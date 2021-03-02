Рост цен на газ неизбежен?

Цитата: старик от

Как бы не получилось как с дизелем: когда то вдвое дешевле бензина она сейчас дороже высокооктанового бензина. Как бы не получилось как с дизелем: когда то вдвое дешевле бензина она сейчас дороже высокооктанового бензина.

Ну с газом такое не получится,даже исходя из конкурента-бензина.Просто подгонят цены из расчета 1 к 2.