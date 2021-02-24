Какой должна быть справедливая ставка по ипотеке в Казахстане

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Гость 24 Февраля 2021 в 08:39:13
На прошлой неделе портал LS опубликовал опрос, в котором было заявлено, что в случае отмены государственных ипотечных программ ставки по кредитам могут достигнуть 20-25%. Мы не согласны с данной гипотезой, поэтому мы решили представить свои оценки.
Для расчёта мы использовали метод "Build up" для кредита сроком на 15 лет. Безрисковая ставка (ГЦБ), которая зависит от ставки НБ РК, составляет 10,13%. Долгосрочная ставка дефолтов составляет примерно 4% (полный экономический цикл), исходя из этого премия за кредитный риск может составлять 0,9%. Мы определили премию за кредитный риск с учётом допущения кредитной усталости – 4,4 года (расчёты авторов). На операционные расходы для среднего банка мы заложили 1,5%. Премия за ликвидность составила 2,5%. Последняя премия была рассчитана на основе метода "Build up" от S&P для финансового института с рейтингом "BB". Все ставки относятся к тенговым инструментам.
Расчёт ставки по ипотечному кредиту:
10,13% + 0,9% + 1,5% + 2.5% = 15,03%
Каждый компонент итоговой ставки может быть рассчитан отдельно, с использованием иных допущений. Мы рассчитали рыночную ставку на текущий момент, без эффекта изъятия ликвидности по государственным программам. Если в экономике будет снижаться доля государства, мы считаем, ставка снизится. Стоит отметить, что мы рассчитали среднюю ставку, но у банков с более высоким кредитным рейтингом ставка может быть ниже и наоборот.
Подводя итог, мы считаем, что ставки от 20 до 25% завышены. Подобные оценки мы относим к категории "страшилок", которые выгодны чиновникам и людям, которые являются бенефициарами роста ипотечного кредитования. Нет ничего лучше рыночной экономики. Мы должны стремиться к снижению государственных программ и развитию по настоящему рыночной экономики.
https://ratel.kz/outlook/kakoj_dolzhna_byt_spravedlivaja_stavka_po_ipoteke_v_kazahstane
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