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danilov 02 Марта 2021 в 15:43:05
«Сейчас собственное производство Казахстана покрывает потребности по мясу птицы на 58%. Для полного насыщения необходимо увеличить производство на 171 тыс. тонн мяса птицы», - сказал Омаров на заседании правительства во вторник.
По его словам, в ближайшие три года планируется ввести в действие 11 птицефабрик общей мощностью 191 тыс. тонн. Это, по мнению главы МСХ, позволит полностью покрыть потребность в мясе птицы
«В 2020 году введены в действие восемь птицефабрик мощностью 94 тыс. тонн», - сказал министр.
Для развития агропромышленного комплекса (АПК) Казахстану необходимо насытить внутренний рынок продовольственных товарами, по его данным, на уровне более 80%, повысить доходы 1 млн сельских жителей, повысить производительность труда в 2,5 раза, нарастить экспорт переработанной продукции вдвое.
«Для решения задач необходимо сократить импорт по мясу птицы, колбасам, сырам, творогу, яблокам и рыбе», - отметил Омаров.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году, по данным министра, увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн. Производство продуктов питания выросло на 4%.
https://kaztag.kz/ru/news/kazakhstan-proizvodit-lish-58-ot-neobkhodimogo-obema-sprosa-na-myaso-ptitsy-mskh-rk
Комментарии, по рейтингу, по дате
тем временем Казахстан планирует сократить импорт сахара,рыбы и мяса.Не сокращать надо,а останавливать!
рыбу не трогайте))) пускай импортируется (где ж мы сигу, камбалу или окуня возьмем)
по сахару можем выйти на самодостаточность
по мясу мы вообще должны лидировать как австралия
Сельчане готовятся массово вырезать скот в Павлодарской области
24 февр. 2021 г.
...
24 февр. 2021 г.
...
Сельчане готовятся массово вырезать скот в Павлодарской области
капитализм с его пресловутым саморегулированием
Казахстан производит лишь 58% от необходимого объема спроса на мясо птицы – МСХ РК
Так местного крупного рогатого зарежьте.
Цитата: Panasonic от 02.03.2021 15:59:50Мелкая рогатая скотина конкуренции боится? )))
Так местного крупного рогатого зарежьте.
Так местного крупного рогатого зарежьте.