 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
В Китае бум покупки автомобилей
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Марта 2021 в 13:21:34
КИТАЙ - ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТО (ФЕВ) = +368% Г/Г - ДО 1.19 МЛН ШТУК - СPCA

КИТАЙ - ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОКАРОВ (ФЕВ) = +675%% Г/Г - СPCA
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 10.03.2021 в 14:03:39   # 773750
Прошлый год не показатель
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь