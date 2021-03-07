NASA подняло цены на услуги по доставке грузов на МКС почти в семь раз

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Hairless 07 Марта 2021 в 08:51:55
По его данным, в управлении считают, что новая стоимость услуг "отражает полное возмещение стоимости ресурсов NASA". Согласно информации космического агентства, соответствующее решение основано на "обсуждениях с заинтересованными сторонами, на текущем развитии рынка и ожидании новых коммерческих организаций, предоставляющих аналогичные услуги".
Как указывает интернет-портал, стоимость доставки 1 кг груза коммерческих компаний на МКС возросла с $3 тыс. до $20 тыс., а возвращение на Землю 1 кг - с $6 тыс. до $40 тыс. Час работы астронавта на МКС для коммерческих организаций оценивается в $130 тыс. Ранее эта услуга стоила $17,5 тыс.
https://tass.ru/kosmos/10843171
https://spacenews.com/nasa-hikes-prices-for-commercial-iss-users/
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Цитата: Даун от 07.03.2021 05:53:16На хрена там картошка?
Мешок картошки доставка обойдется тысяч 400 $ дороговато
Мешок картошки доставка обойдется тысяч 400 $ дороговато