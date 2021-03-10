В Казахстане может подорожать электричество

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Марта 2021 в 14:41:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shlenchak от 10.03.2021 08:52:14
Блядство вчера кричали, что запускают солнечную электростанцию типа теперь бабло отбить надо
Блядство вчера кричали, что запускают солнечную электростанцию типа теперь бабло отбить надо
Вообще-то альтернативная зеленая энергетика на данном этапе жизни является сама по себе дороже традиционных источников. А вы думали? сейчас запустят солнечную электростанцию и резко подешевеет электричество? Наивный...