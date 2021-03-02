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Экономика
Казахстан производит лишь 58% от необходимого объема спроса на мясо птицы – МСХ РК
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danilov 02 Марта 2021 в 15:43:05
Астана. 2 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан производит лишь 58% от необходимого объема спроса на мясо птицы, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Сейчас собственное производство Казахстана покрывает потребности по мясу птицы на 58%. Для полного насыщения необходимо увеличить производство на 171 тыс. тонн мяса птицы», - сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

По его словам, в ближайшие три года планируется ввести в действие 11 птицефабрик общей мощностью 191 тыс. тонн. Это, по мнению главы МСХ, позволит полностью покрыть потребность в мясе птицы

«В 2020 году введены в действие восемь птицефабрик мощностью 94 тыс. тонн», - сказал министр.

Для развития агропромышленного комплекса (АПК) Казахстану необходимо насытить внутренний рынок продовольственных товарами, по его данным, на уровне более 80%, повысить доходы 1 млн сельских жителей, повысить производительность труда в 2,5 раза, нарастить экспорт переработанной продукции вдвое.

«Для решения задач необходимо сократить импорт по мясу птицы, колбасам, сырам, творогу, яблокам и рыбе», - отметил Омаров.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году, по данным министра, увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн. Производство продуктов питания выросло на 4%.

https://kaztag.kz/ru/news/kazakhstan-proizvodit-lish-58-ot-neobkhodimogo-obema-sprosa-na-myaso-ptitsy-mskh-rk
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.03.2021 в 18:28:40   # 773052
Так вроде все торговые точки забиты птицей и яйцами.
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  Васяй 02.03.2021 в 20:49:22   # 773077
Тем временем Казахстан планирует сократить импорт сахара,рыбы и мяса.Не сокращать надо,а останавливать!
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  Dimmon 02.03.2021 в 20:54:48   # 773078
Quote:
тем временем Казахстан планирует сократить импорт сахара,рыбы и мяса.Не сокращать надо,а останавливать!

рыбу не трогайте))) пускай импортируется (где ж мы сигу, камбалу или окуня возьмем)
по сахару можем выйти на самодостаточность
по мясу мы вообще должны лидировать как австралия
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  Ал 02.03.2021 в 20:56:33   # 773079
Quote:
Сельчане готовятся массово вырезать скот в Павлодарской области

24 февр. 2021 г.
...
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  Dimmon 02.03.2021 в 20:57:48   # 773080
Quote:
Сельчане готовятся массово вырезать скот в Павлодарской области

капитализм с его пресловутым саморегулированием
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  Ал 02.03.2021 в 21:03:01   # 773082
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  Panasonic 02.03.2021 в 21:59:50   # 773090
Quote:
Казахстан производит лишь 58% от необходимого объема спроса на мясо птицы – МСХ РК

Так местного крупного рогатого зарежьте.
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  Ал 02.03.2021 в 22:05:38   # 773092
Цитата: Panasonic от 02.03.2021 15:59:50
Так местного крупного рогатого зарежьте.
Мелкая рогатая скотина конкуренции боится? )))
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