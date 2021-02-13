Более 560 тысяч тенге составит зарплата врачей в 2023 году

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danilov 13 Февраля 2021 в 12:30:45
«Здоровье казахстанцев – главный приоритет. С учётом новых вызовов будут реализованы решительные меры по обеспечению отечественного здравоохранения квалифицированными кадрами, современным оборудованием, методами диагностики и лечения. Продолжительность жизни увеличится с 73,2 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции Nur Otan под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.
Сказал Премьер и несколько слов по поводу увеличения заработной платы врачей.
«Заработная плата врачей вырастет в 2,5 раза до 561 тыс. тг в 2023 году. Заработная плата среднего медицинского персонала повысится до 210 тыс. тг. До 5% от ВВП будет увеличено финансирование здравоохранения из всех источников», - отметил глава Правительства.
«До 2025 года во всех регионах будут построены 20 современных медицинских центров. В 2022 году будут запущены 2 научно-инновационные многопрофильные клиники в городах Нур-Султан и Алматы. Это обеспечит существенный задел в обеспечении качественной инфраструктуры здравоохранения на долгосрочный период», - заключил Премьер.
https://www.google.com/amp/s/www.inform.kz/ru/bolee-560-tysyach-tenge-sostavit-zarplata-vrachey-v-2023-godu_a3752417/amp
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 13.02.2021 07:23:23Редкое понятие. А вообще должна оцениваться по формуле зп деленая качество. Не обижайтись докторы, это капитализм, или что-то другое?
А квалификация?
А квалификация?