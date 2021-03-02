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Экономика
Рост цен на газ неизбежен?
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danilov 02 Марта 2021 в 16:00:10
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  Васяй 02.03.2021 в 17:03:02   # 773041
Как то даже не удивлен.У нас же самое быстрорастущее государство в мире!В нем все только растет.Весной посевная,летом капремонт,осенью уборочная...Все привычно,аж даже скучно,никакого разнообразия.
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  Все мы гости 02.03.2021 в 17:14:19   # 773044
Свой газ для себя покупаем на бирже? Правительство, когда наедитесь? Ведь все идёт в частный карман. В Шымкенте газ вообще гавно.
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  Рамзес 02.03.2021 в 18:19:43   # 773048
Ну ни че скоро всех таксистов на ИП переведут ,а так же всех хитропопых кто указал что он самозанятый.Самозянатый -собой занятый,дома сидим и псе.
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  старик 02.03.2021 в 18:33:24   # 773056
Как бы не получилось как с дизелем: когда то вдвое дешевле бензина она сейчас дороже высокооктанового бензина.
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  Васяй 02.03.2021 в 19:24:20   # 773062
Цитата: старик от 02.03.2021 12:33:24
Как бы не получилось как с дизелем: когда то вдвое дешевле бензина она сейчас дороже высокооктанового бензина.
Ну с газом такое не получится,даже исходя из конкурента-бензина.Просто подгонят цены из расчета 1 к 2.
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  sergei55 02.03.2021 в 20:07:45   # 773067
Цитата: Васяй от 02.03.2021 13:24:20
Цитата: старик от 02.03.2021 12:33:24
Как бы не получилось как с дизелем: когда то вдвое дешевле бензина она сейчас дороже высокооктанового бензина.
Ну с газом такое не получится,даже исходя из конкурента-бензина.Просто подгонят цены из расчета 1 к 2.


я бы не был так уверен. все таки страна чудес)
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  M54 02.03.2021 в 20:34:03   # 773070
Значит скоро подешевление корейских газовых авто?! А то езжу как джек пот сорвал,куево
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  Ал 02.03.2021 в 20:40:30   # 773073
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