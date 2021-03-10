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Экономика
В Казахстане может подорожать электричество
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danilov 10 Марта 2021 в 14:41:32
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  shlenchak 10.03.2021 в 14:52:14   # 773753
Блядство вчера кричали, что запускают солнечную электростанцию типа теперь бабло отбить надо
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  GoodZone 10.03.2021 в 14:59:17   # 773754
Цитата: shlenchak от 10.03.2021 08:52:14
Блядство вчера кричали, что запускают солнечную электростанцию типа теперь бабло отбить надо


Вообще-то альтернативная зеленая энергетика на данном этапе жизни является сама по себе дороже традиционных источников. А вы думали? сейчас запустят солнечную электростанцию и резко подешевеет электричество? Наивный...
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