Российским аналогом SWIFT уже пользуются 23 зарубежных участника

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danilov 19 Февраля 2021 в 10:43:46
"Мы сейчас уже достигли порядка 21% от внутрироссийского трафика SWIFT, и цифры год от года растут", — прокомментировала она.
Кроме того, ЦБ реализовал систему "сервис-бюро" для более удобного подключения к СПФС. "Если какие-то юридические лица хотели бы снизить свои издержки, то у нас есть такие юридические лица, как "сервис-бюро", к которым можно подключаться, и в дальнейшем уже работать с меньшими издержками", — пояснила первый зампред.
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