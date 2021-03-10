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Экономика
Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля
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danilov 10 Марта 2021 в 16:08:00
С 1 апреля 2021 года изменится методика осуществления расчета ежемесячной выплаты из ЕНПФ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

"Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с положениями постановления правительства от 2 октября 2013 года № 1042. При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума. Ранее ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществлялась в размере не менее 54 процентов от прожиточного минимума.

С 1 апреля 2021 года годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений - 6,5 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат - 5 процентов.

В ЕНПФ привели пример расчета выплаты:

"Сумма пенсионных накоплений = 6 000 000 тенге.

Годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 6 000 000 * 6,5 процента = 390 000 тенге;

Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 390 000/12 месяцев = 32 500 тенге;

Размер ежемесячной пенсионной выплаты на второй год: 32 500 + 32 500 * 5 процентов = 34 125 тенге".

Кроме того, методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев. При этом для лиц, подходящих по более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

"Надо отметить, что указанная методика осуществления расчета размера пенсионных выплат распространяется на отношения, возникшие c 1 апреля 2021 года.

Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты составляет не менее тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2021 году 30 х 43 272 = 1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику.

Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года (включительно), согласно новой методике осуществления расчета размера пенсионных выплат с 1 января 2022 года ежемесячные пенсионные выплаты будут увеличены на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5 %, с последующей ежегодной индексацией", - добавили в фонде.

Как отметили в ЕНПФ, новая методика осуществления расчета размера пенсионных выплат учитывает особенности условий труда и здоровья получателей, а также будет способствовать увеличению ежегодного размера выплат.

Также в фонде напомнили, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pensionnyie-vyiplatyi-budut-rasschityivatsya-po-novomu-1-431182/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 10.03.2021 в 16:38:11   # 773762
Хреновая математика получается. Те кто последние 20 лет получал по 80 тыс тенге ЗП официально в месяц по этим расчетам получат 10 тыс тенге в первый год. чтобы на счету было 6 млн нужно чтобы последние 20 лет официальная ЗП была минимум 250 тыс тенге. только тогда по их расчетам пенсионер получит в первый год пенсию в размере 32 500, что меньше прожиточного минимума. я так чувствую нынешнему поколению нормальная пенсия вообще не светит. чтоб была нормальная пенсия по этим расчетам нужно лет 30 пахать с ЗП не менее 500 тыс. тогда и можно говорить о досрочном целевом снятии и о пенсии на которую можно выжить. И очень жаль что я не могу отказаться от выплат в пользу накопления и приобретения более выгодных активов, чем откладывать эти деньги себе якобы на пенсию.
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  Zoggyla 10.03.2021 в 16:57:20   # 773766
Ну что ж, когда нет внятности и ясности, придумываются всякие алгебраические глупости. С большой вероятностью можно констатировать факт проебки всех пенсионных накоплений и не обязательно в результате коррупции, а достаточно ущербной экономики и инфляции как ее дочери. Абзац, господа.
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  Zoggyla 10.03.2021 в 17:17:35   # 773769
Блин, ну что может быть проще, чем людям, регулярно содержащих эту солидарную пенсионную систему, по выходе на заслуженный отдых, отдать накопления! Кому-то они край нужны, кто-то разместит их на депозитах чосполняя утраченную покупательную способность хоть таким образом!
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  Kukaracha 10.03.2021 в 17:17:36   # 773770
Есть идея для пенсионного анти-фонда.
Сдохни на работе за месяц до выхода на пенсию и получи мильён на роскошные похороны, если конечно ты накопил шесть мильёнов.

З.Ы. всё равно хуже уже некуда....
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  bolatbol 10.03.2021 в 17:35:44   # 773771
Любое вложение денег - это получение части прибыли от фактических хозяев. Это 10%, или 15% или -10%, или -100%. При существующей инфляции долгосрочные вложения обесцениваются даже при условии грамотных инвестиций.
В СССР с граждан и предприятий удерживался налог. Он шел на строительство гос.предприятий, добычу и переработку сырья. Вся прибыль за вычетом расходов и амортизационных накоплений шла в гос. бюджет. В Чимкенте десятки заводов и фабрик выплачивали в бюджет столько денег, что пенсионеры могли не экономить на еде, не рыться по мусоркам, не стоять с ночи у банков. Они отдыхали в санаториях, платили мизерные ком.услуги, содержание домов было за счет государства, как т получение и расширение жил.площади.
То есть гос.монополия на прибыль, отсутствие возможности присвоения сверхприбылей частными лицами дает широкие возможности для улучшения жизни населения.
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  alpha_portal 10.03.2021 в 19:09:52   # 773778
Опять новую махинацию придумали
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