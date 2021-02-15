Автоматизация в Китае поставит по удар 220 млн рабочих

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danilov 15 Февраля 2021 в 16:30:54
Чтобы переход от промышленной экономики к постиндустриальной прошел успешно, образовательный рынок, растущий на 16% в год, за десятилетие должен утроиться, иначе стране грозит сильнейшая структурная безработица. Дело в том, что стремительные процессы автоматизации ставят под угрозу около 220 млн рабочих и от 22% до 40% внутренних мигрантов, а значит, возникает беспрецедентная потребность в переобучении людей.
Официальная стратегия, предполагающая до 2050 года догоняющий рост ВВП до уровня в 70% от крупнейших развитых экономик, должна привести к смене профессии у десятков или сотен миллионов граждан.
Речь идет о необходимости более быстрых изменений и внедрения образовательных технологий для переквалификации рабочей силы. Не решить эту задачу власти Китая не имеют права, так как стабильность развития страны на протяжении последние 30 лет держится именно на высоком росте ВВП и внутренней миграции, отмечают аналитики McKinsey.
https://riafan.ru/1387407-avtomatizaciya-v-kitae-postavit-po-udar-220-mln-rabochih