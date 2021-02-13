Нам нужно нагонять - Байден

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danilov 13 Февраля 2021 в 17:32:24
Они вкладывают много денег, они вкладывают миллиарды долларов и решают целый ряд вопросов, связанных с транспортом, окружающей средой и целым рядом других вещей - Байден.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Они вкладывают много денег, они вкладывают миллиарды долларов и решают целый ряд вопросов, связанных с транспортом, окружающей средой и целым рядом других вещей - Байден.Ну да, а вы вкладываете деньги в навальных по всему миру, вон на "демократию" в Украине вбухали пять миллиардов. Если бы еще Китай занимался международным грабежом как вы, то вы бы давно были глубоко в попе.