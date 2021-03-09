КазТрансГазАймак отказался выполнить требование госоргана и снизить тариф для потребителей в Кызылординской области

В КРЕМ отметили, что АО "КазТрансГаз Аймак" может оспаривать решение суда во второй инстанции (в апелляционном порядке), а это позволяет компании работать по цене, которая на 17% выше согласованного тарифа.Почему то не сомневаюсь что так и будет.
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danilov 09 Марта 2021 в 17:14:47
Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" отказывается предоставлять свои услуги по утверждённому тарифу, сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
В ноябре 2019 года в Кызылординской области утвердили тариф на услуги транспортировки товарного газа по распределительным сетям для филиала АО "КазТрансГазАймак" в размере 5 941,35 тенге за 1000 м3 без НДС с вводом в действие с 1 января 2020 года. Таким образом, одна из составляющих, которая напрямую влияет на цену для конечных потребителей, была снижена на 34,59% или на 3 142,12 тенге.
Не согласившись с решениями департамента Комитета по регулированию естественных монополий, филиал АО "КазТрансГазАймак" подал исковое заявление в суд о признании незаконным приказа ведомства. Суды первой и второй инстанций Кызылординской области отказали в удовлетворении исковых требований.
Сниженный тариф на транспортировку газа должен был вступить в силу с 4 июня 2020 года. Однако до сих пор Кызылординский производственный филиал АО "КазТрансГазАймак" работает по тарифу на транспортировку газа в размере 9 082,51 тенге за 1000 м3 без НДС.
Согласно правилам ценообразования на общественно значимых рынках, в случае изменения тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам АО "КазТрансГазАймак" пересматривает и согласовывает с ведомством уполномоченного органа. При этом "КазТрансГазАймак" обязан предоставлять в КРЕМ МНЭ РК информацию, необходимую для проведения экспертизы цены. Однако такие данные получены не были, поэтому комитет по результатам проведённого мониторинга цен на реализацию товарного газа направлено мотивированное заключение о снижении цен для всех потребителей Кызылординской области на 17%, с вводом в действие с 1 января 2021 года.
Не согласившись с действиями КРЕМ МНЭ РК, АО "КазТрансГазАймак" подало иск в суд о признании незаконным мотивированного заключения о снижении действующих предельных цен для потребителей Кызылординской области. 16 февраля 2021 года судья СМЭС Нур-Султана отказало в удовлетворении исковых требований АО "КазТрансГазАймак".
В КРЕМ отметили, что АО "КазТрансГаз Аймак" может оспаривать решение суда во второй инстанции (в апелляционном порядке), а это позволяет компании работать по цене, которая на 17% выше согласованного тарифа.
https://informburo.kz/novosti/kaztransgazajmak-otkazalsya-vypolnit-trebovanie-gosorgana-i-snizit-tarif-dlya-potrebitelej-v-kyzylordinskoj-oblasti
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Повышение тарифов на электроэнергию разъяснили в Минэнерго https://www.zakon.kz/5061284-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu.html
9 марта 2021, 14:33
Во вторник, 9 марта, появилась информация о том, что в Казахстане могут повысить предельные тарифы на электроэнергию. В Минэнерго прокомментировали эту новость, передает zakon.kz.
В ведомстве пояснили, что в сентябре 2020 года им поступила заявка от 37 энергопроизводящих организаций (из 45, по которым устанавливаются предельные тарифы) на корректировку предельных тарифов электрической энергии.
Данное право энергопроизводящих организаций отражено в законодательстве об электроэнергетике. В соответствии с п. 2 ст. 12-1 закона РК "Об электроэнергетике", на основании обращения энергопроизводящей организации в уполномоченный орган в связи с изменением стоимости цены на уголь, газ, серосодержащее сырье, нефтепродукты, используемые в качестве топлива для производства электрической энергии, на воду, используемую для технологических нужд в процессе производства электрической энергии, и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку угля, газа, серосодержащего сырья, нефтепродуктов производится корректировка предельных тарифов, - пояснил директор департамента развития электроэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев
Он отметил, что в 2020 году и с начала 2021 года увеличились независящие от энергопроизводящих организаций следующие затраты:
увеличение стоимости топлива (цена угля Каражыра на 8,6%, цена угля ТОО "Богатырь Комир" увеличена в 2020 году на 9,9%, затраты по его транспортировке увеличены на 7%);
увеличение объемов обязательной покупки электроэнергии, производимой ВИЭ (в 2021 году объем увеличен на 68% в сравнении с 2020 годом, затраты на ВИЭ увеличены на 49%);
увеличение затрат по обязательным платежам в бюджет, в связи с увеличением МРП (с 2 778 тенге в 2020 году до 2 917 тенге в 2021 году);
увеличение стоимости транспортировки газа;
увеличение затрат на проведение ремонтных работ.
