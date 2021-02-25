Чешские авиалинии всё

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danilov 25 Февраля 2021 в 16:01:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 25.02.2021 10:17:42Странно, что эта очевидность только сейчас вырвалась наружу. Год назад уже было ясно - гражданской авиации приближается трындец.
Это только начало, дальше начнутся проблемы у сопутствующих предприятий, а их много в сфере авиаперелетов... Чехия во многом зависела от туризма, теперь этот бизнес убыточен и когда восстановится не понятно.
Это только начало, дальше начнутся проблемы у сопутствующих предприятий, а их много в сфере авиаперелетов... Чехия во многом зависела от туризма, теперь этот бизнес убыточен и когда восстановится не понятно.
Чехия во многом зависела от туризма, теперь этот бизнес убыточен и когда восстановится не понятно.Не знаю точно, но по моему большой кусок туристкого пирога составляли туристы из России, а на фоне лая Евросоюза в сторону России все меньше россиян желают выезжать в страны ЕС. Так что убытки неизбежны. ЕС в страстном порыве угодить Вашингтону обрекает себя на убытки.