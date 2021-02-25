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Экономика
В МИД России заявили о необходимости ограничить использование доллара
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danilov 25 Февраля 2021 в 16:30:13
Россия должна срочно сократить использование доллара до минимума из-за угрозы санкций со стороны администрации нового президента США Джо Байдена, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью Bloomberg.
«Нам нужно отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал Рябков. Он пояснил, что Москве необходимо сделать это на фоне того, как Вашингтон сигнализирует о намерениях ввести новые санкции против России.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-24/russia-must-barricade-itself-vs-dollar-senior-diplomat-says
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 25.02.2021 в 18:00:24   # 772745
Вообще надо исключить доллар. Только детям своим в какой валюте будут деньги на житье бытье переводить?
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  GoodZone 25.02.2021 в 18:02:35   # 772746
Walter 25.02.2021 в 18:00:24 # 772745
Вы бы так о детях наших чиновников пеклись, уважаемый!
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  Aborigen 25.02.2021 в 18:25:20   # 772748
Такое чувство, что грядет жопа с баксом. Может как раз, сбережения в бакс вложить надо
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  Walter 25.02.2021 в 18:28:14   # 772749
Цитата: GoodZone от 25.02.2021 12:02:35
Walter 25.02.2021 в 18:00:24 # 772745
Вы бы так о детях наших чиновников пеклись, уважаемый!
у наших чиновников все в ажуре. Они за запрет доллара не ратуют. А здесь проблема вырисовывается однако. Что делать что делать? Как им быть? А тебе надо вопрос правильно понимать. Или ты специально переворачиваешь? Или специально тупишь.
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  Walter 25.02.2021 в 18:31:17   # 772750
Цитата: Aborigen от 25.02.2021 12:25:20
Такое чувство, что грядет жопа с баксом. Может как раз, сбережения в бакс вложить надо
точно и советую. Пока тым сим и туда сюда. Думаешь о народе пекутся? Нет дешёвый $ им сырьевикам не выгоден. Ведь в пересчете получается мало рубликов.
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  KapitanNemo 25.02.2021 в 19:01:09   # 772759
Вопрос, в какой валюте Китай платит за ресурсы?

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  KapitanNemo 25.02.2021 в 19:06:56   # 772760
С Европой торговля в евро, с Китаем в юанях.
Действительно, зачем доллар нужен?
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  Skype 25.02.2021 в 19:26:38   # 772766
По чесноку, в той валюте где лежат все запасы сырья, по беспределу хранить в баксах, потому как там где ресурсы туда приходит демократия и хаос
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  Zoggyla 25.02.2021 в 19:44:51   # 772771
Цитата: Skype от 25.02.2021 13:26:38
По чесноку, в той валюте где лежат все запасы сырья, по беспределу хранить в баксах, потому как там где ресурсы туда приходит демократия и хаос
не нужно было под фрс ложиться, кстати они и Кеннеди пришили, Вулси- фантазер
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  Алматынец 25.02.2021 в 20:27:09   # 772780
Цитата: Walter от 25.02.2021 12:31:17
Цитата: Aborigen от 25.02.2021 12:25:20
Такое чувство, что грядет жопа с баксом. Может как раз, сбережения в бакс вложить надо
точно и советую. Пока тым сим и туда сюда. Думаешь о народе пекутся? Нет дешёвый $ им сырьевикам не выгоден. Ведь в пересчете получается мало рубликов.
Несколько лет назад работал на добывающем предприятии в ЮКО. Как раз когда доллар за ночь в два раза подорожал. Мы ходим переживаем, а генеральный директор, иностранец, ходит весёлый. Спрашиваем, что случилось, а он такой, ну так ведь сырье в долларах в два раза дешевле стало, а продажная цена так и осталась!
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