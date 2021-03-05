Средняя зарплата в Южной Корее превзошла японскую

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danilov 05 Марта 2021 в 10:09:53
Согласно результатам опроса, опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития, в 2019 году средняя зарплата японцев составила 38617 долларов США, в то время как средняя зарплата американцев составила 65 836 долларов США, Германии - 53 638 долларов США, а Южной Кореи - 42 285 долларов США. Кроме того, в последние годы средняя зарплата японцев очень медленно растет. Средняя ежемесячная зарплата новых выпускников колледжей составляет около 200 000 иен (примерно 1860 долларов США), но и цены постоянно растут. Цены на автомобили отечественных брендов, таких как Toyota, выросли в 1,5 раза по сравнению с 20-летней давностью.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 05.03.2021 05:34:41
45500 у них средняя зрп если на наши перевести
45500 у них средняя зрп если на наши перевести
У них, это у кого? Из приведенных в тексте данных, самая низкая средняя з/п у выпускников колледжей - 1860 долларов. И с каких пор 1860 долларов - это 45500 по нашим?
Фигню сморозил.
Страна самоубийств: почему Южную Корею захлестнула волна суицидов https://24tv.ua/ru/samoubijstva-v-juzhnoj-koree-pochemu-ih-tak-mnogo-novosti_n1375893Quote:
25 июля 2020
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25 июля 2020
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Самоубийства как национальная трагедия http://koreilbo.com/index.php/news-social-ru/257-samoubijstva-kak-natsionalnaya-tragediya
Не секрет, что Южная Корея занимает первые места в рейтинге стран с самым низким уровнем счастья жителей и является лидером по числу самоубийств в регионе. Так, согласно докладу, который был опубликован в «Korea Times», Корея в прошлом году заняла первое место по уровню самоубийств. Показатель в процентном соотношении в среднем оказался в 2,6 раз больше, чем в других странах ОЭСР. В стране каждый год заканчивают жизни самоубийством более 15 тысяч корейцев, то есть каждый день – порядка 43 человек… и эти печальные показатели увеличиваются.
...
Вот такая оказалась обратная сторона медали у общества одной из самых развитых стран мира, которая всепоглощающе обеспокоена только своим экономическим прорывом. Люди начинают забывать, что материальные ценности не гарантируют человеческого счастья. В обществе бесконечной конкуренции не могут возникнуть условия, в которых ценилась бы сама жизнь.
Не секрет, что Южная Корея занимает первые места в рейтинге стран с самым низким уровнем счастья жителей и является лидером по числу самоубийств в регионе. Так, согласно докладу, который был опубликован в «Korea Times», Корея в прошлом году заняла первое место по уровню самоубийств. Показатель в процентном соотношении в среднем оказался в 2,6 раз больше, чем в других странах ОЭСР. В стране каждый год заканчивают жизни самоубийством более 15 тысяч корейцев, то есть каждый день – порядка 43 человек… и эти печальные показатели увеличиваются.
...
Вот такая оказалась обратная сторона медали у общества одной из самых развитых стран мира, которая всепоглощающе обеспокоена только своим экономическим прорывом. Люди начинают забывать, что материальные ценности не гарантируют человеческого счастья. В обществе бесконечной конкуренции не могут возникнуть условия, в которых ценилась бы сама жизнь.
Видимо не в деньгах счастье.
С другой стороны,