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Экономика
Нам нужно нагонять - Байден
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danilov 13 Февраля 2021 в 17:32:24
Байден предупредил законодателей, что Китай опережает США в инфраструктуре.

Они вкладывают много денег, они вкладывают миллиарды долларов и решают целый ряд вопросов, связанных с транспортом, окружающей средой и целым рядом других вещей - Байден.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.02.2021 в 19:08:59   # 771975
Да ну на фиг! Гегемона опережают? Так Китай не содержит свои войска в трех десятках стран, не воюет далеко за пределами своих границ и не тратит денег на"сдерживание" Китая и России.
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  старик 13.02.2021 в 21:20:05   # 771988
Quote:
Они вкладывают много денег, они вкладывают миллиарды долларов и решают целый ряд вопросов, связанных с транспортом, окружающей средой и целым рядом других вещей - Байден.
Ну да, а вы вкладываете деньги в навальных по всему миру, вон на "демократию" в Украине вбухали пять миллиардов. Если бы еще Китай занимался международным грабежом как вы, то вы бы давно были глубоко в попе.
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