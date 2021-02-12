С Бастующими рабочими трансформаторного завода встретился собственник производства

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danilov 12 Февраля 2021 в 19:35:58
Работодатель отметил, что по состоянию на 12.02.2021 года задолженности по заработной плате среди работников АО "КТЗ" нет. Всего на заводе трудятся 920 человек. Средняя зарплата составляет 166 000 тенге. Сейчас спрос на выпускаемую продукцию немного снизился, и поэтому увеличение зарплаты работников находится на рассмотрении. Дело в том, что работники завода получали заработную плату по объему выпущенной продукции. Но из-за отсутствия спроса на трансформаторы и подорожания комплектующих повысить зарплату с начала года не представлялось возможным. Президент АО «КТЗ» С. Кожабаев лично приедет для решения указанных вопросов.
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