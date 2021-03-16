OLDMAN SACHS СПРОГНОЗИРОВАЛ КРУПНЕЙШИЙ ЗА 70 ЛЕТ РОСТ ВВП США

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danilov 16 Марта 2021 в 12:26:51
Этот прогноз является очень оптимистичным и почти в два раза превышает ожидания большинства американских финансовых аналитиков, склоняющихся к тому, что показатель роста ВВП США в этом году оставит 4,7%. Еще в ноябре прошлого года он был определен на уровне 3,9%.
Осуществление прогнозов банка - а в последний раз такой рост ВВП фиксировался в США в 1951 году - будет означать полное экономическое восстановление страны от последствий пандемии, приведших в 2020 году к спаду в экономике в 4,1%, и повышение ВВП до $22,6 трлн.
Quote:
Ну что же, 8% от их ВВП это примерно полтора трюлика.
Сейчас на доллар прироста ВВП приходится подпечатать 5-6 долларов.
Таким образом, для 8% росту достаточно подпечатать всего-то около 8 триллионов за 2021 год.
Семечки! если набранный темп удастся сохранить, то на трюлик в месяц ФРС выйдет устойчиво.
Сейчас на доллар прироста ВВП приходится подпечатать 5-6 долларов.
Таким образом, для 8% росту достаточно подпечатать всего-то около 8 триллионов за 2021 год.
Семечки! если набранный темп удастся сохранить, то на трюлик в месяц ФРС выйдет устойчиво.