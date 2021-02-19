Налоги с мобильных переводов: вице-премьер дал поручение Минфину

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danilov 19 Февраля 2021 в 13:41:18
"Наряду с этим необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих предпринимателям от потребителей через банковские мобильные приложения. Мы видим, что хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, двухзначными цифрами их объемы расширяются. Но вместе с тем стоит задача по тому, чтобы полноценно охватить налогообложением деятельность предпринимателей, которые обязаны платить соответствующие налоги", - сказал Алихан Смаилов на коллегии Министерства финансов.
Он отметил, что налогообложение должно проводиться с учетом тех освобождений, которые предоставлены в настоящее время для предпринимателей.
Вопрос банковских денежных переводов широко обсуждался в Казахстане в 2019 году. Тогда планировалось проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nalogi-mobilnyih-perevodov-vitse-premer-dal-poruchenie-429495/
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alpha_portal 19.02.2021 в 16:12:59 # 772358
Quote:
С 1 января 2020 года сроком на 3 года вступил в силу мораторий на проверки субъектов предпринимательства, также на данный период отдельные категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты налогов. В данном материале расскажем, на какие виды проверок не распространяется мораторий, а также кто попадает под освобождение от уплаты и по каким видам налогов.
Категории субъектов, подпадающие под мораторий на проверки
Под действие моратория попадают субъекты, относящиеся к категориям малого и микропредпринимательства. К субъектам микропредпринимательства относят субъекты со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30-ти тысячекратного МРП. Субъектами малого предпринимательства являются ИП, юридические лица со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300-тысячекратного МРП.
Вместе с тем, не признаются субъектами малого предпринимательства и микропредпринимательства налогоплательщики, осуществляющие:
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
проведение лотереи;
деятельность в сфере игорного бизнеса;
деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
аудиторскую деятельность;
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
деятельность кредитных бюро;
охранную деятельность;
деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
Освобождаются от уплаты налогов с доходов, полученных за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, субъекты микропредпринимательства или малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР). К субъектам микропредпринимательства относят субъекты со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30-ти тысячекратного МРП. Субъектами малого предпринимательства являются ИП, юридические лица со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300-тысячекратного МРП.
К субъектам, применяющим СНР, относят налогоплательщиков:
на основе патента,
упрощенной декларации,
с использованием фиксированного вычета,
производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов,
крестьянские или фермерские хозяйства.
Уменьшению на 100 процентов подлежат суммы:
Корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), исчисленного в соответствии со статьями 686, 687, 695, 700 Налогового кодекса.
Социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 Налогового кодекса.
Единого земельного налога, исчисленного в соответствии со статьей 704 Налогового кодекса.
Категории субъектов, подпадающие под мораторий на проверки
Под действие моратория попадают субъекты, относящиеся к категориям малого и микропредпринимательства. К субъектам микропредпринимательства относят субъекты со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30-ти тысячекратного МРП. Субъектами малого предпринимательства являются ИП, юридические лица со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300-тысячекратного МРП.
Вместе с тем, не признаются субъектами малого предпринимательства и микропредпринимательства налогоплательщики, осуществляющие:
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
проведение лотереи;
деятельность в сфере игорного бизнеса;
деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
аудиторскую деятельность;
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
деятельность кредитных бюро;
охранную деятельность;
деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
Освобождаются от уплаты налогов с доходов, полученных за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, субъекты микропредпринимательства или малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР). К субъектам микропредпринимательства относят субъекты со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30-ти тысячекратного МРП. Субъектами малого предпринимательства являются ИП, юридические лица со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300-тысячекратного МРП.
К субъектам, применяющим СНР, относят налогоплательщиков:
на основе патента,
упрощенной декларации,
с использованием фиксированного вычета,
производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов,
крестьянские или фермерские хозяйства.
Уменьшению на 100 процентов подлежат суммы:
Корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), исчисленного в соответствии со статьями 686, 687, 695, 700 Налогового кодекса.
Социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 Налогового кодекса.
Единого земельного налога, исчисленного в соответствии со статьей 704 Налогового кодекса.
https://egov.kz/cms/ru/articles/tax_payment/moratorium