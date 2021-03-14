92-й по 250?

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alpha_portal 14.03.2021 в 21:59:11 # 774069
alpha_portal 15.03.2021 в 03:30:15 # 774076
Цитата: bIP6bIC от 14.03.2021 16:34:01
Раньше смотрел с интересом. Ожидал хоть какую то реакцию властей на это ролики-даже подписался. Однако властям однозначно покую все такие передачи. Эти передачи и нужны только для того, что бы "среднестатистический гражданин" думал, что у нас свобода слова и скоро ай яй яй кому то будет, то бишь государство покарает. Однако ничего за годы эфира этой передачи не изменилось. Дима только допускает мат в прямом эфире в сторону властей и задает вопросы без ответов. Он за определенные рамки не выходит-а тот, кто ему рамки выставил-тот и музыку ему заказывает. Это просто шоу для "среднестатистичных граждан".
Раньше смотрел с интересом. Ожидал хоть какую то реакцию властей на это ролики-даже подписался. Однако властям однозначно покую все такие передачи. Эти передачи и нужны только для того, что бы "среднестатистический гражданин" думал, что у нас свобода слова и скоро ай яй яй кому то будет, то бишь государство покарает. Однако ничего за годы эфира этой передачи не изменилось. Дима только допускает мат в прямом эфире в сторону властей и задает вопросы без ответов. Он за определенные рамки не выходит-а тот, кто ему рамки выставил-тот и музыку ему заказывает. Это просто шоу для "среднестатистичных граждан".
Да пусть говорит
За то по его заголовкам можно понять че происхожит
В данном случае бенза подымется без вопросов вобще. Ну до 200 точно ну это если что не новость. Все и так понимают это. Главная проблема что этот спектакль с дифицитом опять будет. А вот он уже конкретно достал. Один и тот же сценарий. Хоть бы сценариста поменяли. Пи@орги