Также глава департамент отметил, что на сегодня участились случаи аварийного выбытия электрических мощностей, снижения качества электроснабжения потребителей и увеличения рисков зависимости единой электроэнергетической системы Казахстана от соседних стран. За 2020 год в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4 458 технологических нарушений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число технологических нарушений увеличилось на 448 или на 11%.
На сегодня Министерством энергетики продолжается работа по рассмотрению вопроса корректировки предельных тарифов электрической энергии энергопроизводящих организаций совместно с Комитетом по регулированию естественных монополией и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен". При их рассмотрении Министерством применяется индивидуальный подход по каждому случаю. Необходимо отметить, что в компетенцию Министерства энергетики входят вопросы утверждения предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций на семилетний период. Корректировкой тарифов для населения занимается Министерство национальной экономики, - резюмировал Дарибаев.
Обсуждение проекта по увеличению тарифов на электроэнергию продлится до 25 марта.
9 марта 2021, 14:33
Во вторник, 9 марта, появилась информация о том, что в Казахстане могут повысить предельные тарифы на электроэнергию. В Минэнерго прокомментировали эту новость, передает zakon.kz.
В ведомстве пояснили, что в сентябре 2020 года им поступила заявка от 37 энергопроизводящих организаций (из 45, по которым устанавливаются предельные тарифы) на корректировку предельных тарифов электрической энергии.
Данное право энергопроизводящих организаций отражено в законодательстве об электроэнергетике. В соответствии с п. 2 ст. 12-1 закона РК "Об электроэнергетике", на основании обращения энергопроизводящей организации в уполномоченный орган в связи с изменением стоимости цены на уголь, газ, серосодержащее сырье, нефтепродукты, используемые в качестве топлива для производства электрической энергии, на воду, используемую для технологических нужд в процессе производства электрической энергии, и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку угля, газа, серосодержащего сырья, нефтепродуктов производится корректировка предельных тарифов, - пояснил директор департамента развития электроэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев
Он отметил, что в 2020 году и с начала 2021 года увеличились независящие от энергопроизводящих организаций следующие затраты:
увеличение стоимости топлива (цена угля Каражыра на 8,6%, цена угля ТОО "Богатырь Комир" увеличена в 2020 году на 9,9%, затраты по его транспортировке увеличены на 7%);
увеличение объемов обязательной покупки электроэнергии, производимой ВИЭ (в 2021 году объем увеличен на 68% в сравнении с 2020 годом, затраты на ВИЭ увеличены на 49%);
увеличение затрат по обязательным платежам в бюджет, в связи с увеличением МРП (с 2 778 тенге в 2020 году до 2 917 тенге в 2021 году);
увеличение стоимости транспортировки газа;
увеличение затрат на проведение ремонтных работ.
Также глава департамент отметил, что на сегодня участились случаи аварийного выбытия электрических мощностей, снижения качества электроснабжения потребителей и увеличения рисков зависимости единой электроэнергетической системы Казахстана от соседних стран. За 2020 год в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4 458 технологических нарушений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число технологических нарушений увеличилось на 448 или на 11%.
На сегодня Министерством энергетики продолжается работа по рассмотрению вопроса корректировки предельных тарифов электрической энергии энергопроизводящих организаций совместно с Комитетом по регулированию естественных монополией и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен". При их рассмотрении Министерством применяется индивидуальный подход по каждому случаю. Необходимо отметить, что в компетенцию Министерства энергетики входят вопросы утверждения предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций на семилетний период. Корректировкой тарифов для населения занимается Министерство национальной экономики, - резюмировал Дарибаев.
Обсуждение проекта по увеличению тарифов на электроэнергию продлится до 25 марта.
найдет).Совершенно незаконная операция.Не в одном договоре не оговоренная!Наверное законная только в Шымкенте(хайли лайкли).И удивительным образом,не действующая на на новые счетчики!Где ВЫ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ? Может ТИТУС и ШЫМКЕНТ .КЗ читают только пизд...болы?
Исходя из моих выводов, подобного рода малопосещаемым сайтам чиновники редко внимание уделяют.
Впрочем и большинство других с возможностью комментирования по большей части предназначено лишь для выкладывания новостей с их обсуждением.
Могут служить и для "сброса пара" недовольных, которые предпочитают в тепле "поголосить"...
К тому же же на сайтах гораздо проще чем в соцсетях отслеживать "смутьянов".
При этом Quote:
Кто много лает, тот редко кусает...