OLDMAN SACHS СПРОГНОЗИРОВАЛ КРУПНЕЙШИЙ ЗА 70 ЛЕТ РОСТ ВВП США

Ну что же, 8% от их ВВП это примерно полтора трюлика.

Сейчас на доллар прироста ВВП приходится подпечатать 5-6 долларов.

Таким образом, для 8% росту достаточно подпечатать всего-то около 8 триллионов за 2021 год.

Семечки! если набранный темп удастся сохранить, то на трюлик в месяц ФРС выйдет устойчиво.