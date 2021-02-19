Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину

С 1 января 2020 года сроком на 3 года вступил в силу мораторий на проверки субъектов предпринимательства, также на данный период отдельные категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты налогов. В данном материале расскажем, на какие виды проверок не распространяется мораторий, а также кто попадает под освобождение от уплаты и по каким видам налогов.



Категории субъектов, подпадающие под мораторий на проверки



Под действие моратория попадают субъекты, относящиеся к категориям малого и микропредпринимательства. К субъектам микропредпринимательства относят субъекты со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30-ти тысячекратного МРП. Субъектами малого предпринимательства являются ИП, юридические лица со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300-тысячекратного МРП.



Вместе с тем, не признаются субъектами малого предпринимательства и микропредпринимательства налогоплательщики, осуществляющие:



деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;

деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

проведение лотереи;

деятельность в сфере игорного бизнеса;

деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;

банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

аудиторскую деятельность;

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

деятельность кредитных бюро;

охранную деятельность;

деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.



Освобождаются от уплаты налогов с доходов, полученных за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, субъекты микропредпринимательства или малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР). К субъектам микропредпринимательства относят субъекты со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30-ти тысячекратного МРП. Субъектами малого предпринимательства являются ИП, юридические лица со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300-тысячекратного МРП.



К субъектам, применяющим СНР, относят налогоплательщиков:



на основе патента,

упрощенной декларации,

с использованием фиксированного вычета,

производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов,

крестьянские или фермерские хозяйства.

Уменьшению на 100 процентов подлежат суммы:



Корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), исчисленного в соответствии со статьями 686, 687, 695, 700 Налогового кодекса.

Социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 Налогового кодекса.

Единого земельного налога, исчисленного в соответствии со статьей 704 Налогового кодекса.