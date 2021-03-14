92-й по 250?

Раньше смотрел с интересом. Ожидал хоть какую то реакцию властей на это ролики-даже подписался. Однако властям однозначно покую все такие передачи. Эти передачи и нужны только для того, что бы "среднестатистический гражданин" думал, что у нас свобода слова и скоро ай яй яй кому то будет, то бишь государство покарает. Однако ничего за годы эфира этой передачи не изменилось. Дима только допускает мат в прямом эфире в сторону властей и задает вопросы без ответов. Он за определенные рамки не выходит-а тот, кто ему рамки выставил-тот и музыку ему заказывает. Это просто шоу для "среднестатистичных граждан".