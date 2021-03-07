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Экономика
NASA подняло цены на услуги по доставке грузов на МКС почти в семь раз
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Hairless 07 Марта 2021 в 08:51:55
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) почти в семь раз подняло цены на коммерческие услуги по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращению на Землю. Об этом в четверг сообщил интернет-портал SpaceNews.

По его данным, в управлении считают, что новая стоимость услуг "отражает полное возмещение стоимости ресурсов NASA". Согласно информации космического агентства, соответствующее решение основано на "обсуждениях с заинтересованными сторонами, на текущем развитии рынка и ожидании новых коммерческих организаций, предоставляющих аналогичные услуги".

Как указывает интернет-портал, стоимость доставки 1 кг груза коммерческих компаний на МКС возросла с $3 тыс. до $20 тыс., а возвращение на Землю 1 кг - с $6 тыс. до $40 тыс. Час работы астронавта на МКС для коммерческих организаций оценивается в $130 тыс. Ранее эта услуга стоила $17,5 тыс.

https://tass.ru/kosmos/10843171
https://spacenews.com/nasa-hikes-prices-for-commercial-iss-users/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  мартин 07.03.2021 в 09:52:48   # 773451
Недаже, а только недавно им рогозин батут предлагал
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  Ал 07.03.2021 в 10:20:14   # 773456
Последствия вытеснения демпингом конкурентов...
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  Даун 07.03.2021 в 11:53:16   # 773459
Мешок картошки доставка обойдется тысяч 400 $ дороговато
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  Zoggyla 07.03.2021 в 13:03:00   # 773461
Цитата: Даун от 07.03.2021 05:53:16
Мешок картошки доставка обойдется тысяч 400 $ дороговато
На хрена там картошка?
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  старик 07.03.2021 в 13:21:31   # 773462
Ну российским космонавтам надеюсь доставляет грузы российские ракеты? А если американские, то повысить в 1000 раз доставку американских астронавтов на МКС.
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