 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
OLDMAN SACHS СПРОГНОЗИРОВАЛ КРУПНЕЙШИЙ ЗА 70 ЛЕТ РОСТ ВВП США
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Марта 2021 в 12:26:51
"Мы повысили наш прогноз по ВВП [США], что является следствием анализа последних новостей проводимой бюджетной политики, и теперь ожидаем роста в 2021 году на 8%, а показателя безработицы к концу 2021 года - на уровне 4%, самого низкого из согласованных прогнозов, с дальнейшим его понижением до 3,5% в 2022 году и до 3,2% в 2023", - уведомление банка. С учетом этого прогноза эксперты Goldman Sachs ожидают инфляцию в США в 2023 году на уровне 2,1%.

Этот прогноз является очень оптимистичным и почти в два раза превышает ожидания большинства американских финансовых аналитиков, склоняющихся к тому, что показатель роста ВВП США в этом году оставит 4,7%. Еще в ноябре прошлого года он был определен на уровне 3,9%.

Осуществление прогнозов банка - а в последний раз такой рост ВВП фиксировался в США в 1951 году - будет означать полное экономическое восстановление страны от последствий пандемии, приведших в 2020 году к спаду в экономике в 4,1%, и повышение ВВП до $22,6 трлн.

Quote:
Ну что же, 8% от их ВВП это примерно полтора трюлика.
Сейчас на доллар прироста ВВП приходится подпечатать 5-6 долларов.
Таким образом, для 8% росту достаточно подпечатать всего-то около 8 триллионов за 2021 год.
Семечки! если набранный темп удастся сохранить, то на трюлик в месяц ФРС выйдет устойчиво.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 16.03.2021 в 13:24:55   # 774181
Мировой сговор в действии.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь