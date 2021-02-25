В МИД России заявили о необходимости ограничить использование доллара

Цитата: Aborigen от

Такое чувство, что грядет жопа с баксом. Может как раз, сбережения в бакс вложить надо Такое чувство, что грядет жопа с баксом. Может как раз, сбережения в бакс вложить надо

точно и советую. Пока тым сим и туда сюда. Думаешь о народе пекутся? Нет дешёвый $ им сырьевикам не выгоден. Ведь в пересчете получается мало рубликов.