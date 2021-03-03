Финал «Азия Авто»: уволены все сотрудники

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danilov 03 Марта 2021 в 10:16:26
Около 2000 сотрудников группы компаний «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» (Усть-Каменогорск) уволят 10 марта, об этом сообщает казахстанский ресурс Tengrinews.kz. Власти уже заявили о том, что все сотрудники будут трудоустроены на новых рабочих местах, а руководство группы пообещало до указанного срока выплатить зарплату.
Как известно, иск Министерства индустрии и инфраструктурного развития к автосборочному заводу «Азия Авто» был удовлетворен. Суд обязал вернуть государству почти 174 млрд тенге (около 31 млрд рублей) за невыполнение условий обязательств по промсборке, взятых «Азия Авто» и строящимся заводом полного цикла «Азия Авто Казахстан». Сейчас первый завод не функционирует, а стройка второго заморожена.
Плюс АО «Азия Авто» обязано заплатить более 5 млрд госпошлины. По некоторым данным, производство автомобилей Lada в Казахстане может быть перенесено с мощностей «Азия Авто» в Усть-Каменогорске на конкурирующий завод «Сарыаркаавтопром» в Костанае, который сейчас выпускает широкие линейки моделей JAC и Chevrolet, а также грузовички Labo.
Завод «Азия Авто» выпускал автомобили Lada, УАЗ, Kia и Skoda. Сроки запуска нового, более мощного завода «Азия Авто Казахстан» неоднократно переносились.
https://www.zr.ru/content/news/927663-final-aziya-avto-uvoleny-vse/
Комментарии, по рейтингу, по дате
А половина денег уже наверное нет.
Короче всё как всегда у нас.
Завод «Азия Авто» выпускал автомобили Lada, УАЗ, Kia и Skoda. Сроки запуска нового, более мощного завода «Азия Авто Казахстан» неоднократно переносились.
"ЗАВОД" очень громко сказано, скорее цех по сборке!!! там ничего невыпускают что они смогут выпустить только болты на токарном станке и то закупают с зарубежа