йорка.
«Сейчас не то время, чтобы сосредотачиваться на вопросах федерального долга», — цитирует его РИА Новости.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 12.02.2021 в 13:19:06   # 771893
да нам вообще пох, терять особо нех
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  Ratkhan 12.02.2021 в 14:00:32   # 771900
Цитата: Skype от 12.02.2021 07:19:06
да нам вообще пох, терять особо нех

Ещё как будеш терять, экономика в жопу нашу, а если будет конкретно война в США, например долгая внутренняя война или с кем-то равным противником, тогда может быть что нубудь выиграем если с кем будем торговаться или реальная индустризация к который ведут торговой отношения,
Хотя с нашим коррумпированным чиновниками вряд-ли что то измениться
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