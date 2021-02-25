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Экономика
Чешские авиалинии всё
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danilov 25 Февраля 2021 в 16:01:34
ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Чешские авиалинии" (ЧСА) проинформировала биржу труда и профсоюзы о предстоящем увольнении всех 430 сотрудников, что связано с огромными финансовыми потерями перевозчика на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду журналистам председатель Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман.
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  GoodZone 25.02.2021 в 16:17:42   # 772722
Это только начало, дальше начнутся проблемы у сопутствующих предприятий, а их много в сфере авиаперелетов... Чехия во многом зависела от туризма, теперь этот бизнес убыточен и когда восстановится не понятно.
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  Zoggyla 25.02.2021 в 16:28:03   # 772724
Цитата: GoodZone от 25.02.2021 10:17:42
Это только начало, дальше начнутся проблемы у сопутствующих предприятий, а их много в сфере авиаперелетов... Чехия во многом зависела от туризма, теперь этот бизнес убыточен и когда восстановится не понятно.
Странно, что эта очевидность только сейчас вырвалась наружу. Год назад уже было ясно - гражданской авиации приближается трындец.
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  старик 25.02.2021 в 19:23:50   # 772765
Quote:
Чехия во многом зависела от туризма, теперь этот бизнес убыточен и когда восстановится не понятно.
Не знаю точно, но по моему большой кусок туристкого пирога составляли туристы из России, а на фоне лая Евросоюза в сторону России все меньше россиян желают выезжать в страны ЕС. Так что убытки неизбежны. ЕС в страстном порыве угодить Вашингтону обрекает себя на убытки.
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