Рост цен на газ неизбежен?

Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 02.03.2021 в 17:14:19 # 773044
Цитата: старик от 02.03.2021 12:33:24Ну с газом такое не получится,даже исходя из конкурента-бензина.Просто подгонят цены из расчета 1 к 2.
Как бы не получилось как с дизелем: когда то вдвое дешевле бензина она сейчас дороже высокооктанового бензина.
Как бы не получилось как с дизелем: когда то вдвое дешевле бензина она сейчас дороже высокооктанового бензина.
Цитата: Васяй от 02.03.2021 13:24:20
Цитата: старик от 02.03.2021 12:33:24Ну с газом такое не получится,даже исходя из конкурента-бензина.Просто подгонят цены из расчета 1 к 2.
Как бы не получилось как с дизелем: когда то вдвое дешевле бензина она сейчас дороже высокооктанового бензина.
Как бы не получилось как с дизелем: когда то вдвое дешевле бензина она сейчас дороже высокооктанового бензина.
я бы не был так уверен. все таки страна чудес)