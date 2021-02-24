Сборку Lada приостановили в Казахстане

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Гость 25 Февраля 2021 в 13:12:20
Сейчас «Азия Авто» — крупноузловое производство. Предполагалось, что в дальнейшем производство Lada в Казахстане разместится на заводе полного цикла «Азия Авто Казахстан» (75% у «Бипэк» Анатолия Балушкина, 25% у АвтоВАЗа) мощностью 120 тыс. штук в год с инвестициями $840 млн. Но эта площадка до сих пор не запущена, хотя, по данным «Ъ», финальные работы на ней шли в 2020 году и «коробка» завода уже готова. Перспективы этого производства остаются непонятны, но, как говорят источники «Ъ», работы по его вводу не форсировались властями на фоне падения рынка в 2015—2016 годах и медленного восстановления, а затягивание произошло из-за проблем с кредиторами.
Разбирательство о невыполнении условий промсборки совпало с запуском «Сарыаркаавтопрома», где производятся старые модели Chevrolet, а также площадки сборки Hyundai «Астана Моторс».
На «Сарыаркаавтопром» перешел и выпуск Kia, которые долгое время собирались на «Азия Авто».
В АвтоВАЗе изданию пояснили, что «уже изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления услуг клиентам в Казахстане». Там подчеркивают, что Казахстан — один из ключевых экспортных рынков для бренда.
В 2020 году в Казахстан было экспортировано 17,5 тыс машин Lada. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, выпуск машин марки в стране вырос на 8%, до 15,9 тыс штук. Продажи машин в стране в 2020 году выросли на 24%, до 93 тыс машин. Лидером стал Hyundai, оторвавшись от Lada буквально на 300 машин. При этом уже в январе видно, как Lada откатилась сразу на четвертое место в рейтинге продаж, показав снижение на 37%.
Ранее мы писали, что работники «Бипэк Авто — Азия Авто» получили уведомления о расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что в данный момент ведутся работы по их дальнейшему трудоустройству.
https://news.mail.ru/economics/45340340/?frommail=1
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