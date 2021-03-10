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В Китае бум покупки автомобилей
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danilov 10 Марта 2021 в 13:21:34
КИТАЙ - ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТО (ФЕВ) = +368% Г/Г - ДО 1.19 МЛН ШТУК - СPCA
КИТАЙ - ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОКАРОВ (ФЕВ) = +675%% Г/Г - СPCA
Комментарии,
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строитель
10.03.2021 в 14:03:39
# 773750
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