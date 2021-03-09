Вячеслав Ким продал акций Kaspi.kz на 40 млн долларов

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danilov 09 Марта 2021 в 17:16:31
Председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким продал 655,7 тысячи акций компании, говорится в сообщении LSE.
Цена одной акции составила 61 доллар. В итоге сумма сделки составила 40 млн долларов.
Председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе приобрёл 819,67 тысячи акций. Их общая стоимость составила 50 млн долларов.
Обе сделки совершили 5 марта.
У Вячеслава Кима было 47 035 892 акции. С учётом продажи части из них, в пакете у главы совета директоров осталось 46 380 192 акции.
Акционеры Kaspi.kz продают часть своих пакетов согласно процедуре ускоренного букбилдинга. Продающие акционеры – Baring Vostok через компанию Asia Equity Partners Limited, Goldman Sachs через ELQ Lux Holding, а также Вячеслав Ким.
На продажу выставили около 6 млн GDR (примерно 3% капитала), рыночная цена этого пакета – около 400 млн долларов. Организаторами АВВ выступают Morgan Stanley и Citigroup.
https://www.londonstockexchange.com/news-article/KSPI/director-pdmr-shareholding/14892275
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Цитата: Nafis от 09.03.2021 14:12:24
Фото с елбасы тут для чего? Он купил чтоли?
Фото с елбасы тут для чего? Он купил чтоли?
Вот после встречи и продали акций кучку.