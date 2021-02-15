Впервые в истории - рыночная капитализация акций США в 2 раза превысила реальный ВВП США.

13 фев, 14:03Указавший на крах доткомов «индикатор Баффета» достиг пиковых значенийРечь идет про отношение капитализации фондового рынка США к американскому ВВП. Как пишет Bloomberg, любой последователь Баффета, увидевший это значение, «закричал бы от ужаса»Любимый индикатор американского инвестора Уоррена Баффета достиг пиковых значений, превысив уровни времен «краха доткомов», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на блог Current Market Evaluation. Индикатор выражается в процентах, сейчас его значение равно 224%.Этот показатель рассчитывается как соотношение суммарной стоимости рынка США к ВВП, выраженному в долларах. Если он приближается к 200%, как это было в 1999 и частично в 2000 годах, то «вы играете с огнем», объяснял ранее сам инвестор в статье для журнала Fortune. Приемлемым уровнем Баффет считает 70-80%.Авторы Current Market Evaluation подчеркивают, что сейчас индикатор на 84% выше, чем в среднем за всю историю наблюдений, что, по их мнению, говорит о сильной переоценке фондового рынка....Подробнее на РБК: