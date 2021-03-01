Цены на продовольствие в мире растут девятый месяц подряд

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danilov 04 Марта 2021 в 17:19:57
• индекс цен на растительные масла увеличился на 6,2%, достигнув самого высокого показателя с апреля 2012 года,
• индекс цен на сахар возрос на 6,4%,
• индекс цен на зерновые за месяц возрос на 1,2%,
• на мясо - на 0,6%,
• на молочные продукты - на 1,7%.
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01.03.2021
Спасти еду https://rg.ru/2021/03/01/skolko-produktov-vybrasyvaiut-evropejskie-supermarkety.html
За год магазины Британии выбрасывают более 250 тысяч тонн продовольствия
Ежегодно британские супермаркеты отправляют в помойку столько еды, сколько хватило бы на приготовление 190 миллионов блюд. Как пишет газета The Independent, топ-10 крупных продуктовых магазинов Альбиона передают нуждающимся менее девяти процентов продуктов, чей срок годности уже вышел или только подходит к концу. Иными словами, это лишь 24 242 тонны из 282 338 тонн такой еды. Как подсчитали в благотворительной организации Waste and Resources Action Programme, вдобавок к этому объему продовольственные сети могли бы в год жертвовать голодающим еще по 80 тысяч тонн продуктов. Для наглядности: из одной тысячи тонн можно приготовить примерно 2,4 миллиона блюд.
...
В России теряется до 40% от всей произведенной еды. Около 25% из этого приходится на розницу. Зачастую это добротная продукция. Но торговым сетям дешевле дождаться истечения сроков годности продуктов и утилизировать их. По подсчетам благотворительного фонда продовольствия "Русь", если спасать 1,2 млн тонн еды ежегодно, ими можно накормить большинство нуждающихся.
Спасти еду https://rg.ru/2021/03/01/skolko-produktov-vybrasyvaiut-evropejskie-supermarkety.html
За год магазины Британии выбрасывают более 250 тысяч тонн продовольствия
Ежегодно британские супермаркеты отправляют в помойку столько еды, сколько хватило бы на приготовление 190 миллионов блюд. Как пишет газета The Independent, топ-10 крупных продуктовых магазинов Альбиона передают нуждающимся менее девяти процентов продуктов, чей срок годности уже вышел или только подходит к концу. Иными словами, это лишь 24 242 тонны из 282 338 тонн такой еды. Как подсчитали в благотворительной организации Waste and Resources Action Programme, вдобавок к этому объему продовольственные сети могли бы в год жертвовать голодающим еще по 80 тысяч тонн продуктов. Для наглядности: из одной тысячи тонн можно приготовить примерно 2,4 миллиона блюд.
...
В России теряется до 40% от всей произведенной еды. Около 25% из этого приходится на розницу. Зачастую это добротная продукция. Но торговым сетям дешевле дождаться истечения сроков годности продуктов и утилизировать их. По подсчетам благотворительного фонда продовольствия "Русь", если спасать 1,2 млн тонн еды ежегодно, ими можно накормить большинство нуждающихся.