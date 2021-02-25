В МИД России заявили о необходимости ограничить использование доллара

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danilov 25 Февраля 2021 в 16:30:13
«Нам нужно отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал Рябков. Он пояснил, что Москве необходимо сделать это на фоне того, как Вашингтон сигнализирует о намерениях ввести новые санкции против России.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-24/russia-must-barricade-itself-vs-dollar-senior-diplomat-says
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вы бы так о детях наших чиновников пеклись, уважаемый!
Цитата: GoodZone от 25.02.2021 12:02:35у наших чиновников все в ажуре. Они за запрет доллара не ратуют. А здесь проблема вырисовывается однако. Что делать что делать? Как им быть? А тебе надо вопрос правильно понимать. Или ты специально переворачиваешь? Или специально тупишь.
Walter 25.02.2021 в 18:00:24 # 772745
Вы бы так о детях наших чиновников пеклись, уважаемый!
Walter 25.02.2021 в 18:00:24 # 772745
Вы бы так о детях наших чиновников пеклись, уважаемый!
Цитата: Aborigen от 25.02.2021 12:25:20точно и советую. Пока тым сим и туда сюда. Думаешь о народе пекутся? Нет дешёвый $ им сырьевикам не выгоден. Ведь в пересчете получается мало рубликов.
Такое чувство, что грядет жопа с баксом. Может как раз, сбережения в бакс вложить надо
Такое чувство, что грядет жопа с баксом. Может как раз, сбережения в бакс вложить надо
KapitanNemo 25.02.2021 в 19:01:09 # 772759
KapitanNemo 25.02.2021 в 19:06:56 # 772760
Действительно, зачем доллар нужен?
Цитата: Skype от 25.02.2021 13:26:38не нужно было под фрс ложиться, кстати они и Кеннеди пришили, Вулси- фантазер
По чесноку, в той валюте где лежат все запасы сырья, по беспределу хранить в баксах, потому как там где ресурсы туда приходит демократия и хаос
По чесноку, в той валюте где лежат все запасы сырья, по беспределу хранить в баксах, потому как там где ресурсы туда приходит демократия и хаос
Цитата: Walter от 25.02.2021 12:31:17Несколько лет назад работал на добывающем предприятии в ЮКО. Как раз когда доллар за ночь в два раза подорожал. Мы ходим переживаем, а генеральный директор, иностранец, ходит весёлый. Спрашиваем, что случилось, а он такой, ну так ведь сырье в долларах в два раза дешевле стало, а продажная цена так и осталась!
Цитата: Aborigen от 25.02.2021 12:25:20точно и советую. Пока тым сим и туда сюда. Думаешь о народе пекутся? Нет дешёвый $ им сырьевикам не выгоден. Ведь в пересчете получается мало рубликов.
Такое чувство, что грядет жопа с баксом. Может как раз, сбережения в бакс вложить надо
Такое чувство, что грядет жопа с баксом. Может как раз, сбережения в бакс вложить надо